Ciprian Ciucu a declarat, într-o transmisiune live realizată în timp ce folosea transportul public, că nu există nicio intenție de a tăia salariile șoferilor și vatmanilor din cadrul Societatea de Transport București.

El a precizat că zvonurile apărute recent în companie sunt neadevărate și că mesajul său se adresează direct angajaților din prima linie, care asigură funcționarea transportului public.

Primarul a explicat că discuțiile despre posibile reduceri salariale au apărut pe fondul dezbaterilor legate de situația financiară dificilă a STB, dar că nu există o astfel de decizie asumată de administrația locală.

„Zilele acestea au apărut mai multe discuții despre problemele financiare imense de la nivelul STB, dar și de la mai multe subiecte publice. În primul rând, vreau să mă adresez angajaților STB. Vreau să mă adresez șoferilor și vatmanilor. Au început să umble de ieri zvonuri în STB că Ciucu vrea să le taie salariile. Nu este adevărat”, a precizat acesta.

Ciprian Ciucu a atras atenția asupra situației bugetului STB, arătând că acesta a ajuns, în ultimul an, la aproximativ 1,7 miliarde de lei, un nivel similar cu bugetul total al municipiului Brașov. El a explicat că a solicitat realizarea unui audit în Consiliul General pentru a clarifica modul în care sunt cheltuiți acești bani.

Potrivit primarului, solicitarea de audit nu a fost aprobată, deoarece nu toate partidele din Consiliul General au votat în favoarea ei. El a menționat că lipsa unei evaluări clare face dificilă identificarea cauzelor problemelor financiare ale companiei.

„STB are în fiecare an bugetul orașului Brașov. Tot orașul Brașov, tot ce are primăria orașului, bugetul lor de 1,7 miliarde de lei, acesta a fost bugetul STB în ultimul an. Pe ce se duc acești bani? Am vrut să aflu și eu. Am cerut în Consiliul General să avem un audit, o evaluare să vedem ce se întâmplă. Nu am fost lăsat de către consiliu, nu toate partidele au votat”, a mai declarat primarul Capitalei.

Primarul Capitalei a explicat că dificultățile financiare actuale sunt rezultatul unor decizii luate în anii anteriori, care au făcut ca plățile către STB să devină greu de susținut din bugetul municipalității.

El a arătat că salariile șoferilor și vatmanilor au rămas neschimbate de mult timp, în timp ce schema de personal a continuat să crească prin angajări în zona de management.

Ciprian Ciucu a subliniat că îngrijorarea sa vizează în special angajații care asigură funcționarea zilnică a transportului public, nu structurile de conducere extinse.

Primarul a arătat că, în prezent, nu este direct responsabil pentru managementul STB. El a precizat că serviciul de transport public a fost delegat către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov, iar rolul operațional aparține inclusiv TPBI.

Totodată, Ciprian Ciucu a menționat că, în ceea ce privește auditul solicitat, a existat opoziție în Consiliul General al Municipiului București din partea unor partide politice, printre care PSD, PUSL și AUR.

„Am chemat conducerea și STB și TPBI. TPBI este o entitate căreia Consiliul General i-a delegat serviciul de transport. Nu primarul este responsabil cu privire la ce se întâmplă în STB în acest moment. El a fost delegat unei ADI (n.r. Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, formată din autoritățile locale din regiunea București‑Ilfov). Lucrurile sunt aproape scăpate sub control la STB. Am vorbit atât cu șoferi, cât și cu vatmani și voi mai vorbi. Și îmi spun: «Uite ce probleme avem!». Îmi spun că se trezesc la 3 dimineața să meargă la muncă, pe vântul cel mai năprasnic. N-au mai fost creșteri salariale la șoferi și vatmani de foarte mult timp. Dar alte contracte s-au făcut. Asta am vrut să fac cu acel audit. Să văd pe ce se duc banii. Nu au vrut, PSD în special, PUSL, AUR”, mai explică acesta.

În mesajul transmis, primarul Capitalei a subliniat că dorește salvarea STB și protejarea locurilor de muncă ale șoferilor, vatmanilor și muncitorilor. El a arătat că a cerut conducerii companiei un plan de reducere a cheltuielilor și de creștere a veniturilor, pentru a demonstra că societatea nu se află într-o situație apropiată de insolvență.

De asemenea, Ciprian Ciucu a menționat că a solicitat un plan de management care să includă măsuri legate de combaterea călătoriilor fără bilet. Primarul a anunțat că va continua să comunice public prin transmisiuni live ori de câte ori vor apărea zvonuri, apreciind că situația a ajuns prea departe și necesită clarificări constante.