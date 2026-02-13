Monica Tatoiu a acceptat invitația la „Lebăda Neagră” pentru a aborda frontal o temă pe care, potrivit realizatorului, spațiul public o evită frecvent: relația dintre români și maghiari și modul în care aceasta poate deveni una armonioasă și productivă.

În deschiderea ediției, Romeo Couți a explicat de ce a ales-o ca invitată, subliniind profilul complex al acesteia și libertatea de exprimare care o caracterizează.

„O nouă ediție cu o invitată care în mod normal nu poate fi prezentată într-un singur cuvânt, e greu să îi dai o definiție pentru că este lider, este manager de succes, este formator de opinie, dar ce îmi place mie cel mai mult la invitata care va sta cu mine poate mai mult de o oră este că este un spirit liber și un spirit asumat. Din acest motiv i-am propus un subiect care nu se dicută în România: cum facem ca această conviețuire româno-maghiară să devină o relație armonioasă care să aducă plus de valoare?”, a afirmat Romeo Couți.

În replică, Monica Tatoiu și-a prezentat propria identitate multiculturală, sugerând că perspectiva sa este una complexă și personală.

„Eu nu sunt româncă decât 25%. 25% unguroaică, 25% sârboaică și 25% evreică”, a declarat Monica Tatoiu.

Realizatorul a adus în discuție contextul actual tensionat, întrebând de ce un asemenea subiect este prioritar într-o perioadă în care, după cum a formulat el, țara traversează dificultăți majore.

„De ce ați acceptat să veniți la un podcast să discutăm despre români și maghiari? Când sunt atâtea subiecte pe agenda zilei astăzi, de țara se prăbușește”, a spus Romeo Couți.

În intervenția sa, Monica Tatoiu a legat discuția despre relațiile interetnice de transformările globale și de migrația economică, pe care le consideră factori determinanți ai schimbării valorilor sociale.

Aceasta a susținut că lumea traversează un moment de redefinire a regulilor de organizare și că identitatea devine o temă centrală.

„Vorbim despre o schimbare la nivel mondial. Se schimbă legile după care este organizată lumea. Marea prroblemă este migrația de persoane la nivel mondial din varii motive, de rgeulă economice. Ori în momentul în care nu vorbim despre identitate, ce este identitatea? Vorbim de suveranism, cu steaguri… În momentul în care într-o zonă a pământului, populația care nu este locco, da – depășește 10% se schimbă valorile zonei respective. Asta am văzut în America, în Franța, în India, în Brazilia. Deci, noi trebuie să vorbim de integrare. Sunt zone unde ungurii s-au integrat după 1918 și zone unde ungurii în care voluntar nu au fost integrați. Și am avut în bussiness de-a face cu asta. (…)”, a afirmat Monica Tatoiu.

Declarațiile sale au mutat accentul de la conflict la integrare economică și socială, sugerând că lipsa unei strategii coerente a generat diferențe majore între regiuni. Potrivit acesteia, există zone în care conviețuirea a funcționat fără tensiuni și altele în care separarea s-a perpetuat.

Monica Tatoiu a oferit exemplul Timișoarei, unde, susține ea, nu au existat conflicte majore între comunități, argumentând că problema trebuie analizată diferențiat, pe regiuni.

Un punct central al intervenției Monicăi Tatoiu la „Lebăda Neagră” a vizat județele Harghita și Covasna, pe care le-a descris drept zone vulnerabile din perspectiva stabilității naționale.

Aceasta a susținut că, de-a lungul timpului, tema autonomiei Ținutului Secuiesc a fost activată în momente-cheie de tensiune geopolitică.

„De fiecare dată când erau probleme dincolo de Cortina de Fier, rușii activau problema autonomiei Ținutului Secuiesc. (…) Acolo a fost o politică de mențienere a unei, unei, pentru că la noi în Timișoara noi nu am avut probleme cu ungurii. Deci trebuie să vorbim despre acele zone care împiedică omogenizarea economică a României care pe termen lung să ofere stabilitate. La ora asta în mijlocul României sunt două regiuni Harghita și Covasna care nu sunt ungurești. Secuii nu sunt unguri. A fost întotdeauna folosită pentru a destabiliza zona în funcție de interesele rusești sau Occidentale, dar de regulă rușii. (…) Deci trebuie să vorbim despre problemele reale”, a declarat Monica Tatoiu.

Afirmațiile sale conturează ideea că disputa privind autonomia ar fi fost, în opinia sa, instrumentalizată geopolitic. Ea a făcut distincția între secui și unguri, susținând că această diferență identitară este adesea ignorată în discursul public.

În cadrul podcastului, Monica Tatoiu a insistat asupra necesității unei abordări pragmatice, centrate pe dezvoltare economică și integrare, argumentând că stabilitatea pe termen lung a României depinde de reducerea disparităților regionale și de gestionarea lucidă a identității locale.