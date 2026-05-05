Ilie Bolojan a convocat o ședință a Biroului Politic Național al PNL pentru ora 17:00. În cadrul ședinței, liberalii urmează să voteze două variante, după ce moțiunea depusă de AUR și PSD a fost adoptată cu 281 de voturi: PNL să treacă în Opoziție sau formarea unui guvern minoritar condus de un prim-ministru din PNL.

Cătălin Predoiu a declarat că unii din partid consideră că PNL ar trebui să continue guvernarea, posibil chiar în colaborare cu PSD, în timp ce alții cred că trebuie păstrate deschise toate opțiunile politice. El a spus că partidul nu ar trebui să renunțe la guvernare și că trebuie analizată cea mai bună strategie, astfel încât PNL să nu piardă influența politică și să nu lase spațiu altor partide, precum AUR.

Predoiu a afirmat că nu a existat o discuție cu președintele Nicușor Dan și că nu s-a decis oficial o colaborare cu PSD, ci doar că aceste opțiuni trebuie analizate în interiorul partidului. El a insistat că decizia trebuie să fie una responsabilă și în interesul țării. Tot el a mai spus că PNL este un partid important pentru România și că ar fi fost mai bine ca negocierile politice să continue, în loc să se ajungă la moțiunea de cenzură. În opinia sa, partidul trebuie să evite deciziile grăbite și să analizeze atent direcția viitoare.

În același timp, în spațiul politic au apărut informații că Ilie Bolojan ar fi nemulțumit de direcția partidului și ar putea, în anumite condiții, să își creeze o nouă mișcare politică, dacă PNL ar insista pe anumite alianțe. Se discută și despre posibilitatea ca o parte dintre parlamentarii PNL să îl urmeze, deși acest lucru depinde de evoluțiile politice viitoare. Situația urmează să fie clarificată în perioada de după votul moțiunii, când se va contura și o posibilă nouă formulă de guvernare.

„PNL este un partid cu relevanţă strategică pentru România. În niciun caz nu trebuia să ajungem în acest punct în care s-a ajuns. Soluţia moţiunii nu este una benefică pentru România. Ar fi trebuit să se continue discuţiile, negocierile, până când, vorba unui fost premier liberal – Stolojan – se câdea sub masă. Este foarte multă emoţie în partid (…) PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită şi de a fugit de responsabilitatea guvernării, sau a cântări ce opţiuni are, şi să continue mai departe să-şi asume aceste responsabilităţi. Le vom discuta în partid. Opinia mea este că trebuie să cântărim în acest moment şi să luăm cea mai bună decizie. Cea mai bunã decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să-şi lase optiunile deschise si sa vedem ce se intampla in zilele urmatoare”, afirmă Predoiu.

Dan Motreanu, secretarul general al PNL, a spus că PSD și AUR au reușit să dărâme Guvernul Bolojan și că, având majoritate în Parlament, nu mai pot evita responsabilitatea politică. El a afirmat că aceste partide ar trebui să își asume guvernarea, să propună un prim-ministru și să vină cu un plan clar pentru conducerea țării, fără „jocuri politice” sau evitarea responsabilității.

Motreanu a mai spus că nu este normal ca un partid să dărâme un guvern și apoi să nu își asume consecințele acestei decizii. El a explicat că instabilitatea politică afectează direct economia și poate duce rapid la costuri mai mari pentru oameni. Din acest motiv, așteaptă ca majoritatea parlamentară să vină cu soluții concrete și cu un plan clar pentru perioada următoare.

Totodată, el a spus că PNL are datoria față de cetățeni să susțină modernizarea României, asigurarea de șanse egale și îmbunătățirea nivelului de trai, iar aceste obiective ar putea fi atinse doar prin schimbări profunde în modul de a face politică, proces început, în opinia sa, de Ilie Bolojan. Motreanu a susținut că modernizarea țării nu poate fi realizată prin compromisuri sau soluții parțiale care ar menține vechile privilegii.