Joburile part-time, tot mai căutate în România. 1,3 milioane de aplicări în nouă luni (analiză)

Românii caută tot mai multe locuri de muncă part-time, în încercarea de a-și suplimenta veniturile. În primele nouă luni din anul 2026, eJobs a înregistrat 1,3 milioane de aplicări pentru 27.000 de astfel de poziții disponibile în România, cu 13% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

Solicitările pentru locurile de muncă part-time au crescut cu 13% în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2025. Potrivit datelor eJobs, au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru cele 27.000 de joburi cu jumătate de normă disponibile, ceea ce înseamnă o medie de 49 de aplicări pentru fiecare poziție.

Prin comparație, media pentru toate locurile de muncă disponibile, inclusiv cele full-time și sezoniere, a fost de 69 de aplicări pentru fiecare poziție.

Reprezentanții eJobs consideră că avansul numărului de aplicări pentru joburile part-time arată că tot mai mulți oameni caută soluții pentru a-și suplimenta veniturile și pentru a-și echilibra situația financiară.

Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, explică faptul că persoanele care aleg un job part-time nu urmăresc neapărat să renunțe la locul de muncă principal. În multe situații, acestea caută un venit suplimentar fără să fie nevoite să facă o schimbare profesională majoră. Pentru cei mai mulți, un loc de muncă part-time alături de unul full-time reprezintă o soluție temporară, o etapă de tranziție pentru depășirea unei perioade dificile financiar sau pentru realizarea unei achiziții importante.

Aproape 15% dintre joburile part-time disponibile sunt remote, în timp ce, la nivel general, doar 4,1% dintre locurile de muncă oferite de angajatori pot fi desfășurate de la distanță.

Cele mai multe locuri de muncă part-time disponibile în acest an sunt în retail, asigurări, servicii, turism, domeniul financiar-bancar, industria alimentară și call-center/BPO. În schimb, administrația publică și instituțiile de stat, construcțiile și serviciile medicale au avut cele mai puține oferte.

Potrivit Roxanei Drăghici, cele mai multe joburi part-time sunt destinate candidaților aflați la început de carieră, cu cel mult doi ani de experiență. Ea arată că aceste poziții se regăsesc în special în domenii care angajează un număr mare de persoane entry-level și în activități care pot fi organizate în ture sau pe intervale orare flexibile.

Astfel de programe permit colaborarea cu persoane care au deja un alt loc de muncă, sunt studenți sau au alte responsabilități în timpul zilei.

„Nu înseamnă neapărat că vor să renunţe la jobul principal, ci, în multe cazuri, că încearcă să obţină un venit suplimentar fără să facă o schimbare profesională majoră. Pentru cei mai mulţi, un job part time asociat unuia full time este o soluţie temporară, o etapă de tranziţie necesară pentru a depăşi o perioadă mai complicată din punct de vedere financiar sau pentru a face o achiziţie importantă. În primul rând, cele mai multe joburi part-time sunt entry – level (nu cu mai mult de doi ani de experienţă), deci, implicit, le vom regăsi în domeniile care angajează masiv candidaţi din acest nivel de carieră. Sunt, în acelaşi timp, domenii în care activitatea poate fi organizată în ture sau pe intervale orare flexibile şi care oferă, astfel, mai multe posibilităţi de colaborare unor persoane care au deja un alt loc de muncă, sunt studenţi sau au alte responsabilităţi în timpul zilei”, spune Roxana Drăghici.

14,6% dintre locurile de muncă part-time disponibile sunt remote, ceea ce le oferă angajaților posibilitatea de a-și gestiona mai flexibil timpul. Acesta este singurul segment în care angajatorii mențin un procent atât de ridicat de joburi la distanță, în condițiile în care, la nivel general, doar 4,1% dintre locurile de muncă postate în acest an permit munca de acasă.

Joburile part-time sunt căutate în principal de persoanele aflate la început de carieră sau de cele fără experiență. Acestea sunt urmate de candidații din segmentul mid-level, cu 2-5 ani de experiență, de cei cu peste 5 ani de experiență și de manageri.

Printre domeniile în care există cel mai mare interes pentru locurile de muncă part-time se numără retailul, turismul, serviciile, advertising/marketing/PR, industria alimentară, call-center/BPO, sectorul financiar-bancar și asigurările. La polul opus se află administrația publică și instituțiile de stat, construcțiile și serviciile medicale.

Din totalul aplicărilor pentru locurile de muncă part-time, aproape 20% vizează poziții remote. Potrivit reprezentanților eJobs, candidații sunt tot mai dispuși să lucreze în formule care nu presupun neapărat un program clasic de opt ore pe zi.

Roxana Drăghici explică faptul că actualul context economic îi determină pe candidați să fie mai pragmatici în privința veniturilor, iar posibilitatea de a avea un al doilea loc de muncă este luată în calcul de tot mai multe persoane.

În cazul joburilor part-time, transparența salarială reprezintă unul dintre principalele criterii urmărite de candidați. Aceștia caută mai întâi informații despre salariu, iar apoi vor să știe câte ore vor lucra, în ce interval, dacă programul este fix sau flexibil și dacă există posibilitatea de a lucra în weekend.

Conform Roxanei Drăghici, cu cât aceste informații sunt prezentate mai clar în anunțul de angajare, cu atât angajatorii au șanse mai mari să primească aplicări relevante și să reducă timpul necesar procesului de recrutare.

Datele Salario, comparatorul salarial al eJobs, arată că salariul mediu net la nivel național pentru pozițiile cu jumătate de normă este de 3.000 de lei pe lună.