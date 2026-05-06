În privința deciziei Partidul Național Liberal de a intra în opoziție după moțiunea de cenzură, surse politice susțin că liderii Partidul Social Democrat consideră că hotărârea a fost luată „la emoție” și că în perioada următoare lucrurile s-ar putea schimba.

Chiar și după inițierea și votarea moțiunii împotriva guvernului, PSD ar miza în continuare pe o posibilă continuare a colaborării cu PNL. Social-democrații ar considera că liberalii pot desemna următorul premier, fiind analizate inclusiv două nume din interiorul partidului pentru a-l înlocui pe Ilie Bolojan.

Primul variantă luată în calcul este Alexandru Nazare, actual ministru interimar al Finanțelor, argumentul invocat fiind buna colaborare anterioară cu PSD. A doua opțiune este Cătălin Predoiu.

În scenariul considerat „cel mai nefavorabil” de social-democrați, conducerea guvernării ar putea fi preluată de un premier tehnocrat.

În contextul consultărilor informale anunțate de Nicuşor Dan cu partidele din fosta coaliție care l-a susținut pe Ilie Bolojan, surse politice susțin că liderii Partidul Social Democrat ar urma să aibă un mandat extins pentru negocieri.

În acest context, PSD se reunește miercuri într-o serie de ședințe interne pentru a stabili pașii politici de urmat după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului.

Potrivit surselor social-democrate, de la ora 12:30 are loc ședința grupurilor parlamentare reunite ale PSD împreună cu conducerea partidului, iar de la ora 13:00 este programată, în format online, reuniunea Biroului Politic Național.

Social-democrații urmează să decidă ce propuneri vor prezenta la consultările de la Palatul Cotroceni, care vor fi convocate de președintele statului.

Cătălin Predoiu a afirmat că exemplele altor partide, precum Uniunea Salvați România, care au intrat în opoziție și au obținut ulterior în jur de 8% la alegeri, sunt luate în considerare ca reper în dezbaterile interne ale Partidul Național Liberal.

„Voi sunteţi cu toate ţiglele pe casă? În opoziţie credeţi că o să fie simplu?”, a spus Predoiu în BPN.

Cătălin Predoiu a criticat modul în care a fost convocată ședința conducerii Partidul Național Liberal.

Potrivit unor surse liberale citate de Capital, în cadrul reuniunii de la Parlament s-au evidențiat două direcții distincte în interiorul PNL: una care susține menținerea la guvernare și alta care propune întreruperea completă a colaborării cu Partidul Social Democrat.

Prim-vicepreședintele Cătălin Predoiu a declarat, potrivit unor surse, că decizia Partidul Național Liberal de a trece în opoziție, luată în ședința de astăzi, a fost adoptată „la cald”, pe fondul unei reacții de moment, fără o analiză aprofundată la nivelul organizațiilor din teritoriu și al structurilor interne ale partidului.

„PNL este un partid de importanță strategică pentru România, un partid în putere, având cea mai titrată etichetă de partid pro-european. Suntem într-o poziție strategică puternică și noi decidem de bună voie să lăsăm puterea, poziția și funcția de premier și să mergem trei ani în opoziție ca să ne modernizăm și să demonstrăm românilor că noi suntem calea?! Eu nu cred că e bine. M-am mai consultat cu alți oameni și mi-au spus: „Voi sunteți cu toate țiglele pe casă? În opoziție credeți că o să fie simplu? Ce facem noi în opoziție dacă, peste șase luni, vedem că inflația a scăzut, că există creștere economică și că a crescut puterea de cumpărare?»”Trebuie să cântărim foarte bine și să ne consultăm între noi. Și USR s-a dus în opoziție și a luat 8%. Problema noastră în viitor va fi AUR”, a spus Predoiu. „Mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție și să mergem înainte”, a mai spus liderul PSD. Prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu a afirmat că nu trebuia să se ajungă în această situație, iar negocierile trebuiau să continue. ”PNL este un partid cu relevanță strategică pentru România”, susține Predoiu, adăugând că liberalii nu trebuie să abandoneze guvernarea.

Nicuşor Dan începe miercuri consultările informale cu liderii partidelor care au făcut parte din guvernare, potrivit unor surse.

La o zi după moțiunea de cenzură care a dus la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, președintele i-a chemat la Palatul Cotroceni pe liderul Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, și pe liderul Partidul Național Liberal.

Anterior, șeful statului anunțase că va discuta cu partidele „pro-occidentale” care au susținut fostul Executiv, astfel că în perioada următoare sunt așteptați la consultări și reprezentanții Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată Maghiară din România, precum și cei ai minorităților naționale din Parlament.

De asemenea, Nicuşor Dan a exclus varianta unui guvern cu participarea Alianța pentru Unirea Românilor, precum și posibilitatea organizării de alegeri anticipate.