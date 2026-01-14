Consiliul de Administrație al transportatorului aerian național Tarom a decis numirea lui Bogdan Costaș în funcția de director general interimar, înlocuindu-l pe Costin Iordache. Mandatul lui Costaș a fost stabilit să înceapă efectiv pe 15 ianuarie 2026, odată cu încetarea contractului de mandat al fostului director general, asigurând astfel continuitatea deciziilor la cel mai înalt nivel de management al companiei.

Reprezentanții Tarom au explicat că numirea are ca scop prioritizarea acțiunilor deja asumate și menținerea ritmului implementării planului de restructurare, precum și a planului de afaceri destinat revitalizării companiei.

Aceștia au subliniat că obiectivul principal al conducerii este transformarea Tarom într-o organizație profitabilă, modernă și sustenabilă pe termen mediu și lung.

Cei de la Tarom au mai precizat că toate acțiunile relevante asumate de companie sunt fie deja îndeplinite, fie aflate în curs de derulare, iar deciziile la nivel strategic vor fi continuu asigurate de directorii generali, conform politicii companiei și directivei Consiliului de Administrație.

„Consiliul de Administraţie al Tarom a luat în calcul asigurarea continuităţii activităţii companiei şi prioritizarea acţiunilor asumate. Obiectivul principal al echipei de management rămâne implementarea planului de restructurare şi a planului de afaceri pentru revitalizarea companiei şi transformarea ei într-o organizaţie profitabilă şi modernă, sustenabilă pe termen mediu şi lung. În conformitate cu acest obiectiv, toate acţiunile relevante asumate de companie sunt îndeplinite sau în curs de derulare”, a transmis compania națională de transport aerian.

Bogdan Costaș are o experiență de peste două decenii în managementul companiilor din domeniul aviației, activând anterior la ROMATSA, Romaero, Aviația Utilitară București SA și IAR Ghimbav.

Reprezentanții Tarom au precizat că el este licențiat în Management, Științe Juridice și Marketing și deține licența de pilot de elicopter (PPL), cu calificări pe modelele Robinson R22 și R44, recunoscute pentru cerințele ridicate de precizie și disciplină în pilotaj.

Această combinație de experiență managerială și expertiză tehnică este considerată un atu important pentru conducerea unei companii aeriene aflate într-un proces complex de restructurare.

Pentru 2026, compania intenționează să își actualizeze planul de business, ținând cont atât de evoluțiile pieței concurențiale, cât și de Planul de restructurare, care are termen limită stabilit la 30 decembrie 2026.

Reprezentanții companiei au mai menționat că această actualizare urmărește să asigure viabilitatea Tarom pe termen lung și să consolideze poziția companiei pe piața transportului aerian național și internațional.