ANUNŢ DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR GENERAL AL REGIEI NAȚIONALE A PĂDURILOR – ROMSILVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr.9/D.A./12.01.2026

Consiliul de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva anunţă derularea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcția de Director General, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Candidaţii pe care dorim să îi selectăm în procesul de selecție trebuie să întrunească, cumulativ, următoarele condiții:

să nu se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 4, art. 12 alin. (3), art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011; să nu se afle în situația prevăzută la art. 169 alin.(10) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare; să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență în domeniul științelor inginerești – domeniul silvicultură; să facă dovada că la data depunerii dosarului de candidatură are cel puțin 15 ani de vechime în domeniul silvicultură, dintre care 7 ani în funcții de conducere în domeniul silvicultură, conform prevederilor O.U.G. nr. 59/2000, cu modificările și completările ulterioare; să nu se afle în litigiu cu Regia Națională a Pădurilor Romsilva/unitățile Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva; să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de serviciu sau în legatură cu serviciul, în conditiile art. 13^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 331/2024;

Aceste criterii sunt competențe și trăsături necesare candidaților pentru a putea îndeplini cu succes rolul care le-a fost atribuit; aceste criterii sunt grupate în următoarele grupe: competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice, competențe de importanță strategică/tehnică, competențe de guvernanță corporativă, competențe sociale și personale, experiență pe plan local și internațional, trăsături specifice postului, alinierea cu Scrisoarea de așteptări și alte criterii – rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director, înscrisuri în cazierul fiscal și cazierul judiciar și diversitatea de gen.

Evaluarea candidaților se face prin metoda analizei documentelor din dosarul de candidatură, metoda analizei informațiilor suplimentare față de cele din dosarul de candidatură solicitate de comisa de selecție, în scris, pentru a revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului, metoda analizei declarației de intenție, metoda verificării referințelor oferite de candidați, metoda verificării activității desfășurate anterior de candidați, metoda observării comportamentale a candidaților pe parcursul interviului organizat de Comisia de selecție, prin raportare la Profilul postului și prin raportare la indicatorii ce descriu competențele care sunt criterii de selecție a candidaților conform documentelor anterior menționate, metoda analizei și integrării rezultatelor analizei Declarațiilor de intenție formulate pe baza Scrisorii de așteptări de către candidați și metoda interviului organizat având în vedere dosarul de candidatură, profilul candidatului, Declarația de intenție a candidatului.

Comisia de selecție își va fundamenta concluziile inclusiv pe date, fapte, documente și informații publice, rapoarte, controale și informații furnizate de către autoritatile și instituțiile publice.

Dosarele de candidatură vor fi depuse în mod obligatoriu până cel târziu în data de 16.02.2026, ora 16.30, atât în format letric cât și în format electronic.

Dosarul în format letric (pe suport de hârtie)

Dosarele de candidatură pe suport de hârtie vor fi depuse personal sau trimise prin poștă sau curier, în plic închis, la secretariatul Consiliului de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, strada Petricani, nr.9A, sector 2 București, pe care se va menționa următorul text: „Candidatură Director General Regia Națională a Pădurilor – Romsilva/[Numele şi Prenumele candidatului]”.

Dosarul electronic

Transmiterea dosarului de candidatură și în format electronic este obligatorie și se va face la adresa de email: secretar.ca@rnp.rosilva.ro.

Reguli obligatorii pentru depunerea dosarelor de candidatură:

Toate documentele prezentate în dosarul de candidatură vor fi în limba română.

Documentele redactate într-o limbă străină se depun în copie certificată, însoțită de traducerea legalizată, efectuată de un traducător autorizat.

Pentru studiile efectuate în străinătate se vor depune echivalările acestora, după caz.

Mesajele e-mail de depunere a candidaturilor electronice, cât şi documentele ataşate vor trebui să conţină în mod obligatoriu numele şi prenumele candidatului (de exemplu „CV ………………”).

Formularele F1-F5 vor fi completate electronic și transmise în format Word cât și ca fișier de tip pdf.

și transmise cât și ca fișier de tip pdf. CV-ul va fi transmis în format Word cât și ca fișier de tip pdf.

cât și ca fișier de tip pdf. Copiile documentelor solicitate vor fi scanate și salvate ca documente separate, având în titlu numele documentului, numele și prenumele candidatului – de exemplu ”Diplomă licență ……………..” sau ”Extras REVISAL ………………………..”.

având în titlu numele documentului, numele și prenumele candidatului – de exemplu ”Diplomă licență ……………..” sau ”Extras REVISAL ………………………..”. Dosarele electronice NU vor fi transmise prin aplicații de transfer de fișiere (de ex: WeTransfer sau alte aplicații similare) – în cazul în care dimensiunea dosarului depășește capacitatea mesajului, se vor transmite mai multe mesaje succesive numerotate (de exemplu ”Candidatura Director General …………………….. 1”, ” Candidatura Director General ……………………..2” etc.).

vor fi transmise prin aplicații de transfer de fișiere (de ex: WeTransfer sau alte aplicații similare) – în cazul în care dimensiunea dosarului depășește capacitatea mesajului, se vor transmite mai multe mesaje succesive numerotate (de exemplu ”Candidatura Director General …………………….. 1”, ” Candidatura Director General ……………………..2” etc.). Dosarele în format electronic vor fi transmise până la aceeași dată și oră stabilite pentru depunerea dosarului de candidatură în format fizic la secretariatul Consiliului de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, strada Petricani, nr.9A, sector 2 București.

Dosarele de candidatură vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

Opis documente (numai în dosarul pe suport de hârtie); Curriculum vitae; Adeverință medicală valabilă emisă de medicul de familie; Certificatul de cazier judiciar, fără înscrisuri, în termenul de valabilitate; Certificatul de cazier fiscal, fără înscrisuri, în termenul de valabilitate Copii: Copia actului de identitate; Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; Copia diplomei de licenţă sau echivalentă; Copii ale diplomelor de absolvire a altor cicluri de studii universitare (dacă este cazul) – licență, master, doctorat, MBA. Nu se vor transmite copii ale diplomelor sau ale certificatelor de participare la programe de formare de scurtă durată; Copii ale documentelor care dovedesc vechimea în domeniul silvicultură și vechimea în funcții de conducere în domeniul silvicultură cerute (de exemplu: extras Reges/Revisal, copie carnet de muncă dacă este cazul, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, certificat constatator eliberat de ONRC etc). Alte documente în susținerea candidaturii, de exemplu:

Situații financiare ale societăților/unităților/subunităților din perioada în care candidatul a exercitat funcții de conducere în domeniul silvicultură;

Rapoarte de activitate/fișe mod de realizare indicatori de performanță aferente perioadei în care candidatul a exercitat funcții de conducere în domeniul silvicultură;

Dovezi implementare cu succes proiecte cu diverse surse de finanțare;

Proceduri, studii, analize elaborate și implementate;

Participare în grupuri de lucru pentru elaborarea de proiecte legislative/acte normative;

Lucrări citate efectiv în jurnalele științifice;

Proiecte comune cu alte instituții;

Adeverinta/certificat/diploma sau alte documente doveditoare care atesta un nivel minim B1 de cunostinte conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CEFR);

Orice alte documente considerate relevante de candidați.

Formulare:

F1 – Cererea de înscriere; F2 – Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în dosar. F3 – Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor. F4 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal. F5 – Declarația de interese

Documentele necesare în procesul de recrutare și selecție precum și formularele de declarații se regăsesc pe site-ul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, https://www.rosilva.ro/rnp/procedura_de_desemnare_a_directorului_general_2025-2029__p_1447.htm

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Consiliului de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, strada Petricani, nr.9A, sector 2, București, Tel: 02131710 05, interior 1145, sau 0730653600.