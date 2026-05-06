Ilie Bolojan le-a transmis liderilor Partidului Național Liberal că nu intenționează să demisioneze din funcția de prim-ministru interimar, în ciuda presiunilor venite din partea PSD după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului.

Mesajul a fost transmis în cadrul ședinței conducerii PNL, organizată imediat după votul din Parlament care a dus la căderea Executivului.

„Să îi transmiteți domnului Grindeanu”, le-ar fi spus Bolojan liberalilor, potrivit unor surse politice.

Declarația vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut public retragerea imediată a premierului interimar, argumentând că rezultatul votului din Parlament reprezintă o pierdere clară a susținerii politice.

„Bolojan ar trebui să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim totuși de un vot covârșitor”, a declarat Grindeanu după adoptarea moțiunii.

Liderul social-democrat a susținut că România are nevoie rapid de o nouă formulă guvernamentală și de negocieri politice accelerate la Palatul Cotroceni.

„Eu mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție să mergem înainte”, a afirmat președintele PSD.

Potrivit prevederilor constituționale, Guvernul demis prin moțiune de cenzură rămâne în funcție cu atribuții limitate până la învestirea unui nou Cabinet. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan a fost adoptată marți cu 281 de voturi „pentru”, 4 „împotrivă” și 3 voturi anulate. Astfel, Ilie Bolojan devine al optulea premier postdecembrist demis prin moțiune de cenzură.

În interiorul PNL, căderea Guvernului a fost urmată de discuții privind poziționarea partidului față de o eventuală nouă majoritate parlamentară. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a transmis că liberalii trebuie să rămână în afara unei formule politice dominate de PSD și AUR.

Într-o postare publicată miercuri pe Facebook, Mureșan a relatat mesajul transmis colegilor săi în ședința partidului.

„De vreme ce s-a format o majoritate antireformistă în Parlamentul României, avem o singură opţiune corectă: să stăm departe de această majoritate PSD-AUR”, afirmă Siegfried Mureşan.

Europarlamentarul liberal a argumentat că o nouă asociere cu PSD ar afecta credibilitatea europeană a PNL și ar compromite profilul reformist al partidului.

„O guvernare cu PSD-ul ar fi o guvernare anti-europeană, nu o guvernare pro-europeană. Caracterul pro-european al unui partid se dovedeşte prin acţiune, nu prin declaraţii. Toată Europa şi-a amintit în aceste zile caracterul anti-european al PSD”, a transmis Mureșan.

Acesta a susținut că liberalii au avut dificultăți în ultimii ani în a explica parteneriatul cu PSD în fața partenerilor europeni.

„Mereu în ultimii ani, când noi am mers în Europa şi am încercat să justificăm cooperarea cu PSD, am pierdut credibilitate. Europa nu a uitat că PSD este un partid care a atacat în trecut valorile europene, justiţia şi instituţiile europene”, a afirmat europarlamentarul PNL.

În mesajul adresat conducerii partidului, Siegfried Mureșan a insistat asupra evoluției electorale a liberalilor sub conducerea lui Ilie Bolojan, pe care îl consideră principalul motor al relansării partidului.

Europarlamentarul a susținut că PNL are de ales între consolidarea unui proiect reformist și revenirea la nivelurile electorale anterioare.

„Când a devenit preşedintele partidului, Ilie Bolojan ne-a găsit la 8%. Într-o săptămână de campanie ne-a dus la 14%. Într-un an de guvernare ne-a dus la 20%. Putem alege să creştem alături de el sau ne putem întoarce la 8%”, a declarat Mureșan.

Acesta a avertizat că o eventuală intrare la guvernare alături de PSD ar vulnerabiliza partidul între AUR și o viitoare forță reformistă.

„Dacă vom merge la guvernare alături de PSD, vom fi comprimaţi între AUR şi o forţă politică reformatoare care se va naşte. Dacă stăm departe de PSD, putem fi noi liderul forţei politice reformatoare”, a mai spus europarlamentarul liberal.

Mureșan a susținut că electoratul așteaptă măsuri de modernizare și reformă, iar PNL trebuie să își construiască identitatea politică în această direcție.

„Majoritatea oamenilor din România vor modernizare. Noi avem obligaţia să construim o ofertă pentru aceşti oameni”, a afirmat acesta.

După adoptarea moțiunii de cenzură, conducerea Partidului Național Liberal a adoptat o rezoluție prin care solicită PSD să își asume guvernarea, în condițiile în care social-democrații au contribuit decisiv la răsturnarea Cabinetului condus de Ilie Bolojan.

Liberalii au anunțat oficial că vor intra în opoziție și că vor susține în continuare direcția pro-europeană a României.

Președintele PNL a declarat că partidul își propune să construiască în următorii ani un proiect politic centrat pe reformă și modernizare administrativă.

„Prin decizia de astăzi PNL confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare şi pentru a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri”, a declarat preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

