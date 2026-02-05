După ce premierul Ilie Bolojan a spus că prețul gazelor va fi administrat și nu plafonat, Ministerul Energiei a propus un proiect prin care adaosul comercial al gazelor să fie limitat, ca la alimentele de bază.

Proiectul prevedea că adaosul comercial pentru gaze ar putea fi plafonat astfel: 3% pentru vânzarea en-gros (la nivel mare) și 5% pentru vânzarea către consumatori (case, firme). Această regulă ar fi valabilă atât pentru gaze, cât și pentru energie electrică.

Proiectul a fost pus pe site-ul Ministerului Energiei pentru consultare publică, dar a fost retras rapid, după doar câteva minute, fără ca deocamdată să existe alte lămuriri oficiale.

Măsura ar fi una temporară, valabilă 12 luni, și nu ar afecta prețul gazelor și energiei ca marfă, tarifele pentru transport și distribuție sau funcționarea piețelor angro.

Scopul ar fi să se corecteze marjele comerciale prea mari, astfel încât prețurile finale să fie mai corecte și să reflecte costurile reale.

Limitarea adaosurilor ar ajuta la mai multă transparență în formarea prețurilor, reducerea presiunii asupra consumatorilor și mai puțină nevoie de plafonare sau compensare de la buget.

Ordonanța retrasă de pe site-ul web al Ministerului Energiei ar fi urmat să se aplice pentru traderii și furnizorii de energie electrică și gaze naturale.

Cine ar fi fost vizat: companiile cu licență pentru comerț cu energie electrică sau gaze naturale (traderi) și pentru furnizarea de energie electrică sau gaze naturale.

Cine ar fi fost exceptat: producătorii de energie electrică și gaze naturale, precum și operatorii de transport și distribuție, pentru activitățile reglementate de lege.

La momentul redactării acestei știri, nu exista nicio informație oficială despre un preț administrat pentru gaze.

Totuși, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus miercuri seară că prețurile la gaz nu vor crește de la 1 aprilie.

Anterior, premierul Ilie Bolojan anunțase că Guvernul României pregătește mai multe măsuri, printre care înlocuirea prețului plafonat la gazele naturale cu un preț administrat de la producător până la consumator și aplicarea acestui preț și la CET-uri.

„Propunem ca între 1 aprilie, anul acesta, sfârşitul lunii martie şi sfârşitul lunii martie 2027, să existe o perioadă tranzitorie cu un preţ care nu va mai fi plafonat, ci un preţ administrat pentru consumatorii casnici. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vom reglementa preţul pentru casnici pe tot lanţul, de la producători la transportatori, la distribuitori şi la furnizori. Asta înseamnă că preţul va rămâne stabil pe tot parcursul anului şi nu vor fi alte modificări până în primăvara anului viitor. Preţul la gaz va fi administrat pentru toţi consumatorii casnici şi pentru toate CET-urile, pentru cantitatea utilizată pentru generarea energiei termice”, a fost declarația dată de Ilie Bolojan în conferința de presă de miercuri.

Cel mai probabil, vor urma clarificări în orele și zilele următoare.