Nicușor Dan face apel la calm după căderea Guvernului Bolojan. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură adoptate în Parlament cu 281 de voturi, inițiată de PSD și AUR. Rezultatul votului egalează unul dintre cele mai ridicate niveluri de susținere înregistrate vreodată pentru o moțiune de cenzură în România post-1989, marcând sfârșitul mandatului Executivului după aproximativ 11 luni de guvernare.

Odată cu adoptarea moțiunii, întregul Cabinet a fost demis, ceea ce deschide oficial procedura constituțională de formare a unui nou Guvern.

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat public imediat după votul din Parlament, subliniind că, deși demiterea unui Guvern reprezintă un moment delicat, procesul este parte a funcționării democratice a statului.

Acesta a transmis un mesaj de calm către populație, insistând că România rămâne un stat stabil și continuă să își urmeze direcția strategică.

În declarația sa, șeful statului a evidențiat că orientarea pro-occidentală a țării nu este pusă în discuție, existând un consens politic pe principalele angajamente externe și interne.

„Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu este un moment fericit in nicio democratie, dar este o decizie democratica a Parlamentului. Invit la calm. Romania este un stat stabil si are o directie pe care si-o urmeaza”, a spus Nicușor Dan.

Conform procedurilor constituționale, președintele va convoca în perioada imediat următoare consultări cu partidele parlamentare. Aceste discuții vor avea inițial un caracter informal, urmând să clarifice pozițiile politice și propunerile pentru funcția de prim-ministru.

Ulterior, în funcție de rezultatul negocierilor, președintele va desemna un candidat pentru formarea noului Executiv.

Nicușor Dan a precizat că obiectivul este formarea rapidă a unui nou Guvern, într-un termen rezonabil, astfel încât să fie evitată prelungirea instabilității politice.

În declarațiile sale, președintele a exclus varianta alegerilor anticipate, considerând că actualul context politic necesită stabilitate instituțională și continuitate guvernamentală.

De asemenea, a reiterat că viitorul premier va proveni din zona politică pro-occidentală, fără a include formațiuni sau figuri considerate incompatibile cu direcția strategică a României.

„Incepem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Mai intai vor fi informale. Inteleg asteptarile romanilor legate de viata de zi cu zi si o sa le am in vedere la discutiile cu partidele pentru formarea unui nou Guvern. Vom avea un nou Guvern intr-un termen rezonabil. Exclud alegerile anticipate si vom avea un Guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta”, a conchis șeful statului.

Demiterea Guvernului Bolojan se înscrie într-un tipar mai amplu de instabilitate politică post-decembristă. Ilie Bolojan devine astfel al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură după 1989, într-un context în care majoritățile parlamentare se dovedesc fragile și volatile.

În paralel, scena politică se pregătește pentru noi negocieri între partidele parlamentare, cu miza formării unei majorități capabile să susțină un nou Executiv funcțional.