Potrivit anunțului transmis de Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO), fiecare pasager va avea voie să transporte maximum două baterii externe pe durata unei curse aeriene.

În același timp, pasagerilor li se interzice să își reîncarce aceste dispozitive în timpul zborului, măsura fiind aplicabilă inclusiv pentru acumulatorii externi cunoscuți sub denumirea de „power banks”.

Noile reglementări vin în continuarea unor măsuri deja adoptate de anumite companii aeriene și state, conform informațiilor publicate de Reuters. Transportatori precum Lufthansa, dar și țări precum Coreea de Sud, au implementat anterior restricții similare, în urma unor incidente de siguranță, inclusiv un incendiu produs la bordul unui avion aparținând companiei Air Busan în anul 2025.

ICAO, organizație cu sediul la Montreal, are rolul de a stabili standarde globale în aviație, care sunt, în mod obișnuit, adoptate de cele 193 de state membre. Noile specificații privind bateriile externe intră în vigoare imediat, fiind deja considerate aplicabile la nivel internațional.

Siguranța este prioritară în timpul zborurilor comerciale, iar orice potențială sursă de incendiu este atent reglementată. Bateriile externe (power banks) folosesc de regulă celule litiu-ion sau litiu-polimer, aceleași tipuri de baterii utilizate în telefoane și alte dispozitive electronice. Aceste baterii pot deveni instabile în anumite condiții, mai ales dacă sunt defecte, de calitate slabă sau deteriorate. În astfel de situații, pot apărea fenomene precum supraîncălzirea rapidă, cunoscută sub numele de „thermal runaway”, care poate duce la incendii.

Un alt risc apare atunci când bateriile sunt expuse la temperaturi ridicate, șocuri mecanice sau scurtcircuite. În mediul unui avion, unde există spații închise, presurizare și numeroase materiale inflamabile, un incident de acest tip poate evolua rapid și poate fi dificil de controlat. De aceea, autoritățile din aviație tratează aceste dispozitive cu atenție sporită și impun reguli stricte privind transportul și utilizarea lor.

De asemenea, încărcarea bateriilor externe la bordul aeronavelor crește riscul de incidente, deoarece procesul de încărcare generează căldură suplimentară și solicită bateria. În combinație cu posibile defecte sau variații de tensiune, acest lucru poate crește probabilitatea unor probleme tehnice.