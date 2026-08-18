Parcarea de la Sosiri a Aeroportului Henri Coandă se închide. 588 de locuri, indisponibile până la începutul anului viitor

Pasagerii care ajung sau pleacă de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă trebuie să se pregătească pentru schimbări importante în zona parcărilor. Parcarea supraetajată de la Sosiri se închide temporar, iar sute de locuri dispar până la finalizarea lucrărilor. Între timp, aeroportul pregătește noi spații pentru șoferi.

Parcarea supraetajată din zona Sosiri a Aeroportului Internațional „Henri Coandă” se va închide temporar începând de miercuri, 19 august, până la începutul anului viitor. Măsura este necesară pentru continuarea lucrărilor de modernizare și consolidare a parcării, iar autovehiculele pasagerilor vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului, a anunțat marți, 18 august, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Aeroportul „Henri Coandă” dispune în prezent de 2.226 de locuri în parcările publice. Odată cu închiderea parcării „Sosiri”, care cuprinde parterul, mezaninul și etajul, vor fi indisponibile 588 de locuri.

Potrivit CNAB, lucrările de modernizare și consolidare a parcării supraetajate din fața Terminalului Sosiri au ajuns la etapa intervențiilor majore asupra structurii de rezistență. Prima etapă a proiectului a început în luna aprilie și a vizat cele două niveluri superioare ale parcării.

Cea de-a doua etapă începe miercuri, 19 august, și presupune restricționarea accesului auto în parcarea Sosiri până la începutul anului viitor, când este programată finalizarea investiției. Pe durata lucrărilor, autovehiculele pasagerilor vor fi redirecționate către celelalte parcări disponibile în incinta aeroportului.

Pentru suplimentarea capacității de parcare, în această toamnă urmează să fie deschisă o nouă parcare la Aeroportul „Henri Coandă”. Aceasta va avea 1.019 locuri și va fi amplasată în apropierea clădirii Sosiri, fiind amenajată pe patru niveluri.

În același timp, au fost începute demersurile pentru construirea altor două parcări, fiecare cu câte patru niveluri. Cele două noi obiective vor pune la dispoziția pasagerilor peste 1.600 de locuri de parcare, în total.

Construită în anul 2003, parcarea din zona Sosiri a Aeroportului Internațional „Henri Coandă” prezintă degradări semnificative atât la nivelul structurii, cât și al fațadelor. În urma evaluărilor au fost constatate deteriorări ale plafonului, stâlpilor și pardoselii, ceea ce a impus intervenții ample pentru modernizarea și consolidarea construcției.

După finalizarea lucrărilor, parcarea va fi dotată cu un sistem de cadre metalice prevăzute cu amortizori, amplasate pe ansamblurile centrale, pentru creșterea siguranței seismice. Proiectul prevede și consolidarea fundațiilor clădirii, construirea unor grinzi de legătură și ranforsarea integrală a elementelor structurale verticale.

Totodată, vor fi refăcute hidroizolațiile, instalațiile electrice, tubulatura și sistemele de canalizare pentru evacuarea apelor pluviale. Lucrările urmăresc atât creșterea siguranței construcției, cât și îmbunătățirea condițiilor oferite pasagerilor.

Compania Națională Aeroporturi București precizează că stația de taxi și zona destinată serviciilor de ride-sharing sunt amplasate în fața Terminalului „Plecări”. De asemenea, autobuzele liniilor 100 și 442 opresc exclusiv în stația comună „Plecări” din aeroport.

Reprezentanții CNAB spun că pasagerii vor fi îndrumați către mijloacele de transport în comun prin trasee marcate și semnalistică specială. Acestea indică direcțiile către gara CFR, stația STB, stația de taxi și zona destinată serviciilor de ride-sharing.