Transelectrica: Situația energetică a României este stabilă, în pofida indisponibilizării Unităților 1 și 2 de la Cernavodă

Seceta și oprirea ambelor unități de la Cernavodă pun presiune pe sistemul energetic românesc, însă autoritățile transmit că alimentarea cu energie rămâne stabilă. Producția internă, importurile și evoluțiile meteorologice din Europa Centrală oferă perspective mai bune pentru următoarele zile.

Situația energetică națională este stabilă, iar capacitățile de producție disponibile, împreună cu energia care poate fi importată, asigură necesarul de electricitate al României, în contextul indisponibilizării Unităților 1 și 2 de la Cernavodă, a anunțat marți, 18 august, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica.

Dispecerul Energetic Național estimează că, în perioada următoare, consumul ar putea ajunge la un nivel maxim de aproximativ 7.400 MW în intervalul de vârf al consumului de seară. Prognozele meteorologice indică temperaturi variabile, de la valori normale pentru această perioadă până la aproximativ 36 de grade Celsius.

Transelectrica precizează că, în prezent, situația energetică este sub control, iar capacitățile de producție disponibile funcționează la niveluri ridicate și contribuie la compensarea indisponibilizării ambelor unități ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă. În același timp, capacitățile de import disponibile se mențin în parametri normali.

În aceste condiții, pentru cel puțin această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce privește asigurarea aprovizionării cu energie electrică a României, potrivit reprezentanților Transelectrica.

La nivel regional, situația se menține, de asemenea, stabilă. Nu sunt înregistrate indisponibilități sau limitări care să afecteze funcționarea piețelor de energie ori asigurarea fluxurilor transfrontaliere de energie electrică.

Evoluțiile meteorologice din Europa Centrală oferă perspective favorabile pentru perioada următoare. Răcirea vremii și ploile prognozate în sudul Germaniei, Austria și Slovacia ar putea contribui la creșterea debitului Dunării în zona superioară a fluviului.

Potrivit estimărilor disponibile, această creștere urmează să se propage în aval și ar putea fi resimțită la intrarea în România începând de săptămâna viitoare. Evoluția ar putea opri declinul actual al debitului Dunării și chiar ar putea determina o ușoară creștere a acestuia.

În cazul confirmării acestor prognoze, situația hidrologică ar putea permite reevaluarea posibilității de repornire a unei unități nucleare de la CNE Cernavodă. Totodată, producția de energie hidroelectrică la Porțile de Fier ar putea fi majorată, potrivit reprezentanților Transelectrica.