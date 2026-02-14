În timpul dialogului de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Monica Tatoiu a susținut că UDMR ar trebui desființat, afirmând că nu este un partid politic. Ea a adăugat că ar trebui eliminate și cele 18 posturi destinate minorităților din Parlamentul României, despre care consideră că nu reprezintă pe nimeni.

Femeia de afaceri a subliniat că actualul sistem reprezintă o formă fără fond care consumă bani din bugetul public.

„UDMR-ul trebuie desfințat. Nu e partid. Dar trebuie desfințate și cele 18 posturi de minorități în Parlamentul României, care nu reprezintă pe nimeni. Ați auzit de vreo lege a lipovenilor, de vreo lege a bulgarilor, de vreo lege a italienilor? Nici nu mai știu câți italieni trăiesc în România. Deci asta este o formă fără fond care cheltuie din buget”, a spus Monica Tatoiu.

De asemenea, ea a menționat că a scris la un moment dat despre necesitatea ridicării pragului electoral. În acest context, a făcut referire la situația din Bulgaria, unde au avut loc mai multe alegeri, inclusiv anticipate, subliniind că pentru a exista o democrație funcțională este nevoie de un model asemănător celui american, cu două, maximum trei partide, pentru a putea implementa politici pe termen lung.

Monica Tatoiu a criticat fragmentarea politică, spunând că alternanța rapidă între partide generează instabilitate, într-un context global în care capitalul se află într-o mare suferință. Ea a reiterat că, în primul rând, ar trebui desființat sistemul actual de reprezentare a minorităților, despre care afirmă că nu a mai întâlnit un model similar în alte țări și pe care îl consideră inutil.

„Am și scris la un moment dat, trebuie să ridici pragul. Ați văzut ce se întâmplă, bulgarii au nu știu câte alegeri, din nou anticipate. Îți trebuie, ca să poți să ai democrație pe bune, îți trebuie genul american. Două, maximum trei partide ca să pot să faci politici pe termen lung. Nu asta, fac patru partide, ăla iese, ăla intră. Totul este instabil într-o lume în care capitalul este într-o mare suferință. Deci, în primul rând, trebuie desființată chestia asta cu minoritățile. Eu n-am mai auzit în nicio țară să fie așa ceva. Inutil. Adică ai unul acolo cu mașină, cu șofer, care reprezintă 50 de mii de oameni, 100 de mii de oameni, încă unul dintre ei, am înțeles la un moment dat, că nici nu era din etnia respectivă”, a mai spus Monica Tatoiu.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.