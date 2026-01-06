Aproape 12.000 de angajați au fost concediați anul trecut, de două ori mai mulți decât în 2024, iar specialiștii avertizează că valul de restructurări va continua și în 2026.

Contextul este influențat de încetinirea economiei, de presiunea costurilor și de schimbările tehnologice rapide. Companiile încearcă să se adapteze prin reducerea cheltuielilor și reorganizarea activităților.

În sectorul IT sunt așteptate concedieri în special în rândul angajaților juniori, ale căror sarcini pot fi preluate tot mai ușor de soluții bazate pe inteligență artificială. Doar specialiștii cu experiență avansată și competențe greu de înlocuit sunt considerați relativ protejați.

În același timp, tot mai mulți angajatori investesc în AI pentru a eficientiza procesele și analizează mutarea unor operațiuni în țări cu costuri mai reduse.

În ultimii 15–20 de ani, România s-a impus ca hub regional pentru IT, finanțe, resurse umane și suport clienți. Acest avantaj începe însă să se erodeze, pe fondul restructurărilor și al înghețării angajărilor.

Angajații din domenii precum call-centerele spun că salariile nu mai cresc, iar siguranța locului de muncă a devenit incertă, tot mai mulți luând în calcul proiecte independente sau activități pe cont propriu.

Criza din industria auto europeană se reflectă și în România. Automobile Dacia ia în calcul noi concedieri voluntare în acest an, care ar putea reduce numărul de angajați cu până la 900 de persoane, dintr-un total actual de aproximativ 11.000. Astfel de programe au mai fost aplicate, inclusiv în 2024, când angajații au primit compensații financiare diferențiate în funcție de vechime.

În cadrul programelor anterioare de plecări voluntare, sumele oferite au variat semnificativ. Angajații cu o vechime mică au primit compensații de zeci de mii de lei, în timp ce salariații cu peste 16 ani experiență au putut încasa până la 185.000 de lei. Acest model ar putea fi reluat, în funcție de evoluția pieței și de deciziile strategice ale companiei.

În ansamblu, anul 2026 se conturează ca o perioadă de ajustări majore pe piața muncii din România, cu presiuni crescute asupra anumitor sectoare și cu o nevoie tot mai mare de adaptare la noile realități economice și tehnologice.