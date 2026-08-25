Un pasager a încercat să scoată din țară peste 60.000 de dolari nedeclarați. Gestul făcut în fața vameșilor i-a adus o amendă de 10.000 de lei

SURSA FOTO:AUTORITATEA VAMALA ROMÂNĂ - Un pasager a încercat să scoată din țară peste 60.000 de dolari nedeclarați

Un pasager care urma să zboare de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă spre Doha a fost depistat cu 60.000 de dolari și 2.000 de euro nedeclarați. Bărbatul a încercat să-i dea copilului minor borseta în care se aflau banii. Incidentul a fost prezentat într-un comunicat de presă transmis de Autoritatea Vamală Română. Sumele au fost reținute temporar, iar pasagerul a primit o amendă de 10.000 de lei.

Pasagerul urma să plece din România la 24 august 2024, pe ruta Otopeni–Doha, având asupra sa 60.000 de dolari și 2.000 de euro pe care nu îi declarase autorităților vamale. În momentul în care familia a fost oprită pentru verificări, acesta a încercat să-i încredințeze copilului minor borseta în care erau păstrați banii.

Controlul a fost efectuat de inspectorii din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Otopeni Călători, împreună cu polițiștii de frontieră. Autoritatea Vamală Română a explicat în comunicatul de presă cum a fost observată încercarea pasagerului:

„Un pasager care urma să călătorească, ieri, 24.08.2024, pe ruta Otopeni – Doha și care intenționa să plece din țară cu 60.000 USD și 2.000 EUR, fără să declare sumele la vamă, a încercat să dea borseta plină cu bani copilului minor care însoțea familia. Gestul a fost observat de autoritățile vamale, atunci când pasagerul a fost oprit pentru control, de către inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Otopeni Călători, împreună cu polițiștii de frontieră”, a transmis Autoritatea Vamală Română.

Deși transporta o sumă mai mare decât plafonul de la care declararea devine obligatorie, pasagerul s-a îndreptat către culoarul verde al aeroportului. Acesta este destinat persoanelor care nu au bunuri sau sume de bani pentru care trebuie îndeplinite formalități vamale.

Inspectorii au continuat verificările și au găsit asupra acestuia întreaga sumă menționată în comunicat.

„Pasagerul se încadrase pe culoarul verde «Nimic de declarat», deși avea asupra sa sume de bani care depășeau plafonul legal de declarare. În urma verificărilor efectuate, inspectorii vamali au descoperit suma de 60.000 USD și 2.000 EUR”, a precizat instituția.

Inspectorii vamali au dispus reținerea temporară a celor 60.000 de dolari și 2.000 de euro, după ce au constatat că pasagerul nu declarase banii. Autoritățile au emis o decizie de reținere temporară a sumelor și au întocmit documentele necesare pentru sancționarea contravenției.

„Autoritatea Vamală Română a dispus reținerea sumelor, fiind emisă Decizie de reținere temporară a sumelor. Totodată, a fost încheiat proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, prin care a fost aplicată amendă pentru nedeclarare, în valoare de 10.000 de lei”, se arată în comunicatul de presă.

Persoanele care intră în Uniunea Europeană sau ies din spațiul comunitar cu numerar în valoare de minimum 10.000 de euro trebuie să declare suma autorității vamale. Obligația se aplică și banilor transportați în alte monede, dacă valoarea totală este echivalentă sau depășește acest plafon.

Regula este prevăzută de Regulamentul (UE) 2018/1672 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de legislația națională în vigoare. Completarea declarației nu presupune achitarea unei taxe, însă nerespectarea obligației poate determina aplicarea unor sancțiuni și reținerea banilor.

„Reamintim că persoanele care intră în Uniunea Europeană sau ies din Uniunea Europeană având asupra lor numerar în valoare de 10.000 de euro sau mai mult, ori echivalentul acestei sume în altă valută, au obligația de a-l declara autorității vamale, potrivit Regulamentului (UE) 2018/1672 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și legislației naționale în vigoare. Declararea se realizează gratuit, la biroul vamal, iar nedeclararea atrage aplicarea de sancțiuni și reținerea sumelor”, a transmis Autoritatea Vamală Română.

Supravegherea călătorilor care traversează frontiera externă a Uniunii Europene este realizată prin analize de risc și controale selective. Autoritatea Vamală Română desfășoară aceste verificări împreună cu instituțiile care au atribuții la frontieră.