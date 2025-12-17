Ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat marți, la Digi24, că reforma administrației nu poate fi aplicată uniform, precum modelul lui Traian Băsescu, care presupunea reduceri generalizate de personal și salarii.

În cadrul emisiunii Jurnalul de Seară, ministrul Muncii a explicat că anumite domenii sensibile, precum sănătatea și educația, nu pot fi afectate prin reducerea personalului.

„În legătură cu cheltuielile din administrație, nu putem să avem o reformă de tip Băsescu, să se taie de la toată lumea la fel, pentru că avem sisteme publice cu foarte mulți beneficiari și foarte sensibile – sănătate și educație – de care nu m-aș gândi să mă ating vreodată în ideea de a reduce personalul. L-am auzit pe domnul Predoiu spunând public, și cred că și premierul a confirmat, că avem mai puțini polițiști decât ar trebui pe stradă, deci că e o nevoie de oameni în plus acolo, nu de oameni în minus. Deci, iată doar câteva exemple că nu se poate de oriunde la fel”, a declarat ministrul Florin Manole, întrebat despre reforma administrației locale.

În ceea ce privește reducerea cheltuielilor, Manole a propus alternative care nu implică concedieri sau diminuarea salariilor. Printre acestea se numără neînlocuirea personalului care iese la pensie și diminuarea sporurilor, măsuri deja aplicate în cadrul Ministerului Muncii.

Ministrul a recunoscut însă că reducerile de sporuri pot fi sensibile, deoarece impactul asupra salariilor mici este mult mai mare decât în cazul veniturilor mari.

„O variantă foarte simplă este că atunci când pleacă oameni la pensie să nu-i înlocuiești. Este o soluție. Ministerul Muncii are o medie de vârstă destul de sus în anumite departamente și asta s-a întâmplat și se va mai întâmpla de fapt peste tot. Un alt exemplu de reduceri de cheltuieli s-a realizat prin reducerea sporurilor. S-a întâmplat asta, o știm cu toții. A fost unul dintre primele documente pe care le-am redactat cu Ministerul Muncii în actuala guvernare. Acolo s-au făcut deci niște reduceri de cheltuieli. Și acolo am avut inima îndoită, ca să zic așa, pentru că 400 de lei spor pentru o persoană care câștigă 3.000 sau 4.000 lei înseamnă 10% sau poate și mai mult de 10% din salariu. 400 de lei pentru un director care câștigă 12.000 sau 13.000 de lei înseamnă, evident, mult mai puțin și nu mi s-a părut că este modul just de a trata”, a declarat Florin Manole.

Referitor la bugetul pentru 2026, Florin Manole a precizat că discuțiile privind proiectele de optimizare a cheltuielilor sunt avansate și ar putea fi finalizate înainte de elaborarea bugetului.

Totuși, el a subliniat că orice ajustare trebuie făcută cu atenție, pentru a evita supraîncărcarea angajaților rămași.

„Eu nu vreau să dau oameni afară. Sunt dispus să fac alte reduceri, am făcut și alte reduceri pe alte capitole de cheltuieli, dar nu să dau oameni afară și nu să tai salarii. Este o opțiune bazată pe realitățile concrete din Ministerul Muncii. Suntem sub organigramă consistent – peste 140 de posturi din aproape 700. Cât să mai tai și să nu fie absurd cu încărcarea de lucru a celor care rămân? Și cei care rămân să facă munca a doi oameni. Ar fi injust, ar fi anormal”, a mai spus ministrul Manole.