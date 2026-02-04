Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat la B1 TV ce pot face românii ca să consume mai puțină energie și să plătească mai puțin, având în vedere că iarna aceasta este cea mai rece din ultimii cinci ani. El a menționat că, în sezonul rece 2025-2026, consumul total de electricitate și gaze naturale a crescut cu 20–25%.

Ministrul le-a recomandat oamenilor să verifice ofertele de energie de pe piață, pentru că unii români au trecut deja la alți furnizori cu preț mai mic și au reușit să-și reducă facturile cu până la 30%.

El a explicat că se poate folosi Google pentru a căuta „comparator oferte energie electrică”, apoi să se aleagă județul și să se compare tarifele. Ivan a zis că există oferte de la 0,99 lei, cinci oferte sub 1,12 lei și alți furnizori cu prețuri de 1,59–1,60 lei, așa că oamenii pot alege varianta cea mai ieftină.

Pentru a evita surprizele când facturile vin foarte mari după două luni mici, ministrul le-a recomandat românilor să instaleze un contor inteligent sau să transmită lunar indexul consumului. Astfel, la gaze și electricitate, nu vor mai apărea facturi neplăcut de mari, cum ar fi două luni cu 100 de lei și apoi una cu 500 de lei.

„Sunt aproximativ 100.000 de români care, doar în luna decembrie, s-au portat la un alt furnizor cu un preț mai redus. Acest lucru poate duce la o reducere a facturilor de până la 30%. Ofertele variază de la 0,99 lei, există cinci oferte sub 1,12 lei, iar alți operatori vin cu prețuri de 1,59–1,60 lei. Românii pot alege astfel cea mai avantajoasă variantă. Atât în cazul gazelor naturale, cât și al energiei electrice, acest lucru evită regularizările neplăcute, două luni cu facturi de 100 de lei, urmate de o factură de 500 de lei”, a declarat oficialul român.

La nivel guvernamental, toate centralele pe cărbune au fost pornite și funcționează la capacitate maximă pentru a asigura suficientă energie pe piață. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că depozitele de gaze sunt umplute în proporție de peste 50%, mult peste media UE de 40%, și că România are suficiente gaze pentru a trece iarna fără probleme și fără creșteri mari de preț care să afecteze românii.

El a explicat că plafonul la prețul gazelor va fi eliminat pe 31 martie, așa cum a fost stabilit. Ivan a spus că încearcă să găsească o modalitate prin care eliminarea plafonului să nu ducă la o creștere de peste 10% pentru consumatori. Dacă nu va fi posibil, ia în calcul o reducere treptată a plafonului pe parcursul unui an.

Pentru persoanele cu venituri de până la 2.500 de lei, ministrul a precizat că există o schemă de sprijin pentru iarna 2025–2026, prin care se va oferi o reducere de 100 de lei la factura de gaze. Măsura este susținută de premier și de Partidul Social Democrat, iar costurile estimate se ridică la aproximativ 800 de milioane de lei.

„România are depozitele de gaze pline în proporție de peste 50%, mult peste media Uniunii Europene de 40%. Avem suficiente gaze pentru a trece iarna fără perturbații în piață și fără creșteri de prețuri care să afecteze buzunarul românilor. Caut o variantă prin care să păstrăm calendarul eliminării plafonului fără ca prețul să crească cu mai mult de 10% pentru consumatori. Dacă nu există această variantă, iau în calcul o reducere eșalonată a plafonului pe parcursul unui an”, a punctat oficialul român.

Ivan a reamintit faptul că Ministerul Energiei nu se ocupă de furnizarea apei potabile. El a explicat că Hidroelectrica este o companie listată la bursă, cu statul ca acționar majoritar, iar conducerea este stabilită conform legii, fără implicarea directă a ministrului.

Ivan a menționat că este deschis să discute cu orice partid sau instituție, atâta timp cât discuțiile se bazează pe argumente și date reale. El a precizat că subiectele strict politice nu țin de activitatea sa, dar nu are nicio problemă să răspundă invitațiilor.

Pe fondul crizei apei potabile din județul Argeș, USR a cerut ca ministrul să fie audiat în Parlament, la „Ora Guvernului”, pentru a explica măsurile luate de Ministerul Energiei și de Hidroelectrica în zona barajului Vidraru. Locuitorii din Curtea de Argeș și din comunele din apropiere se confruntă de aproape trei luni cu lipsa apei potabile.