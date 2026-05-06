Potrivit surselor citate, PSD ia în calcul și un „plan B”, în cazul în care liberalii refuză schimbarea de leadership și continuarea colaborării în formula actuală.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți de Parlament, în urma unui vot de 281 de sufragii. În acest context, liderul Partidul Social Democrat a cerut demisia acestuia și a anunțat că va participa la consultările de la Palatul Palatul Cotroceni cu un mesaj orientat spre reconciliere politică și refacerea coaliției pro-europene.

„Am spus că sunt toate variantele pe masă. Dacă e să se respecte în continuare, ceea ce s-a semnat în urmă cu un an și ceva, ar trebui să fie PNL. Nu vreau să fiu interpretat greșit. Eu nu dau lecții, nu îi îndrum pe cei de la PNL ce să facă. Eu pot să vorbesc în numele PSD, care își dorește continuarea acestei coaliții de guvernare, găsirea unei soluții, așa cum a spus și președintele Nicușor Dan, în interiorul acestei coaliții”, a declarat Sorin Grindeanu.

Partidul Social Democrat analizează mai multe scenarii pentru viitoarea guvernare, inclusiv desemnarea unui premier din rândurile sale sau a unui premier tehnocrat. Sorin Grindeanu a declarat că varianta unui guvern tehnocrat „nu este de dorit”, dar nu este exclusă.

În același timp, social-democrații își fac calcule și pentru situația în care Ilie Bolojan rămâne la conducerea Partidul Național Liberal, iar liberalii refuză revenirea într-o coaliție cu PSD.

În ședința conducerii PNL, convocată după moțiunea de cenzură, liberalii au anunțat că vor rămâne în opoziție și au transmis că PSD „nu mai este un partener credibil” în procesul de formare a unui nou guvern, solicitând totodată social-democraților să își asume guvernarea.

„A fost o dezbatere lungă (…).Prin decizia de astăzi, PNL confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare, a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre”, a spus Ilie Bolojan.

Dacă poziția Partidul Național Liberal nu se modifică, surse politice citate de Antena 3 CNN susțin că Partidul Social Democrat ia în calcul un scenariu de rezervă care presupune formarea unei majorități parlamentare fără PNL și fără Alianța pentru Unirea Românilor.

Conform discuțiilor interne, noua majoritate ar putea fi construită în jurul PSD, alături de Uniunea Democrată Maghiară din România, grupul minorităților naționale, precum și parlamentari din formațiuni precum SOS România, Partidul Oamenilor Tineri, PACE, parlamentari neafiliați și eventual unii aleși care ar putea părăsi tabăra liberală.

Pe baza acestor calcule, noua formulă ar putea însuma aproximativ 240 de voturi în Parlament, suficient pentru a asigura majoritatea necesară susținerii unui nou guvern.

PSD-PNL-USR-UDMR-minorități cu premier PNL;

PSD-PNL-USR-UDMR-minorități cu premier PSD;

PSD-PNL-USR-UDMR-minorități cu premier tehnocrat;

PSD-UDMR-minorități-parlamentari din POT, PACE, SOS sau neafiliați;

PNL-USR minoritar;

Discuțiile din cadrul Partidul Social Democrat continuă în cursul zilei de astăzi, social-democrații având programate două reuniuni interne.

De la ora 12:30 este convocată ședința grupurilor reunite ale senatorilor și deputaților PSD, iar de la ora 13:00 are loc o ședință a Biroului Politic Național, desfășurată în format online.

În urma votului din Parlament, președintele Nicuşor Dan a transmis un apel la calm, subliniind că pe proiectele majore pentru România, precum Programul SAFE și PNRR, există în continuare consens între partidele pro-occidentale.

În acest context, la Palatul Palatul Cotroceni ar putea avea loc în această săptămână doar discuții informale între șeful statului și liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare.