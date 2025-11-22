Autoritățile franceze au anunțat măsuri ferme pentru a combate comportamentul neadecvat al pasagerilor pe zboruri, considerând că astfel de situații reprezintă o amenințare tot mai mare pentru siguranța aeriană.

Conform datelor europene, între 200 și 500 de incidente în timpul zborurilor sunt raportate lunar, iar în 2024, Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) a consemnat un incident la fiecare 395 de zboruri.

În contextul acestei creșteri a incidentelor, guvernul francez a publicat un decret oficial care a intrat în vigoare la 8 noiembrie, însoțit de un registru special prin care companiile aeriene franceze pot raporta comportamentele dăunătoare ale pasagerilor.

Noile reglementări stabilesc amenzi semnificative pentru încălcarea principalelor reguli de conduită: folosirea dispozitivelor electronice atunci când acest lucru este interzis, împiedicarea echipajului să își îndeplinească sarcinile sau refuzul de a respecta instrucțiunile de siguranță.

Sumele pot ajunge până la 10.000 de euro, iar în caz de recidivă, până la 20.000 de euro. În situații grave, pasagerii pot fi blocați de la îmbarcare pentru o perioadă de până la patru ani, scrie Euronews.com.

Aceste sancțiuni se adaugă cadrului existent, care prevede pedepse penale pentru faptele cele mai grave, inclusiv închisoare de până la cinci ani și amenzi de până la 75.000 de euro.

Ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, a subliniat că siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă o prioritate absolută, iar comportamentele perturbatoare la bord sunt inacceptabile.

„Aceste acțiuni pun în pericol siguranța zborului și afectează condițiile de muncă ale echipajelor. Prin acest decret, ne echipăm cu instrumentele necesare pentru aplicarea rapidă și proporțională a sancțiunilor. Comportamentul perturbator nu va mai fi tolerat”, a declarat Tabarot.

Noile măsuri vin într-un moment în care companiile aeriene europene iau măsuri stricte împotriva comportamentului antisocial. Ryanair a dat în judecată recent un pasager, solicitând 15.000 de euro, după ce un zbor a fost deturnat din cauza comportamentului acestuia.

Avionul a fost nevoit să rămână peste noapte în Porto, iar cei 160 de pasageri au primit cazare la hotel. Compania a calificat comportamentul drept „inacceptabil” și a reafirmat politica sa de toleranță zero față de astfel de incidente.