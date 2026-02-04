Dacia se află într-un moment critic al evoluției sale, determinat direct de legislația europeană privind emisiile de CO₂, care obligă constructorii auto să își reducă rapid media emisiilor flotelor vândute. Marca nu a reușit să atingă obiectivele stabilite pentru 2025, iar datele interne indică faptul că nici anul 2026 nu va aduce o îmbunătățire suficientă în lipsa unor măsuri structurale.

Franck Marotte, director de marketing, vânzări și operațiuni al Dacia, a declarat pentru Automotive News Europe că marca nu a atins obiectivele de emisii de CO₂ stabilite pentru anul 2025 și că aceeași situație este anticipată și pentru 2026, din cauza ponderii reduse a vehiculelor electrice și electrificate în gama actuală.

Actuala ofertă electrică a mărcii se bazează exclusiv pe Dacia Spring, un model lansat în 2021 și actualizat în 2024, care nu poate compensa emisiile generate de volumele mari de modele cu motorizări termice. În aceste condiții, pentru a respecta normele europene care vor intra în vigoare din 2027, Dacia a decis să dubleze oferta electrică în segmentul A.

Dacia Evader este numele ales pentru viitorul model electric urban al mărcii, care urmează să fie prezentat oficial în trimestrul al doilea al anului 2026. Noul automobil este gândit ca o alternativă mai matură și mai versatilă la Spring, fără a abandona principiile de bază ale mărcii: simplitate, costuri reduse și funcționalitate.

Surse din industrie, citate de Automobile Magazine, indică faptul că Evader va fi construit pe platforma AmpR Small, arhitectură utilizată și de noua generație Renault Twingo E-Tech. Aceasta reprezintă o evoluție a platformei CMF-B EV, adaptată special pentru vehicule electrice de oraș, cu costuri de producție optimizate.

Prin această alegere tehnică, Dacia își aliniază strategia cu cea a grupului Renault, beneficiind de sinergii industriale și de reducerea costurilor de dezvoltare.

Dacia Evader va avea o lungime de aproximativ 3,80 metri, fiind astfel ușor mai mare decât Spring, care măsoară 3,70 metri. Creșterea dimensiunilor se reflectă și într-o schimbare clară de filozofie de design, noul model urmând să se îndepărteze de aspectul minimalist al actualului electric urban.

Stilistic, Evader va adopta o siluetă mai înaltă și mai robustă, cu influențe evidente din zona mini-SUV, aliniindu-se noii direcții vizuale promovate de Dacia prin modelele Duster și Bigster. Liniile vor fi simple, dar moderne, cu accent pe soliditate și caracter practic.

Această abordare urmărește atragerea unei clientele mai largi, care caută un vehicul electric accesibil, dar cu o prezență mai consistentă și o poziție de condus mai înaltă decât cea oferită de Spring.

Un element esențial al strategiei Dacia pentru Evader îl reprezintă mutarea producției în Europa. Spre deosebire de Spring, fabricat în China, noul model va fi asamblat la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia, o unitate cu experiență îndelungată în producția de vehicule de clasă mică.

Această decizie aduce beneficii directe, printre care eligibilitatea pentru bonusurile ecologice acordate în mai multe state europene, evitarea tarifelor vamale aplicate importurilor din China și consolidarea bazei industriale europene a grupului.

Uzina din Novo Mesto a fost recent modernizată pentru a putea produce modele electrice, inclusiv Renault Twingo E-Tech, ceea ce permite integrarea rapidă a Dacia Evader în fluxul de producție existent.

Deși datele finale nu au fost confirmate oficial, platforma AmpR Small permite utilizarea bateriilor de 40 kWh și 52 kWh, deja disponibile pe Renault 5 E-Tech și Renault 4 E-Tech. În acest context, autonomia estimată pentru Dacia Evader este de aproximativ 200–250 de kilometri în utilizare urbană, o valoare suficientă pentru deplasările zilnice.

Motorul electric ar urma să dezvolte între 70 și 90 kW, echivalentul a 95–122 CP, oferind performanțe adecvate atât pentru traficul urban, cât și pentru deplasări periurbane. Sistemul de încărcare va include o soluție AC de 6,6 kW, cu opțiuni pentru 11 kW AC și încărcare rapidă DC de până la 50 kW.

Dacia Evader va avea un preț de listă sub 18.000 de euro, poziționându-se ușor peste Spring, care pornește de la 16.900 de euro. Diferența reală apare însă după aplicarea bonusurilor ecologice, de care Evader va beneficia datorită producției europene.

În Franța, de exemplu, reducerea poate ajunge până la 27% din valoarea vehiculului, ceea ce ar putea coborî prețul final al lui Evader la aproximativ 13.140 de euro. În aceste condiții, Spring ajunge într-o poziție comercială delicată, fiind mai scump în realitate și mai puțin performant.

Dacia nu intenționează să elimine imediat Spring din ofertă, cele două modele urmând să coexiste cel puțin până în 2028. Diferențierea va fi realizată prin design, dotări, culori și poziționare clară în gamă, strategia vizând maximizarea volumelor electrice.

„Obiectivul nostru este să oferim cât mai multe soluții electrice accesibile în segmentul minicars”, a explicat Franck Marotte.

Pe termen mediu, electrificarea va continua cu lansarea noii generații Sandero în 2027, care va include pentru prima dată o versiune 100% electrică. Denis Le Vot, CEO Dacia, a confirmat că aceasta va fi o variantă a modelului standard, nu un produs separat, și va coexista cu motorizări pe benzină, GPL și o versiune hibridă de 155 CP.

În paralel, gama va fi completată de Duster și Bigster cu motorizări hibride, iar în spațiul public continuă să circule informații despre proiecte precum Hipster sau Spaccer, aflate încă în faze incipiente de dezvoltare.