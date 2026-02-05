Reprezentanții autorităților gălățene consideră că decizia Guvernului de a declara Liberty Galați obiectiv strategic național reprezintă un pas important în direcția stabilizării situației economice și sociale generate de dificultățile combinatului.

Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a arătat că această măsură este rezultatul discuțiilor purtate la București în cadrul Comitetului interministerial coordonat de vicepremierul Marian Neacșu.

Din acest organism fac parte reprezentanți ai ministerelor Economiei, Energiei, Finanțelor și Muncii, ai Secretariatului General al Guvernului, Transelectrica, ANRE, creditorii, conducerea combinatului și reprezentanții sindicali.

„Combinatul Siderurgic Liberty Galați va deveni obiectiv de importanță strategică națională. Acesta este unul dintre rezultatele esențiale ale dezbaterilor pe care le-am avut, la București, alături de actuala conducere executivă a combinatului și de membri ai sindicatului reprezentativ, în cadrul Comitetului interministerial coordonat de vicepremierul Marian Neacșu. Din acest comitet fac parte reprezentanți ai tuturor ministerelor relevante – Economie, Energie, Finanțe, Muncă, ai Secretariatului General al Guvernului, Transelectrica, ANRE, reprezentanți ai creditorilor, precum și toate celelalte părți interesate de soluționarea situației de la combinat”, a scris pe Facebook, președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.

Potrivit autorităților locale, declararea Combinatului Siderurgic Liberty Galați ca obiectiv de importanță strategică națională va fi adoptată prin Ordonanță de Urgență a Guvernului. Această decizie, coroborată cu alte măsuri administrative și legislative, este menită să rezolve trei probleme considerate esențiale pentru viitorul unității.

Prima problemă vizează plata salariilor restante pentru aproximativ 3.000 de angajați. Salariile neachitate de trei luni urmează să fie acoperite din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, fond care va putea fi accesat și de Liberty Galați ca urmare a modificării Legii nr. 200/2006.

„Deblocarea plății salariilor restante pentru cei aproximativ 3.000 de angajați ai combinatului. Salariile neachitate de trei luni vor fi acoperite din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, fond care, ca urmare a modificării Legii nr. 200/2006, va putea fi accesat și de Liberty Galați. Evitarea debranșării combinatului de la rețeaua electrică, o măsură care ar fi afectat grav instalațiile industriale și ar fi generat riscuri majore, inclusiv de securitate, pe platforma siderurgică. De asemenea, ar fi fost afectate alte 78 de companii, cu peste 3.000 de angajați, racordate la aceeași rețea electrică”, a mai scris Fotea.

Autoritățile subliniază că declararea combinatului drept obiectiv strategic creează cadrul necesar pentru relansarea activității. Un rol important îl are și decizia Tribunalului Galați din 28 ianuarie, care a aprobat modificarea planului de restructurare propus de consorțiul administratorilor concordatari.

În acest context, pe data de 12 martie urmează să fie depuse ofertele în cadrul licitației internaționale pentru valorificarea activelor combinatului și atragerea unui investitor strategic, etapă considerată crucială pentru viitorul unității siderurgice.