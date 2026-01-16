Noile reguli sunt valabile pentru toate companiile din Lufthansa Group, inclusiv Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Edelweiss și Air Dolomiti.

Potrivit publicației Bild, utilizarea bateriilor externe este interzisă pe durata zborului, indiferent dacă aeronava are prize sau porturi USB la scaune. Regula se aplică tuturor pasagerilor, fără excepție, iar motivul invocat este cel legat de riscurile asociate bateriilor pe bază de litiu.

Deși nu mai pot fi folosite la bord, bateriile externe pot fi transportate în continuare, însă doar în bagajul de mână. Regula se aliniază restricțiilor deja existente în aviație, care interzic transportul powerbank-urilor în bagajul de cală.

În plus, există și o limitare legată de capacitate. Modelele de până la 100 watt-oră sunt permise fără aprobări suplimentare, în timp ce bateriile mai puternice necesită acordul explicit al companiei aeriene.

Regulile Lufthansa Group vin și cu o obligație nouă privind depozitarea în cabină. Bateriile externe nu mai pot fi puse în compartimentele de bagaje de deasupra scaunelor.

Pasagerii trebuie să le păstreze în buzunarul scaunului din față, în bagajul de sub scaun sau direct asupra lor. Singura excepție menționată este pentru dispozitivele medicale care au nevoie de alimentare continuă.

Lufthansa nu este singura companie care a restricționat folosirea powerbank-urilor în avion. În Orientul Mijlociu, Emirates a introdus din octombrie 2025 o interdicție totală privind utilizarea bateriilor externe la bord.

În Asia-Pacific, Singapore Airlines, Thai Airways, China Airlines și Tigerair Taiwan aplică reguli similare, interzicând atât încărcarea, cât și folosirea powerbank-urilor. În Coreea de Sud, Korean Air le cere pasagerilor să țină bateriile externe la vedere și să nu le depoziteze în compartimente.

În Australia, Qantas a introdus aceeași restricție în decembrie 2025, iar în multe cazuri un gest obișnuit până recent devine tot mai rar acceptat la bord.

Companiile aeriene recomandă pasagerilor să verifice înainte de îmbarcare regulile fiecărui operator, mai ales dacă nu au fost anunțate public schimbări similare.

Pentru cei care se tem că telefonul, tableta sau laptopul s-ar putea descărca în timpul zborului, soluția indicată este încărcarea completă înainte de plecare. Dacă avionul are prize sau porturi USB la scaun, pasagerii își pot alimenta direct dispozitivele, însă fără a folosi baterii externe pe durata zborului.