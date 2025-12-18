Radu Miruță, ministrul Economiei, a primit o amendă de 15.000 de lei, aplicată direct lui, de la Agenția care urmărește și evaluează firmele de stat (AMEPIP). Motivul: a numit o conducere temporară la compania de stat Avioane Craiova.

El consideră amenda „absurdă” și spune că arată problemele din lege și din modul în care sunt conduse firmele de stat. Pe contul său de Facebook, Miruță a explicat că lipsa unei conduceri permanente și o procedură neterminată din 2016 au blocat activitatea companiei, așa că a fost nevoit să facă numirea temporară. El mai spune că procesul de numire anterior „a ocolit AMEPIP” și nu a respectat legea.

Miruță a spus că situația este ridicolă și că va contesta amenda în instanță, dar este pregătit să o plătească dacă aceasta înseamnă să respecte corectitudinea. El a explicat că nu a susținut numiri controversate, ci a vrut să aducă mai multă transparență și legalitate în conducerea companiilor de stat.

Mesajele sale au stârnit atât susținere din partea unor cetățeni români, cât și critici din partea unor politicieni. Miruță a subliniat că interimatul la Avioane Craiova a durat prea mult și că AMEPIP nu a oferit o explicație clară pentru sancțiunea aplicată, pe care el o consideră abuzivă.

Miruță urmează să preia Ministerul Apărării, iar Irineu Darău va fi propus la Ministerul Economiei, potrivit planurilor USR.

Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat Comitetul Politic al partidului politic pentru a valida oficial aceste propuneri, iar votul formal va avea loc pe 19 decembrie 2025, la ora 12:00. Fritz a explicat că Miruță a fost propus la Apărare datorită implicării sale în programul SAFE, care vizează înzestrarea armatei, iar Darău este propus la Economie pentru că are peste 15 ani de experiență în mediul privat, inclusiv în proiecte internaționale complexe, ceea ce îl recomandă ca un ministru capabil.

Miruță s-a declarat onorat de nominalizare și a spus că, în calitate de vicepremier, se va asigura că proiectele începute la Economie vor continua conform planului. El a precizat că în cele șase luni de mandat la Economie a demonstrat că poate direcționa instituția corect, elimina nedreptăți și valorifica resursele naturale, iar succesorul său va menține această linie. În opinia sa, este important să se consolideze sectorul Apărării, să se întărească capacitățile industriale și să se modernizeze producția, pentru ca România să fie pregătită pentru provocările de securitate.

„În cele şase luni de mandat la Ministerul Economiei, am demonstrat că pot pune o instituţie pe direcţia corectă, că pot elimina nedreptăţi şi că ştiu cum să valorific resursele naturale ale României. Am încredere deplină că succesorul meu va menţine această linie, iar eu voi rămâne un sprijin constant în Guvern pentru continuitatea acestor proiecte. În acelaşi timp, consider esenţial să consolidăm sectorul Apărării, să întărim capacităţile industriale şi să modernizăm producţia, astfel încât România să fie mai bine pregătită pentru provocările actuale de securitate”, a precizat Miruță.

Darău are peste 15 ani de experiență în mediul privat, inclusiv în industrii industriale, financiare și tehnologice, și a lucrat la proiecte internaționale complexe, coordonând echipe și colaborând cu clienți mari. Din 2020, el este senator de Brașov.

Darău a spus că se simte onorat și responsabilizat de încrederea acordată și că își asumă misiunea de a coordona domeniile ministerului, că va continua reformele începute de Miruță, va căuta soluții pentru industria românească, va îmbunătăți gestionarea companiilor de stat și va susține digitalizarea serviciilor publice, bazându-se pe experiența sa profesională.