Automobile Dacia SA a inițiat o nouă campanie de plecări voluntare, care va produce efecte începând cu 1 martie. Strategia are la bază acorduri negociate cu Sindicatul Autovehicule Dacia și este folosită ca alternativă la concedierile clasice, într-un context de posibilă scădere a producției de autovehicule.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, sumele oferite angajaților care aleg să părăsească uzina au fost ușor majorate față de anul precedent. Acestea se adaugă drepturilor salariale aferente lunii februarie.

Angajații cu o vechime de până la doi ani pot primi o primă de 25.000 de lei net. Pentru cei care au între doi și patru ani vechime, suma ajunge la 63.000 de lei, transmite profit.ro.

Pentru o vechime cuprinsă între patru și opt ani, bonificația este stabilită la 113.000 de lei. Următoarele praguri sunt între opt și doisprezece ani, cu o compensație de 137.000 de lei, respectiv între doisprezece și șaisprezece ani, unde suma ajunge la 167.000 de lei.

Cea mai mare categorie o reprezintă angajații cu peste șaisprezece ani vechime în uzină. Aceștia pot primi 210.000 de lei, sumă care depășește echivalentul a 40.000 de euro, la care se adaugă salariul la zi.

Există și o categorie distinctă de angajați care pot beneficia de o primă mai mare. Este vorba despre persoanele care au boli profesionale sau invalidități apărute în urma accidentelor de muncă survenite pe durata contractului cu Dacia.

Pentru aceștia, compensația poate ajunge la 240.000 de lei, adică aproape 50.000 de euro, în cazul în care optează pentru încetarea voluntară a contractului de muncă în cadrul acestei campanii.

Cererile pentru intrarea în programul de plecări voluntare trebuie depuse în luna februarie. Totuși, acestea nu sunt aprobate automat, decizia finală aparținând managerilor de departamente.

Directorul general al Dacia, Mihai Bordeanu, a explicat că nu toate solicitările sunt acceptate, iar experiența campaniilor anterioare arată că doar aproximativ jumătate dintre cereri sunt aprobate.

„Nu aprobăm orice cerere de plecare, este la latitudinea șefilor de departamente să aprobe sau nu”, a explicat Mihai Bordeanu, directorul general Dacia, pentru profit.ro.

Pentru acest început de an, surse neoficiale indică o posibilă țintă de până la 900 de plecări, în funcție de necesarul operațional al uzinei.

Conducerea Dacia a informat sindicatele încă de la finalul anului trecut că intenționează să reducă producția începând cu 2026. Decizia este legată de scăderea cererii pe piața auto și de presiunile generate de noile ținte de emisii impuse la nivel european.

Liderul sindical Viorel Ungureanu a declarat anterior că reducerea ar putea însemna un impact de aproximativ 165 de vehicule pe zi, ceea ce ar justifica diminuarea personalului cu circa 900 de persoane.

„Conducerea ne-a comunicat în timpul primelor întâlniri pe marginea noului contract colectiv de muncă faptul că intenționează să reducă producția de vehicule începând din luna ianuarie. Este vorba despre un impact de 165 vehicule pe zi, situație care va conduce la o reducere de personal de circa 900 de persoane”, a declarat liderul de sindicat Viorel Ungureanu, la momentul începerii negocierilor pentru noul contract colectiv de muncă.

În prezent, uzina Dacia de la Mioveni are aproximativ 11.000 de angajați, în condițiile în care gradul de robotizare a crescut semnificativ în ultimii ani, ajungând la circa 60%.

În 2025, uzina dispunea de aproximativ 550 de roboți industriali, în special în zona de caroserie. Prin comparație, o uzină Renault din Coreea de Sud funcționează cu un număr mult mai mic de angajați, dar cu un nivel ridicat de automatizare, ilustrând direcția generală în care se îndreaptă industria auto.