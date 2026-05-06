Kelemen Hunor a precizat că nu ia în calcul o formulă de guvernare minoritară, argumentând că și o coaliție majoritară s-a dovedit dificil de gestionat.

Kelemen Hunor a declarat că pentru desemnarea viitorului premier este esențială identificarea unei persoane capabile să aducă toate partidele la masa negocierilor, exprimându-și convingerea că în România există un astfel de lider.

„Votul de ieri este un vot foarte categoric, o majoritate foarte largă, peste 280 de voturi pentru a demite guvernul şi, bineînţeles, tot în Parlament trebuie găsită o soluţie pentru a investi un nou guvern. Toate soluţiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluţie nedemocratică până la urmă, fiindcă în spatele fiecărui parlamentar, în spatele fiecărui partid, formaţiune politică, există voturi şi votul trebuie respectat, votul fiecărui cetăţean. Opţiunea noastră, înainte de orice altă discuţie, ar fi să refacem coaliţia care a funcţionat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, grupul minorităţilor naţionale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele şi care nu ar fi rival niciunuia, mai ales vorbesc de partidele mari”, a spus Kelemen Hunor la Parlament.

Kelemen Hunor a afirmat că pozițiile Partidul Național Liberal sunt deja cunoscute, însă a subliniat că dialogul între partide trebuie să continue.

„Se poate gândi şi la alte formule, alte formule majoritare. Eu nu m-aş gândi acum la nicio formulă minoritară, fiindcă am văzut că şi o formulă de coaliţie majoritară funcţionează greu, deci eu m-aş gândi la o formulă majoritară sau o formulă prin care se poate asigura o majoritate în Parlament, pentru un guvern, o majoritate foarte clară, foarte transparentă, fără a negocia în fiecare zi pentru fiecare proiect, cu fiecare om, câte un vot în Parlamentul României”, a menţionat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a declarat că Uniunea Democrată Maghiară din România așteaptă să fie invitată la consultări de către președintele Nicuşor Dan, precizând că până în prezent nu au avut loc discuții nici cu celelalte partide după votul de demitere a guvernului condus de Ilie Bolojan.

Liderul UDMR a menționat că urmează dialoguri cu Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, Uniunea Salvați România și cu grupul minorităților naționale.

Acesta a subliniat că, în actualul context, după deciziile asumate de PNL și USR, revenirea la aceeași formulă de guvernare, fie cu un premier din PSD, fie din PNL, este dificilă.

În opinia sa, soluția ar trebui să fie identificarea unei persoane capabile să aducă toate partidele la masa negocierilor, exprimând convingerea că un astfel de profil există în România, chiar dacă nu poate indica un nume concret.

„Deci eu nu spun cine trebuie să fie, nu ştiu numele, prenumele, dar trebuie găsită o soluţie, un om care reuşeşte să aducă pe toţi la aceeaşi masă, şi nu cred că nu există în România un astfel de om”, a completat el.

Kelemen Hunor a declarat miercuri că organizarea de alegeri anticipate în acest moment ar putea însemna cedarea guvernării pentru o perioadă îndelungată către Alianța pentru Unirea Românilor. El a subliniat că un nou guvern ar trebui format în cel mult două-trei săptămâni.

Întrebat la Parlament dacă ar accepta participarea la un executiv susținut de un singur partid mare, chiar fără o majoritate clară, liderul UDMR a fost invitat să comenteze această posibilă formulă de guvernare.

”Nu ştiu, nu am discutat această variantă, nu există nici o discuţie în acest sens, toate sunt doar speculaţii. Nu am discutat nici cu domnul Grindeanu, nici cu domnul Bolojan, nici cu domnul Fritz, cu nimeni n-am discutat de ieri, de alaltăieri”, a răspuns Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a fost întrebat dacă mai are încredere în Partidul Social Democrat, în contextul în care acesta a votat alături de formațiunile suveraniste din Parlament pentru demiterea unui guvern pro-european.

Liderul UDMR a făcut referire la situația din 2021, când Guvernul condus de Florin Cîțu a fost demis prin moțiune de cenzură, inițiată de Alianța pentru Unirea Românilor și Uniunea Salvați România și susținută de PSD, cu un număr similar de voturi.

El a reamintit că, ulterior, a fost formată o coaliție între PSD, Partidul Național Liberal și UDMR, din care formațiunea sa a fost ulterior exclusă, subliniind că experiența politică arată consecințele unor astfel de decizii și că situația actuală nu diferă semnificativ de cea din 2021.

”Din păcate, asta este experienţa noastră, experienţa mea personală din 2023. Cu toate protocoalele, cu toate prevederile din acele protocoale, tot s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci nu există o astfel de garanţie, nimeni nu poate găsi o astfel de garanţie. Depinde de intenţia fiecăruia şi dacă înţelege fiecare că trecem printr-un moment extrem de dificil şi orice aventură politică ne costă enorm de mult. Ne costă în buzunare, ne costă în perspectiva României pentru anii care urmează. Deci, din acest punct de vedere, sigur, eu nu pot să dau şi nimeni nu poate să dea nicio garanţie pentru niciunul. Am avut această experienţă. Politica este şi despre experienţă”, a completat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a declarat că împărtășește punctul de vedere al președintelui Nicuşor Dan, apreciind că nu se va ajunge la alegeri anticipate și că o astfel de opțiune ar trebui evitată.

”Ce se poate, teoretic, se poate şi practic, dar eu cred că astăzi, dacă mergem la anticipate, înseamnă că dăm pentru o perioadă lungă de timp guvernarea ţării celor de la AUR. Trebuie să vedem că ei au, în acest moment, susţinerea cea mai largă. Votul din 2024 a fost pentru patru ani de zile. De aceea, cei care au obţinut atunci votul cetăţenilor şi au format un guvern în 2024 şi, după aceea, în 2025, au responsabilitatea faţă de cetăţeni de a găsi şi acuma o soluţie”, a apreciat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a afirmat că un nou guvern ar trebui format și învestit în cel mult două-trei săptămâni, subliniind că întârzierea ar putea afecta inclusiv percepția României pe plan extern.

Acesta a avertizat că finanțarea deficitului devine tot mai costisitoare în lipsa unei soluții politice rapide, precizând că o decizie privind instalarea unui nou Executiv nu mai poate fi amânată.

Kelemen Hunor a respins ideea unui „premier marionetă”, subliniind că șeful Guvernului trebuie să fie un lider cu responsabilitate deplină, care își asumă deciziile și poate construi o majoritate funcțională din formațiunile politice votate de cetățeni.

Liderul Uniunea Democrată Maghiară din România a explicat că soluția realistă în acest moment este identificarea unei persoane capabile să aducă la aceeași masă partidele și să faciliteze formarea unei coaliții stabile, prin dialog și negociere.

În ceea ce privește o posibilă revenire a Partidul Național Liberal într-o coaliție pro-europeană alături de aceleași partide, în contextul în care Ilie Bolojan rămâne la conducerea formațiunii, Kelemen Hunor a afirmat că o soluție ar putea exista doar dacă se găsește o persoană capabilă să convingă toate părțile implicate, inclusiv conducerea PNL, că reluarea dialogului nu reprezintă o umilință politică.

El a precizat că, în acest moment, nu au început încă discuțiile oficiale cu președintele Nicuşor Dan și a adăugat că o eventuală variantă de premier tehnocrat nu depinde de apartenența politică, ci de capacitatea de a gestiona eficient guvernarea.

”Ce înseamnă tehnocrat? Independent de la cine? Nu calitatea de membru de partid e problema. Calitatea omului contează, nu dacă are carnet de partid sau nu. Important este să ştie, să gestioneze o criză politică, o criză guvernamentală şi o criză bugetară, pe la urmă”, a explicat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă o soluţie ar fi ca PNL să renunţe la Ilie Bolojan şi să propună un alt premier, Kelemen Hunor a spus: ”Dumneavoastră nu-l cunoaşteţi pe Ilie Bolojan, încă. Am impresia că încă nu-l cunoaşteţi. Nu va ceda, credeţi-mă, eu îl ştiu pe Ilie Bolojan”.

Kelemen Hunor a declarat că, în 2024, a făcut o afirmație care a stârnit nemulțumirea mai multor actori politici.