Mintia revine în prim-plan. Ce se va întâmpla cu energia României în următoarele luni

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, susţine că proiectul centralei de la Mintia a fost deblocat şi demarat în perioada în care a ocupat funcţia de ministru. El afirmă că intrarea în producţie a noii centrale, alături de centrala de la Iernut, va avea un impact important asupra cantităţii de energie disponibile în Sistemul Energetic Naţional.

Declaraţiile au fost făcute marţi, într-o postare publicată de Virgil Popescu pe Facebook, în contextul în care România se confruntă cu o perioadă de secetă care afectează producţia de energie hidro. Fostul ministru susţine că această situaţie se reflectă atât în funcţionarea sistemului energetic, cât şi în preocupările consumatorilor şi în nivelul facturilor.

„De unde vine energia electrică? Ce am construit pentru acest moment. Episodul 1. Mintia. Mereu am fost omul soluţiilor. România trece printr-o secetă care a lovit direct producţia hidro de energie electrică. Se simte în sistem, se simte în îngrijorarea oamenilor, se simte în facturi. Dar înainte să ne panicăm, hai să vedem ce am construit exact pentru momente ca acesta în calitate de ministru al Energiei şi de unde o să ne vină energia electrică. Nu peste 10 ani, ci doar în câteva săptămâni sau luni”, a scris fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, pe social media.

Potrivit acestuia, centrala de la Mintia urmează să intre treptat în probe începând din luna septembrie. Popescu precizează că acest calendar a fost deja stabilit împreună cu operatorii de transport al gazelor naturale şi al energiei electrice, Transgaz şi Transelectrica.

Virgil Popescu estimează că, după atingerea unui nivel normal de producţie, centralele de la Mintia şi Iernut vor furniza împreună peste 1.500 MW. Potrivit fostului ministru, această cantitate reprezintă aproximativ 20% din energia necesară în Sistemul Energetic Naţional.

„La producţie normală, Mintia şi Iernut vor livra peste 1.500 MW, adică 20% din energia necesară în Sistemul Energetic Naţional. 20%. Nu e puţin lucru!”, subliniază eurodeputatul PNL.

Popescu leagă proiectul Mintia de perioada în care a condus Ministerul Energiei şi afirmă că acesta a fost deblocat şi demarat în mandatul său. El aminteşte că, la momentul preluării mandatului, centrala se afla într-o situaţie dificilă, iar în spaţiul public au existat acuzaţii potrivit cărora intenţia ar fi fost vânzarea acesteia la fier vechi.

Fostul ministru prezintă situaţia centralei şi paşii care au precedat actualul proiect de investiţii, menţionând că unitatea fusese construită în anii ’70, intrase în insolvenţă în 2019 şi fusese oprită complet în 2021. Potrivit datelor prezentate de Virgil Popescu, centrala acumulase pierderi de peste 685 de milioane de lei din perioada de insolvenţă şi conservare.

Virgil Popescu afirmă că centrala de la Mintia, construită în anii ’70 și oprită complet în 2021 după intrarea în insolvență, acumulase pierderi de peste 685 de milioane de lei. În 2022, proiectul a fost scos la licitație cu condiția construirii unei centrale moderne pe gaze, de 1.700 MW, capabilă să funcționeze și pe hidrogen. Potrivit lui Popescu, investiția privată, bazată pe tehnologie Siemens, a depășit 1,2 miliarde de euro și a fost finalizată în mai puțin de trei ani.

„Realitatea? Centrala, construită în anii ’70, intrase în insolvenţă în 2019 şi fusese complet oprită în 2021. Un colos care nu mai producea nimic, doar pierderi — peste 685 de milioane de lei acumulate din perioada de insolvenţă şi conservare. În august 2022 am decis vânzarea prin licitaţie publică, cu condiţii clare pentru investitor: o centrală modernă pe gaz, în ciclu combinat, de 1.700 MW, pregătită să funcţioneze şi pe hidrogen. În 2023 am anunţat contractul de construcţie cu tehnologie Siemens. Rezultatul? Investitorul privat a dus proiectul la capăt în mai puţin de 3 ani — peste 1,2 miliarde de euro investiţi, cea mai mare centrală electrică pe gaze din toată Uniunea Europeană, pe un singur amplasament. Cea mai mare investiţie energetică din România de după Revoluţie”, precizează Virgil Popescu.

Potrivit afirmaţiilor sale, proiectul a presupus transformarea fostei centrale într-o unitate modernă pe gaze, cu tehnologie în ciclu combinat şi cu posibilitatea de a funcţiona şi pe hidrogen. Popescu afirmă că investiţia privată a depăşit 1,2 miliarde de euro, iar lucrările au fost finalizate în mai puţin de trei ani.

Europarlamentarul PNL susţine că noua centrală de la Mintia reprezintă cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană amplasată pe un singur sit. El descrie, de asemenea, investiţia drept cea mai mare investiţie energetică realizată în România după Revoluţie.

În ceea ce priveşte efectele proiectului asupra consumatorilor, fostul ministru al Energiei susţine că Mintia ar putea contribui, pe termen lung, la reducerea facturilor pentru români. Argumentul prezentat de Virgil Popescu este legat de creşterea producţiei interne şi de reducerea necesarului de energie cumpărată din import.

Potrivit acestuia, fiecare megawatt produs în România reprezintă un megawatt care nu mai trebuie achiziţionat din afara ţării la preţuri despre care afirmă că sunt mai ridicate. Afirmaţia este făcută în contextul în care fostul ministru vorbeşte despre necesitatea asigurării energiei electrice în perioadele în care producţia hidro este afectată de condiţiile de secetă.

Popescu indică astfel centrala de la Mintia şi centrala de la Iernut drept surse care urmează să contribuie la alimentarea Sistemului Energetic Naţional. Potrivit estimării prezentate de eurodeputat, cele două centrale ar putea ajunge, la producţie normală, la o capacitate cumulată de peste 1.500 MW, echivalentul a aproximativ 20% din necesarul de energie al sistemului.

„Rezultatul? Investitorul privat a dus proiectul la capăt în mai puțin de 3 ani — peste 1,2 miliarde de euro investiți, cea mai mare centrală electrică pe gaze din toată Uniunea Europeană, pe un singur amplasament. Cea mai mare investiție energetică din România de după Revoluție. Pe termen lung, Mintia înseamnă facturi mai mici pentru români, pentru că fiecare MW produs acasă e un MW pe care nu-l mai plătim scump din import”, a concluzionat fostul ministru.