Inflația anuală din Turcia a scăzut în decembrie 2025 la 30,89%, de la 31,07% în luna noiembrie, marcând cel mai redus nivel din noiembrie 2021.

Datele publicate de Institutul Turc de Statistică arată că tendința descendentă s-a menținut pentru a patra lună consecutiv, într-un context în care ritmul de creștere a prețurilor a fost mai moderat decât anticipau analiștii.

La nivel lunar, indicele prețurilor de consum a înregistrat o creștere de 0,89% în decembrie, ușor peste avansul de 0,87% din luna precedentă, dar sub prognozele pieței. Sondajele realizate anterior publicării datelor indicau o inflație anuală de aproximativ 31% și una lunară de aproape 1%, ceea ce confirmă faptul că dinamica prețurilor a fost marginal mai favorabilă decât așteptările.

Potrivit datelor oficiale, cele mai mari creșteri de prețuri la nivel anual au continuat să fie consemnate în sectorul educației, unde inflația a ajuns la 66,27%, precum și în cel al locuințelor, cu un avans de 49,45%, transmite Daily Sabah.

Aceste domenii au avut o contribuție semnificativă la menținerea unui nivel ridicat al inflației generale, chiar dacă ritmul de creștere a prețurilor a încetinit în alte segmente importante ale economiei.

Prețurile la alimente și băuturi nealcoolice, care au o pondere mare în coșul de consum, au crescut cu 28,31% față de aceeași perioadă a anului anterior. În același timp, inflația din sectorul transporturilor s-a moderat la 28,44%, de la peste 29% în luna noiembrie, contribuind la temperarea inflației generale.

Datele arată și o reducere semnificativă a inflației în cazul bunurilor de bază, precum și o scădere consistentă în sectorul serviciilor.

Ministrul turc al Trezoreriei și Finanțelor a apreciat că procesul de dezinflație s-a extins la nivelul întregii economii, subliniind că inflația de la finalul lui 2025 este cu aproximativ 13,5 puncte procentuale mai mică decât cea înregistrată cu un an înainte.

Oficialul a indicat că o combinație de politică monetară strictă, disciplină fiscală mai fermă și îmbunătățirea așteptărilor inflaționiste a contribuit la această evoluție.

La rândul său, vicepreședintele Turciei a explicat că unele presiuni asupra prețurilor, în special în sectorul alimentar, au fost generate de scăderi temporare ale producției agricole cauzate de îngheț și secetă.

Aceste șocuri au avut un impact limitat și tranzitoriu, iar echilibrarea cererii și normalizarea comportamentului de stabilire a prețurilor au sprijinit scăderea inflației pe parcursul anului.

Datele privind inflația producătorilor indică, de asemenea, o moderare a presiunilor din amonte. Indicele prețurilor de producție interne a crescut cu 0,75% față de luna precedentă în decembrie, rezultând o rată anuală de 27,67%.

Cele mai mari creșteri au fost raportate în minerit și exploatarea carierelor, precum și în industrie, în timp ce prețurile la energie și utilități au consemnat avansuri semnificative.

În 2025, Banca Centrală a Turciei a redus dobânda de politică monetară cu un total de 950 de puncte de bază, coborând rata repo de la 47,5% la 38%. Autoritatea monetară a semnalat că deciziile viitoare vor rămâne dependente de datele economice, însă piețile anticipează continuarea ciclului de relaxare.

Oficialii guvernamentali estimează că inflația ar putea scădea sub 20% în cursul acestui an, cu obiectivul revenirii la niveluri de o singură cifră începând din 2027.