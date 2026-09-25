Republica Moldova, printre țările aflate în fruntea aderării la UE. Marta Kos, comisar european: Este cel mai bun elev din clasa mea

Republica Moldova se află printre cele patru țări care au înregistrat cele mai importante progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană, alături de Muntenegru, Albania și Ucraina. Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a remarcat în special ritmul reformelor de la Chișinău și a descris Republica Moldova drept „cel mai bun elev din clasa mea”.

Marta Kos a declarat, într-un interviu acordat France 24, că anul 2026 se conturează drept unul dintre cei mai activi pentru extinderea Uniunii Europene. Ultima țară care a aderat la blocul comunitar a fost Croația, în 2013. În prezent, Muntenegru este cel mai avansat dintre statele candidate.

„Muntenegru, care este cu adevărat țara aflată în frunte, ar putea încheia negocierile tehnice la sfârșitul anului și apoi să devină membru în 2028”, a declarat comisarul european.

Alături de Muntenegru, oficialul european a indicat Republica Moldova, Albania și Ucraina drept țările aflate în fruntea actualului proces de extindere.

„Albania este pe drumul cel bun. Moldova face progrese din ce în ce mai bune și, desigur, și Ucraina. Așadar, acestea sunt cele patru țări aflate în frunte. Dar când spun că acesta este anul extinderii, mă refer la faptul că, în cele nouă luni ale acestui an, am deschis și închis mai multe capitole decât în oricare alt an din ultimii 25 de ani”, a spus Marta Kos.

Comisarul european a remarcat în mod special evoluția Republicii Moldova, în condițiile în care aceasta a început procesul de aderare mai târziu decât unele dintre statele candidate din Balcanii de Vest.

„Moldova este cel mai bun elev din clasa mea”, a afirmat Marta Kos.

În iulie 2026, Republica Moldova a deschis negocierile pe clusterul 6, dedicat relațiilor externe. Acesta cuprinde capitolele referitoare la relațiile externe și la politica externă, de securitate și apărare.

În aceeași zi, Uniunea Europeană a organizat conferințe de aderare cu Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru și Albania.

La 14 iulie, negocierile cu Republica Moldova și Ucraina au avansat prin deschiderea unui nou cluster, în timp ce Muntenegru și Albania au făcut progrese prin închiderea provizorie a unor capitole de negociere.

Marta Kos a vorbit și despre legătura dintre progresele înregistrate în procesul de aderare și accesul la sprijinul financiar oferit de Uniunea Europeană.

Comisarul a explicat că fondurile destinate statelor candidate sunt condiționate de implementarea reformelor asumate.

Ea a oferit drept exemplu Planul de creștere pentru Balcanii de Vest, unde rezultatele diferă de la o țară la alta. În situațiile în care reformele nu sunt realizate, o parte dintre fondurile europene ar putea fi realocate.

„Uniunea Europeană nu este o organizație caritabilă. Așadar, pentru a putea ajuta economiile și societățile lor să se dezvolte, trebuie să implementeze reformele, iar noi oferim banii doar dacă fac acest lucru”, a declarat Marta Kos.

În cadrul aceluiași interviu, Marta Kos s-a referit și la relația dintre Uniunea Europeană și Serbia. Oficialul european a subliniat că statele candidate trebuie să respecte principiile privind reconcilierea și condamnarea crimelor de război.

„Putem avea opinii diferite despre cât de repede ar trebui o țară să facă reforme. Dar nu există loc pentru glorificarea unui criminal de război sau pentru negarea genocidului de la Srebrenica. Ne așteptăm ca toate țările candidate la UE, în special cele din Balcanii de Vest, să urmeze calea reconcilierii”, a declarat comisarul european.

Afirmațiile au venit în contextul în care Marta Kos a prezentat 2026 drept un an în care procesul de extindere a Uniunii Europene a căpătat un ritm mai rapid.

Comisia Europeană a remarcat în repetate rânduri progresele Republicii Moldova în procesul de aderare. În luna iunie, în timpul unei vizite la Chișinău, Marta Kos a discutat cu autoritățile moldovene despre reformele aflate în desfășurare, cu accent pe domeniul justiției.

Discuțiile au vizat și investițiile, precum și implementarea Planului de Creștere pentru Republica Moldova.

Evaluarea prezentată acum de comisarul european plasează Republica Moldova, alături de Muntenegru, Albania și Ucraina, în grupul statelor care au avansat cel mai mult în actualul proces de extindere a Uniunii Europene.