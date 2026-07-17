 Control surpriză la CENAFER. Ministrul Radu Miruță spune că a găsit un „atelier de ciocolată” și un apartament amenajat în sediul instituției

Un control efectuat de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, la Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) din Gara de Nord a generat controverse după ce echipa de verificare a descoperit un spațiu în care se aflau ingrediente și echipamente pentru prepararea dulciurilor, dar și o încăpere amenajată pentru locuit. Directoarea instituției, Anna Maria Dudas, respinge acuzațiile și susține că situația exista încă dinainte de preluarea mandatului.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, afirmă că în timpul unui control desfășurat joi la sediul CENAFER din Gara de Nord au fost identificate mai multe produse și ustensile folosite la prepararea dulciurilor, despre care susține că nu aveau ce căuta într-o instituție publică.

În imaginile publicate pe pagina sa de Facebook se observă mai multe recipiente cu ingrediente, forme pentru ciocolată și alte echipamente specifice. În timpul verificărilor, unul dintre membrii echipei de control a întrebat-o pe directoare:

„Dar câtă Nocciola mâncați, doamnă?”

Anna Maria Dudas a negat că produsele ar fi fost destinate consumului propriu și a explicat că acestea urmau să fie oferite drept donație.

„Îl dau cadou la biserică. L-am luat ca să îl dau la biserică”, a spus directoarea.

Ulterior, aceasta a completat:

„Eu nu mănânc dulciuri deloc.”

Ministrul susține însă că ingredientele și produsele nu ar fi fost folosite exclusiv în scop personal și afirmă că acestea ar fi fost promovate spre vânzare prin intermediul contului personal al directoarei.

În timpul controlului, unul dintre inspectorii prezenți a remarcat:

„Cine a stat aici văd că și-a făcut un mic business așa, cu o ciocolată. Păi, văd ciocolată, forme de ciocolată. Să ne explice cum pot exista atât de multe ingrediente, vrac, toate legate pe un subiect așa, dulciuri, ciocolată, mai degrabă.” Același inspector a adăugat că, raportat la cantitatea de produse găsite, „Este o cofetărie, dacă adun toate ingredientele.”

Verificările au vizat și un spațiu amenajat pentru locuit în interiorul clădirii CENAFER.

Întrebată dacă locuiește acolo, Anna Maria Dudas a confirmat:

„Locuiesc, da, dar nu sunt, sunt din Giurgiu.”

Ea a explicat că amenajarea a fost realizată pe cheltuiala proprie.

„Aici eu mi l-am amenajat, cum puteam, din banii mei. Mi se pare un pic mai OK.”

Radu Miruță i-a atras atenția că încăperea pare folosită permanent.

„Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată.”

Directoarea a răspuns:

„Vin, plec, vin, plec.”

Replica ministrului a fost una ironică:

„Doamnă, aici nu pare că stă cineva care vine și pleacă. Încuiați-vă să nu vă intre cineva după!”

Potrivit declarațiilor lui Radu Miruță, în sediul instituției ar locui și alți angajați, aspect care urmează să fie analizat în urma controlului.

De cealaltă parte, Anna Maria Dudas a afirmat în repetate rânduri că a găsit această situație atunci când a revenit la conducerea CENAFER și că a „moștenit” atât spațiile amenajate, cât și alte aspecte administrative existente în instituție.

Conform informațiilor prezentate în materialul video publicat de ministru, Anna Maria Dudas a ocupat funcția de director al CENAFER între 1 septembrie 2021 și 5 octombrie 2021. În perioada 18 martie 2021 – 5 octombrie 2021 instituția a fost condusă de Mircea Dorobanțu, iar din 5 octombrie 2021 Anna Maria Dudas a revenit la conducerea CENAFER, funcție pe care o ocupă și în prezent.

Subiectul a fost comentat și de fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, care a susținut că a demis-o pe Anna Maria Dudas în timpul mandatului său, însă aceasta a revenit ulterior la conducerea instituției.