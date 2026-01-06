Angajații din mediul privat trebuie să se aștepte în 2026 la majorări salariale mai reduse decât cele din anul precedent sau, în multe cazuri, doar la creșteri punctuale acordate strict pe criterii de performanță.

Specialiștii avertizează că presiunea pe costuri rămâne ridicată, în timp ce inflația continuă să afecteze bugetele companiilor și ale angajaților, pe fondul unei creșteri economice modeste și al nevoii statului de a face ajustări bugetare pentru a respecta țintele de deficit negociate la nivel european.

Experții unei companii de consultanță arată că mediul privat traversează un an dificil, în care angajatorii nu ar trebui să anticipeze creșteri salariale consistente.

Potrivit unei analize realizate de Mercer, pe baza răspunsurilor a 435 de angajatori din 15 industrii diferite, majorarea medie a salariilor estimată pentru 2026 este de aproximativ 6%, sub nivelul din 2025. În companiile unde există sindicate, creșterile ar putea ajunge până la 9%, însă acestea reprezintă mai degrabă excepții decât regula.

Pentru a compensa limitarea creșterilor salariale, unele companii au recurs la beneficii alternative, precum acordarea de zile suplimentare de concediu. Astfel, de la minimul legal de 20 de zile, media a ajuns la aproximativ 27 de zile de concediu anual, potrivit aceleiași analize.

Începând cu luna iulie 2026, salariul minim brut pe economie va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Această majorare va aduce un plus de aproximativ 4,8% la salariul net, care va ajunge la aproape 2.700 de lei.

Economiștii atrag însă atenția că această creștere poate reprezenta o povară suplimentară pentru anumite companii, mai ales într-un context în care presiunea pe costuri este deja foarte mare, iar scăderea consumului afectează veniturile.

„Pentru anumite companii, poate să fie o creștere semnificativă a costului cu forța de muncă. Asta într-o perioadă în care se pune foarte multă presiune pe costuri. Este o perioadă dificilă pentru mediul de afaceri, pentru că dacă consumul scade, veniturile scad, atunci costurile trebuie ținute sub control”, afirmă Alexandra Smedoiu.

Inflația rămâne o problemă importantă și în 2026. Conform prognozei Băncii Naționale, rata anuală a inflației ar urma să ajungă la 3,7% spre finalul anului, pe fondul unui consum mai redus, care va tempera și mai mult ritmul de creștere economică.

Economiștii subliniază că deficitul bugetar rămâne ridicat, estimat la peste 6%, iar măsurile de reducere a acestuia vor duce la diminuarea banilor care intră în economie, cu efecte directe asupra consumului și creșterii economice.

„Deficitul bugetar este în continuare foarte mare, previzionat a fi mult mai mare decât ar trebui să fie, probabil peste 6%. Ca să scazi deficitul, duci la reducerea banilor care intră în economie, deci o scădere a consumului, deci o scădere a ritmului de creștere economică”, punctează economistul Christian Năsulea.

Pe de altă parte, orice majorare salarială se reflectă atât în contribuțiile la bugetul de stat, cât și în economiile personale pentru pensie. Peste 8,4 milioane de români au în conturile de pensii Pilon 2 aproximativ 195 de miliarde de lei, cu circa 30% mai mult față de 2024, media pe cont fiind de aproape 23.100 de lei.

O parte din aceste fonduri sunt investite la Bursa de Valori București, care a depășit pentru prima dată în istorie o capitalizare de 500 de miliarde de lei, specialiștii considerând anul 2025 drept unul excepțional pentru piața de capital locală.