Companiile adoptă AI mai repede decât reușesc să facă bani din ea. Marile grupuri iau deja avans

Inteligența artificială începe să depășească etapa proiectelor experimentale și să fie folosită la scară tot mai mare în companii. Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piață al eToro, arată însă că ritmul adopției este mai rapid decât apariția unor rezultate financiare clare, în timp ce efectele asupra numărului de angajați sunt, deocamdată, mai mici decât anticipau companiile.

Maioreanu citează cel mai recent sondaj global „State of AI 2026” realizat de McKinsey, la care au participat 1.719 respondenți din 97 de țări.

Aproape nouă din zece respondenți spun că organizația lor utilizează regulat AI în cel puțin o activitate. Mai relevantă pentru evoluția pieței este extinderea utilizării dincolo de proiectele izolate.

Ponderea companiilor care folosesc inteligența artificială la nivelul întregii organizații a ajuns la 44%, de la 38% cu un an înainte. În același timp, 56% folosesc AI în cel puțin trei activități, față de 51% anterior.

Diferențele sunt însă mari în funcție de dimensiunea companiei. În cazul organizațiilor cu venituri anuale de peste un miliard de dolari, 54% spun că extind AI la nivelul întregii companii. În rândul firmelor mai mici, proporția este de aproximativ o treime.

Diferența este vizibilă și în cazul agenților AI. Aceștia sunt utilizați la scară largă în cel puțin o activitate de 40% dintre organizațiile mari, față de 22% dintre companiile mai mici.

Adoptarea accelerată a inteligenței artificiale nu se traduce automat în rezultate financiare mai bune.

Aproximativ 80% dintre respondenți afirmă că AI le-a îmbunătățit productivitatea personală, iar jumătate spun că tehnologia îi ajută să ia decizii mai bune.

Doar 37% raportează însă o contribuție pozitivă a AI la EBIT, indicator care reflectă profitul înainte de dobânzi și taxe. Procentul este aproape neschimbat față de 2025.

Există totuși domenii în care beneficiile financiare sunt deja mai vizibile. Reducerile de costuri sunt raportate cel mai frecvent în gestionarea lanțurilor de aprovizionare, operațiunile de servicii și producție.

Chatboții reprezintă în prezent cea mai matură utilizare a tehnologiei, 47% dintre respondenți afirmând că aceștia au fost extinși la nivelul întregii companii. Aproximativ una din cinci organizații extinde utilizarea agenților AI și a agenților pentru programare.

Maioreanu atrage atenția și asupra efectelor pe care această evoluție începe să le aibă asupra industriei software.

Circa 32% dintre respondenți spun că organizația lor a decis să nu cumpere cel puțin un produs sau o funcționalitate software deoarece aceasta putea fi dezvoltată intern cu ajutorul instrumentelor de programare bazate pe AI.

Fenomenul este raportat cel mai frecvent în tehnologie și sănătate, urmate de serviciile profesionale, energie și materiale.

Investițiile nu dau semne că vor încetini. Șase din zece respondenți se așteaptă ca organizațiile lor să majoreze cheltuielile pentru inteligență artificială în următorul an.

Pentru 28% dintre organizațiile analizate, tehnologiile AI reprezintă deja peste 10% din întregul buget destinat tehnologiei informației și comunicațiilor.

Așteptările privind creșterea investițiilor sunt mai ridicate în industria farmaceutică și a produselor medicale, asigurări, sectorul bancar și alte servicii financiare.

Impactul asupra locurilor de muncă este, până acum, mai redus decât se anticipa.

Doar 14% dintre respondenții din organizațiile care folosesc AI spun că tehnologia a contribuit la o reducere generală a numărului de angajați în ultimele 12 luni.

Cu un an înainte, 32% se așteptau ca inteligența artificială să determine reduceri de personal.

Așteptările pentru perioada următoare sunt însă diferite. Acum, 39% dintre respondenți estimează că AI va reduce numărul total de angajați din organizația lor în următorul an. Alte 43% se așteaptă la schimbări minore sau la menținerea actualului nivel al personalului.

Maioreanu consideră că există o tensiune între viteza investițiilor și rezultatele obținute până acum. Adoptarea AI se accelerează, dar efectele măsurabile asupra profitabilității și restructurării forței de muncă rămân în urma cheltuielilor.

Miza este cu atât mai mare pentru marile companii tehnologice. Alphabet, Amazon, Microsoft și Meta ar urma să cheltuiască împreună aproximativ 724 de miliarde de dolari pentru investiții de capital în 2026, în mare parte pentru centre de date, cipuri și infrastructură necesară inteligenței artificiale.

Estimările menționate de analist indică investiții și mai mari în 2027.

Următoarea etapă va arăta dacă această capacitate de calcul și adoptarea tot mai largă a AI pot fi transformate în creșteri durabile ale productivității, veniturilor și profitabilității, înainte ca investitorii să devină mai puțin dispuși să susțină ritmul actual al cheltuielilor.