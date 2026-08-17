Avertisment pentru pasagerii care călătoresc cu avionul. Un fenomen spațial poate provoca probleme la mii de metri altitudine

Furtunile solare extreme ar putea reprezenta un risc mult mai mare pentru aviație decât se credea până acum, avertizează cercetătorii de la University of Surrey. Potrivit unui studiu realizat de specialiștii de la Surrey Space Centre și publicat în Journal of Space Weather and Space Climate, efectele vremii spațiale pot afecta atât pasagerii și echipajele aeronavelor, cât și sistemele electronice de la bord.

Cercetarea arată că nivelul radiației atmosferice poate crește semnificativ la altitudini cuprinse între aproximativ 8 și 14 kilometri, exact intervalul în care operează majoritatea zborurilor comerciale, conform Euronews.

Atmosfera Pământului oferă în mod normal o protecție importantă împotriva radiațiilor provenite din spațiu, însă această protecție scade odată cu creșterea altitudinii. În timpul furtunilor solare puternice, fluxul de particule energetice poate deveni mult mai intens.

Pentru pasagerii obișnuiți, expunerea la radiații în timpul unui zbor este, în general, redusă. Totuși, cercetătorii atrag atenția că situația se schimbă în cazul evenimentelor solare extreme, când nivelurile de radiații pot crește brusc.

Un exemplu relevant a fost înregistrat în noiembrie 2025, când, în timpul unei furtuni solare majore, nivelul radiației la altitudinea de croazieră a aeronavelor a ajuns pentru scurt timp la aproape zece ori valoarea normală asociată zborurilor la mare altitudine, potrivit calculelor realizate de echipa de la Surrey.

Problema nu se limitează însă la expunerea oamenilor la radiații. Particulele energetice pot interacționa cu circuitele electronice ale aeronavelor și pot genera așa-numitele Single Event Upsets (SEU), erori provocate de impactul unei singure particule asupra componentelor electronice.

În condiții normale, astfel de incidente sunt rare și au consecințe minore. În timpul unor furtuni solare extreme, frecvența acestora poate crește dramatic.

Potrivit cercetătorilor, în cele mai severe scenarii, numărul acestor erori poate urca de la câteva incidente pe oră la mii de erori pe oră. O asemenea situație poate genera un volum suplimentar de muncă pentru echipaje și, în cazuri extreme, poate afecta funcționarea unor sisteme importante ale aeronavei.

Specialiștii de la Surrey Space Centre subliniază că efectele vremii spațiale nu reprezintă doar o problemă pentru astronauți sau sateliți, ci și pentru avioanele care zboară la mii de metri deasupra Pământului.

Cercetătorii britanici amintesc și un incident petrecut în 2025, când Airbus a identificat o vulnerabilitate asociată radiației cosmice într-un computer de control al zborului utilizat pe aeronavele din familia A320.

Problema a fost descoperită după ce un avion JetBlue care efectua o cursă între Cancun și Newark a fost nevoit să aterizeze de urgență în Florida, în octombrie 2025. În urma incidentului, Airbus a solicitat verificări și a dispus măsuri care au vizat aproximativ 6.000 de aeronave A320.

Pentru cercetătorii de la Surrey, acest episod demonstrează că efectele vremii spațiale asupra aviației nu mai pot fi considerate doar un risc teoretic. Dr. Fan Lei, cercetător principal la Surrey Space Centre și autorul principal al studiului, consideră că vulnerabilitatea devine tot mai importantă pe măsură ce aeronavele moderne utilizează un număr tot mai mare de sisteme electronice.

Riscul asociat furtunilor geomagnetice nu este același pentru toate rutele aeriene. Cercetătorii atrag atenția că zborurile care traversează regiunile polare sunt cele mai expuse.

Astfel, o cursă precum Londra-Heathrow – Vancouver poate fi mai afectată în timpul unei furtuni geomagnetice severe decât un zbor similar desfășurat la latitudini mai joase.

În asemenea situații, operatorii aerieni ar putea fi nevoiți să modifice traseele de zbor sau chiar să suspende temporar anumite curse.

Unul dintre principalele concluzii ale cercetării este că industria aviatică nu dispune încă de un sistem uniform pentru evaluarea și gestionarea efectelor furtunilor spațiale extreme.

Potrivit cercetătorilor, sistemele actuale de siguranță sunt concentrate în principal asupra expunerii obișnuite la radiații și nu sunt suficient adaptate pentru situațiile excepționale generate de vremea spațială severă.

Din acest motiv, echipa Surrey Space Centre propune introducerea unei scări de radiație dedicate aviației. Aceasta ar permite stabilirea unor praguri clare pentru măsuri precum monitorizarea suplimentară, modificarea rutelor sau, în cele mai grave situații, suspendarea temporară a zborurilor.

Profesorul Keith Ryden, coordonatorul echipei de cercetare privind protecția împotriva mediului spațial, consideră că industria are nevoie de instrumente mai clare pentru a decide rapid când un fenomen solar devine suficient de periculos încât să impună măsuri operaționale.

Studiul se înscrie într-un domeniu analizat de cercetători de mai mulți ani. O cercetare anterioară realizată de aceeași echipă a arătat că evenimentele solare cu particule energetice pot crește atât doza de radiații la altitudinea aeronavelor, cât și probabilitatea apariției unor erori electronice.

În prezent există deja servicii internaționale de monitorizare a vremii spațiale destinate aviației, iar Organizația Aviației Civile Internaționale recunoaște vremea spațială ca un posibil pericol pentru comunicațiile radio, sistemele de navigație GNSS și expunerea la radiații.

Specialiștii avertizează însă că problema devine tot mai complexă pe măsură ce avioanele moderne depind din ce în ce mai mult de electronica de bord și de sistemele digitale pentru operarea în siguranță a zborurilor.