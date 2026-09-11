Topul județelor care au angajat cel mai mult anul acesta! Cine se află în coada clasamentului

Piața muncii din România are o distribuție puternic concentrată în jurul marilor centre urbane. Bucureștiul reunește aproape jumătate dintre joburile publicate în acest an, în timp ce Brașovul urcă spectaculos în clasament. Diferențele se văd și în salarii, dar și în șansele de angajare oferite candidaților din județe. Cine se află în coada clasamentului?

Din cele aproape 150.000 de locuri de muncă publicate pe eJobs.ro din ianuarie și până în prezent, aproximativ 71.000 au fost disponibile în București. Capitala concentrează astfel aproape jumătate din oferta totală de locuri de muncă de la nivel național.

Brașov este județul care a oferit următoarele cele mai multe oportunități de angajare pentru candidați. Acesta este urmat de Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș.

„Dintre toate acestea, Brașovul este județul care a urcat cel mai mult în clasament, de pe locul al cincilea, în 2025 pe locul al doilea, anul acesta. Clujul și Iașiul au scăzut ușor, fiind înlocuite de Ilfov. Cu excepția Bucureștiului, unde există cea mai mare diversitate a domeniilor care angajează, în celelalte orașe volumul cel mai mare de joburi a venit din sectoare precum retail, industria alimentară, servicii, turism, financiar / bancar și transport / logistică”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

În funcție de nivelul de carieră urmărit de angajatori, cele mai multe locuri de muncă s-au adresat candidaților entry level, care au reprezentat aproximativ 60% din oferta totală.

Pe locul al doilea s-au aflat candidații mid-level, cu o experiență cuprinsă între doi și cinci ani. Aceștia au fost urmați de persoanele fără experiență, candidații seniori, cu peste cinci ani de experiență, și manageri.

„Corelăm aceste date și cu datele despre departamentele pentru care s-au făcut cele mai multe angajări și observăm un număr mare de departamente care în mod tradițional au o rată de fluctuație crescută și impun o nevoie permanentă de înlocuire a angajaților plecați”, comentează Bogdan Badea.

Este vorba despre departamente precum vânzări, relații cu clienții și call center, administrativ și logistică, producție sau contabilitate.

În județele cu cele mai multe poziții deschise în acest an, salariile medii nete variază între 5.000 și 6.500 de lei pe lună, potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs. Cea mai mare medie este înregistrată în București, unde salariul net mediu ajunge la 6.500 de lei pe lună.

În Cluj, media salarială netă este de 5.800 de lei, în Timiș de 5.500 de lei, iar în Ilfov, Iași, Brașov și Constanța, media este de 5.000 de lei pe lună. Pentru categoria entry-level, cea pentru care se fac cele mai multe recrutări, salariul mediu net este de 4.000 de lei pe lună.

Există și județe în care ritmul recrutării a fost considerabil mai scăzut. Harghita, Mehedinți, Caraș-Severin și Covasna au înregistrat cele mai puține poziții disponibile de la începutul anului și până în prezent.