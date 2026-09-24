„Cocktail otrăvit”: Gheorghe Piperea critică direcția politică a Germaniei și avertizează asupra consecințelor

Gheorghe Piperea, avocat, europarlamentar și profesor universitar, analizează într-un nou articol situația politică și economică din Germania, pornind de la evoluția partidelor tradiționale și de la ascensiunea AfD. Gheorghe Piperea critică direcțiile actuale ale politicilor privind migrația, sprijinul acordat Ucrainei, austeritatea, tranziția verde și înarmarea, punând în discuție consecințele economice și sociale ale acestora. Totodată, articolul abordează reacțiile partidelor tradiționale față de opoziția politică și riscurile pe care autorul le asociază continuării actualelor politici.

Partidele “democratice” din Germania resimt dureros înfrângerea categorică din landul Sacshen – Anhalt în favoarea AfD, dar mai ales scăderea pe linie în sondaje.

Majoritatea covârșitoare a (euro)parlamentarilor creștin-democrați și socialiști, precum și cancelarul Merz și membrii guvernului federal, sunt pentru continuarea neabătută a politicilor de până acum, foarte eficientă de altfel – atât de eficientă încât a dus Germania și populația Germaniei în pragul falimentului:

(i) și mai mult ajutor pentru Ucraina: cele 100 de miliarde de euro pompate de nemți până acum în fundul regimului mafiot kievean nu sunt suficiente; Boris Pistorius vrea chiar să dea Ucrainei rachetele Patriot ale Germaniei;

(ii) și mai mulți migranți și refugiați, ca să nu fie “purificare etnică” (așa a denumit Merz “pretenția” celor de la AfD de a deporta imigranții ilegali, trivializând involuntar o crimă nazistă din perioada 1933-1945); în Germania sunt azi 14 milioane de “străini” (persoane fără cetățenie germană dar care stau în Germania) și 3,5 milioane de refugiați, solicitanți de azil sau fără statut legal; dintre aceștia, 1,2 milioane sunt ucraineni; recent, ministrul federal al apărării a spus că 450 de mii de bărbați ucraineni, refugiați în Germania, trebuie repatriați, pentru “necesarul” de carne de tun în război;

(iii) și mai multă austeritate pentru nemții de rând, precum și mai multă economie de curent și gaz, că sunt scumpe;

(iv) și mai multe politici verzi și premii bancare pentru instrumente financiare verzi; falimentul industrial, sutele de mii de concedieri, inflația sunt costuri trecătoare, căci politicile verzi vor rezolva definitiv problemele umanității din 2156 încolo;

(v) mai multe trilioane pentru înarmarea Germaniei, pentru marele război contra Rusiei, care revine fix peste 5 ani, la distanță de 86 de ani de celălalt.

Ce vor partidele “democratice” să impună, ca soluție de menținere la putere?

⁠ ⁠interzicerea AfD;

⁠ ⁠sufocarea financiară a landului care a votat în proporție de 44% cu AfD; fără bani de la UE și de la guvernul federal german, până când landul Sachsen-Anhalt redevine fan al CDU și al SPD;

⁠ ⁠cenzura drastică a opiniei dizidente în raport de narativul oficial al “creștin”-democraților, al socialiștilor și al ong – urilor politice din complexul industrial al cenzurii.

Cu toate acestea, o minoritate atentă, rezonabilă, din cele două partide main – stream, observă dezastrul și spune că:

-banii nemților alimentează conturile mafioților lui Zelensky, în loc să meargă la poporul ucrainean greu încercat și la războiul contra lui Putin;

-costurile cu migrația și înarmarea depășesc prestațiile sociale, cauzând frustrare socială și depresie;

-cheltuielile UE, alimentate cel mai mult din banii nemților, devin iraționale și nesimțite;

-falimentul economic și social alimentează extremismul, mai precis, adevăratul extremism, acela care poate mătura din drum democrația, în favoarea totalitarismului, partidele, în favoarea unui nou führer, și toleranța față de străini și diversitate, în favoarea intoleranței naziste; pumnul de oțel în mănușă de catifea al Ursulei von der Leyen, care vrea “democrație militantă” sau “cordon sanitar” se poate transforma rapid într-o reiterare a “nopții de cristal”;

-continuarea actualelor politici nu e altceva decât adăparea din rezervorul cu otravă anti-democratic.

Prea mult cocktail toxic nu te face mai interesant. Arată că ești o specie sinucigașă.

Notă: orice asemănare cu România, un fel de dominion germano-francez, este conform scenariului și regiei.

Prin comparația cu un „cocktail otrăvit”, Gheorghe Piperea își sintetizează critica la adresa direcției politice actuale din Germania și a consecințelor pe care le anticipează. Referirea finală la România extinde reflecția autorului asupra politicilor europene și asupra modului în care acestea influențează deciziile statelor membre.

Articol platit de ECR Group din Parlamentul European

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