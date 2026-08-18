Bușoi, despre prețurile la energie: ce se întâmplă în orele în care consumul atinge vârful

România nu are, în următoarele zile, probleme în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu energie electrică, însă temperaturile ridicate vor duce la creșterea consumului și, implicit, a necesarului de importuri, a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, la Antena 3.

Consumul este estimat să depășească 7.000 MW în perioada de vârf, pe fondul utilizării mai intense a aparatelor de climatizare. Oficialul a precizat că, în această săptămână, nu sunt anticipate dificultăți privind aprovizionarea cu energie.

Situația este susținută atât de disponibilitatea unor capacități de producție, cât și de condițiile existente în statele vecine. În același timp, producția internă este menținută la un nivel ridicat, inclusiv prin folosirea centralelor pe cărbune și gaze naturale.

Cristian Bușoi a arătat că producția eoliană ridicată contribuie, de asemenea, la acoperirea necesarului de energie. Pe măsură ce temperaturile cresc, însă, presiunea asupra sistemului energetic se accentuează, iar importurile ar putea crește față de zilele precedente. Situația este urmărită de autorități prin reuniunile Comandamentului Energetic, care vor avea loc mai des în perioada următoare.

Cristian Bușoi a anunțat că ședințele Comandamentului Energetic vor fi organizate săptămânal sau chiar la un interval mai scurt, în funcție de evoluția situației. În mod obișnuit, aceste reuniuni au loc o dată pe lună.

„Am condus ședința de astăzi a Comandamentului Energetic. E o ședință care, în mod normal, se ține odată pe lună. În această perioadă o să o ținem săptămânal sau la 10 zile, în funcție de necesități”, a declarat Cristian Bușoi.

Potrivit secretarului de stat, pentru această săptămână nu sunt prevăzute probleme de aprovizionare, inclusiv datorită situației din țările vecine și a capacităților de producție disponibile. Producția internă pe cărbune este utilizată la capacitate ridicată pentru a contribui la acoperirea consumului.

„Prin urmare, din acest punct de vedere, pe aprovizionare, pe securitatea aprovizionării, nu vedem probleme în zilele următoare. Pe producție internă, se merge la maxim cu producția de cărbune”, a afirmat secretarul de stat.

În același timp, sistemul folosește capacități de producție pe gaze naturale, iar producția eoliană ridicată ajută la acoperirea necesarului de electricitate. Evoluția consumului rămâne însă dependentă de temperaturile din perioada următoare.

Valul de căldură va determina o creștere a consumului de electricitate, în principal ca urmare a utilizării mai intense a aparatelor de climatizare. Potrivit estimărilor prezentate de Cristian Bușoi, vârful de consum va depăși 7.000 MW.

„Înseamnă că vom avea un vârf de consum peste 7000 de megavati, cu un import mai crescut, poate, decât din celelalte zile ale săptămânii”, a declarat Bușoi.

Creșterea necesarului de import vine într-un moment în care prețurile medii zilnice din regiune se află în jurul nivelului de 160-170 de euro. În intervalele de consum maxim, prețurile pot depăși însă 200 de euro.

Secretarul de stat a făcut distincția între prețurile medii și valorile foarte ridicate care pot apărea pentru perioade foarte scurte. Aceste situații punctuale nu reprezintă nivelul mediu al prețului la energie și nu trebuie confundate cu acesta.

„Vorbim de prețuri medii și nu de momente instantanee, în care pe o mică cantitate, pentru câteva secunde, se licitează 1000 de euro. Sigur că ele atrag atenția mass-media, atrag atenția celor care urmăresc situația, dar trebuie să ne uităm la medie, pentru că și impactul va fi calculat în funcție de medie”.

Un element important pentru perioada următoare îl reprezintă revenirea în sistem a unor capacități de producție până la sfârșitul lunii august. Cristian Bușoi a avertizat că, dacă acestea nu vor redeveni disponibile, presiunea asupra prețurilor și asupra importurilor ar putea crește după 1 septembrie.

Luna septembrie aduce, potrivit oficialului, condiții care pot determina majorarea consumului de energie. Activitatea industrială este așteptată să se intensifice, perioada concediilor se încheie, iar școlile își reiau activitatea.

„Impactul ar putea să fie unul simțitor, pentru că reîncep în forță și anumite activități care țin și de o creștere a producției industriale, se termină concediile, reintră școlile, adică sunt unele lucruri care în septembrie înseamnă un consum crescut, deci importuri mai mari”, a explicat secretarul de stat.

Evoluția consumului și a prețurilor va depinde și de situația din Europa Centrală și de Vest. Economiile mai puternic industrializate din această regiune vor avea, la rândul lor, un necesar ridicat de energie, ceea ce poate influența disponibilitatea energiei pentru import.

Autoritățile române intenționează să discute situația și la nivel european. Potrivit lui Cristian Bușoi, România va susține menținerea unei capacități sporite de interconectare cu Bulgaria, pentru a putea beneficia de un nivel mai ridicat al schimburilor de energie.

La Bruxelles vor fi reluate și argumentele României privind menținerea în funcțiune a grupului Turceni 5 după data de 31 august. Potrivit oficialului, solicitarea este ca această capacitate să poată continua să funcționeze fără ca România să piardă fonduri din PNRR.