Radu Miruță a semnat ordinul de revocare din funcția de director general al CENAFER a Annei-Maria Dudas

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat revocarea Annei-Maria Dudas din funcția de director general al Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER), invocând nerespectarea legii și folosirea instituției în interes propriu. Totodată, Miruță a dispus un control amplu asupra activității și modului de gestionare a fondurilor publice din cadrul instituției.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat vineri, 17 iulie, că a semnat ordinul de revocare din funcția de director general al Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) a Annei-Maria Dudas.

Potrivit lui, decizia a fost luată deoarece consideră că o persoană care folosește o instituție publică în interes propriu și nu respectă legea și regulile nu poate conduce o instituție a statului. Acesta a subliniat că funcțiile publice presupun responsabilitate, integritate și respect față de banul public, principii pe care le consideră nenegociabile.

Miruță a precizat că a dispus, tot vineri, efectuarea unui control complet la CENAFER de către Corpul de Control al ministerului. Verificările vor viza contabilitatea instituției, cheltuielile, plățile efectuate, modul în care au fost administrați banii publici, precum și gestionarea patrimoniului instituției.

Oficialul român a afirmat că instituțiile statului trebuie administrate cu responsabilitate, profesionalism și respect față de interesul public și că are obligația de a se asigura că fiecare leu din banii contribuabililor este cheltuit corect, iar persoanele aflate în funcții de conducere răspund pentru deciziile pe care le iau.

Miruță a transmis că nu va tolera abuzurile, privilegiile sau folosirea funcțiilor publice în interes personal. În același timp, a subliniat că funcționarii care își desfășoară activitatea cu profesionalism și bună-credință trebuie protejați și nu ar trebui să suporte consecințele deciziilor greșite ale celor aflați la conducere.

În încheiere, Miruță a declarat că procesul de reformare a administrației presupune atât sancționarea celor care încalcă legea, cât și respect față de angajații onești care asigură funcționarea instituțiilor statului. Totodată, el a susținut că persoanele care confundă funcția publică cu un privilegiu personal nu ar trebui să își mai găsească locul în administrație.

Anna-Maria Dudaș a ocupat funcția de director general al Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) în două mandate. Primul s-a desfășurat în perioada septembrie 2020 – martie 2021. Ulterior, aceasta a fost renumită la conducerea instituției în octombrie 2021, funcție pe care a deținut-o până la revocarea sa.

Pe plan politic, Anna-Maria Dudaș este cunoscută ca președintă a organizației UDMR Giurgiu, deși este originară din municipiul Târgu Mureș.

În mediul de afaceri, aceasta figurează în registrele comerciale ca asociat și administrator al societății OFIR Manufaktura SRL, o companie cu activitate în domeniul fabricării produselor de cofetărie.