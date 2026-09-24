Comisia Europeană aprobă 11 milioane de euro pentru crescătorii de porci din România. Cine poate primi banii?

Comisia Europeană a aprobat, joi, 24 septembrie, schema de ajutor de stat propusă de România pentru crescătorii de porci afectați de scumpirea combustibililor și îngrășămintelor. Sprijinul financiar va fi acordat sub formă de granturi directe, pentru compensarea parțială a costurilor suplimentare din perioada 1 martie–31 decembrie 2026.

Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor de stat notificată de România pentru sprijinirea crescătorilor de porci afectați de creșterea costurilor cu combustibilii și îngrășămintele, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Valoarea totală a schemei este de aproximativ 59 de milioane de lei, echivalentul a peste 11 milioane de euro.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a informat joi, 24 septembrie 2026, că schema a fost aprobată de Comisia Europeană. Sprijinul este instituit prin Legea nr. 175/2026 și este destinat compensării parțiale a costurilor suplimentare suportate de crescătorii de porci în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026.

Potrivit Ministerului Agriculturii, cuantumul sprijinului este de 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcilor la îngrășat și de 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție, respectiv scroafe și scrofițe. Valoarea maximă acordată unei întreprinderi este de 50.000 de euro.

Ajutorul va fi acordat sub forma unor granturi directe, iar valoarea acestuia va fi calculată în funcție de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte care a generat costuri suplimentare de producție.

Comisia Europeană precizează că schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF), adoptat la 29 aprilie 2026. Schema este valabilă până la 31 decembrie 2026.

Executivul comunitar a evaluat măsura în baza normelor europene privind ajutoarele de stat, inclusiv a articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și a secțiunilor 1 și 2.1 din METSAF.

Comisia Europeană a constatat că schema respectă condițiile prevăzute de cadrul temporar. Ajutorul are un buget estimat clar și este destinat sprijinirii temporare a întreprinderilor care activează în sectorul creșterii porcinelor.

Potrivit evaluării Comisiei, măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru sprijinirea dezvoltării activității economice și nu afectează schimburile comerciale într-o măsură contrară interesului comun.

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a transmis că aprobarea schemei permite trecerea la implementarea sprijinului pentru sectorul suin, după autorizarea ajutorului de 68 de euro pe cap de animal destinat crescătorilor de bovine. El a precizat că toate etapele necesare pentru ca sprijinul să ajungă cât mai repede la fermieri trebuie parcurse cu prioritate.