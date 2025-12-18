Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus, la Prima News, că majorarea salariului minim, decisă de coaliție, se încadrează în limitele impuse de directiva europeană și legea românească. El a menționat că sunt discuții avansate pentru a prelungi voucherul de energie de 50 de lei și după luna martie. În ceea ce privește majorarea pensiilor la mijlocul anului viitor, ministrul a spus că Guvernul a blocat aceste creșteri pentru moment și orice discuție va fi posibilă abia la următorul buget.

Manole a explicat că într-o coaliție cu patru partide deciziile sunt mai complicate, dar a subliniat că partidul său, PSD, susține creșterea salariului minim de mulți ani și se bucură că au reușit să facă acest pas acum. El a precizat că această creștere este importantă și pentru oamenii care muncesc, pentru că ajută la compensarea scăderii puterii de cumpărare, și că salariul minim era nevoie să crească pentru cei mai nevoiași muncitori. Creșterea va fi de aproximativ 300 de lei.

Ministrul nu știe încă dacă s-a luat vreo decizie legată de scutirea de taxe a unei sume, dar a precizat că, deși banii sunt importanți, semnalul e bun pentru că e nevoie și de vești pozitive, nu doar de discuții despre reduceri și austeritate.

„Într-o coaliţie cu patru partide e normal ca deciziile să fie mai greu şi să fie mai complicat, însă e foarte important pentru noi, ca partid social democrat, care milităm pentru creşterea salariului minim, neîntrerupt, de ani de zile, am făcut-o de câte ori am fost la guvernare şi mă bucur că putem să avem şi acum acest succes. Dincolo de legi, documente şi aşa mai departe, din punct de vedere uman, e extrem de important ca cei care lucrează în această ţară să primească, atunci când puterea de cumpărare e pusă la grea încercare, o compensare pentru această perioadă şi salariul minim era necesar să crească pentru ca cei mai nevoiaşi dintre muncitori să primească totuşi nişte bani în plus. Nu am încă informaţia dacă s-a discutat şi dacă s-a decis, în legătură cu acea sumă care este scutită de taxe. Dar, în fine, una peste alta, deşi evident că sumele sunt importante, semnalul e bun, pentru că e nevoie şi de veşti bune şi de abordări pozitive, nu doar de discurs despre tăieri, reduceri şi austeritate”, a subliniat Manole.

Manole a precizat că voucherul de energie de 50 de lei, care este acordat până la sfârșitul lunii martie, ar putea fi prelungit și după martie 2026, el fiind optimist în privința acestui lucru.

El a mai spus că există și un sprijin pentru pensionari de 800 de lei, din care 400 de lei au fost plătiți în aprilie, iar ceilalți 400 de lei vor veni odată cu pensia acestei luni. Manole a precizat că pentru anul viitor, în afară de salariul minim, orice altă măsură trebuie discutată în coaliție și stabilită printr-o decizie comună.

„Avem discuţii avansate şi sunt foarte optimist că vom prelungi acea politică publică, astfel încât acea sumă să fie acordată şi dincolo de martie 2026. Nu ştiu ce se poate face pentru anul viitor, mai mult decât salariul minim, trebuie să existe o discuţie în coaliţie şi o decizie să vedem ce putem face”, a precizat Manole.

Ministrul Muncii a spus că, în prezent, guvernul Bolojan a blocat creșterea pensiilor prin pachetul 1 și că orice discuție despre majorări va fi posibilă abia când se va face următorul buget. Potrivit lui, deocamdată, aceasta este situația reală.