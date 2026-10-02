Republica Moldova cere ajutorul României pentru apa din Nistru. Chișinăul riscă o criză majoră

Republica Moldova cere sprijinul României și al altor state pentru menținerea alimentării cu apă din Nistru, în condițiile scăderii nivelului fluviului. Autoritățile moldovene vor trimite pompe suplimentare la Chișinău și solicită echipe de ingineri pentru stațiile Coșernița și Cosăuți, unde infrastructura veche îngreunează captarea apei.

Republica Moldova solicită sprijinul României și al altor state pentru a menține funcționale stațiile de captare a apei de pe Nistru, în condițiile în care nivelul fluviului continuă să scadă. Echipe de ingineri străini ar urma să ajungă la Coșernița și Cosăuți pentru a identifica soluții tehnice, iar Guvernul va pune la dispoziția Apă-Canal Chișinău încă trei pompe de mare capacitate.

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a avertizat că o eventuală oprire a alimentării cu apă și a serviciilor de canalizare în Chișinău ar putea provoca o catastrofă ecologică. Tofan a explicat că autoritățile consideră prioritară asigurarea accesului la apă pentru stațiile de captare din nordul și centrul țării, respectiv cele de la Coșernița și Cosăuți.

Potrivit premierului, situația este cu atât mai importantă cu cât Chișinăul are aproape un milion de locuitori. În cazul în care municipiul ar rămâne fără apă potabilă și canalizare, consecințele ar putea fi grave pentru mediu. Tofan a precizat că autoritățile moldovene au solicitat sprijinul României și al altor țări pentru trimiterea unor echipe de ingineri care să contribuie la identificarea unor soluții tehnice.

„Prioritatea noastră este să ne asigurăm că, atât partea de nord, cât și cea de centru a țării, adică stațiile de captare de la Coșernița și Cosăuți, au acces la apă. Este o prioritate majoră. Trebuie să înțelegem, dacă un oraș mare precum Chișinăul, care numără aproape un milion de locuitori, va rămâne fără apă potabilă la robinet și fără canalizare, va fi o catastrofă ecologică. Deci, asta este absoluta prioritate. Am apelat la colegii noştri din România şi din alte ţări pentru a trimite echipe inginereşti ca să ne ajute, pentru că este şi o problemă mare inginerească”, a declarat Tofan.

La rândul său, ministrul Mediului din Republica Moldova, Gheorghe Hajder, a precizat că în ultimele zile a primit numeroase întrebări privind cantitatea de apă disponibilă în Nistru pentru alimentarea municipiului Chișinău. Hajder a spus că, în prezent, există suficientă apă în fluviu, însă problema este legată de capacitatea tehnică a stației de captare administrate de Primăria Chișinău și Apă-Canal.

Oficialul moldovan a explicat că, pe măsură ce nivelul Nistrului scade, stația de captare ar putea întâmpina dificultăți tehnice în preluarea apei.

„Răspunsul meu este da. Acum, unde este, de fapt, problema. Problema este la staţia de captare care este gestionată de Primăria Chişinău şi Apă Canal. Pentru că, în cazul în care ar scădea nivelul, ea ar putea avea probleme să capteze această apă din punct de vedere tehnic”, a spus Hajder.

Situația este complicată și de infrastructura învechită a stațiilor de captare, construite în anii ’60, care poate limita capacitatea acestora de a prelua apa în condițiile scăderii nivelului Nistrului.

În ultimele două luni, Ucraina a eliberat suplimentar apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk, însă nivelul acestuia a ajuns aproape de cota critică. Pentru a crea o rezervă de apă în aval, autoritățile au solicitat reducerea debitului evacuat din lacul de acumulare de la Dubăsari.

În același timp, cele trei pompe suplimentare solicitate de Apă-Canal Chișinău sunt supuse verificărilor tehnice și urmează să fie transmise operatorului.