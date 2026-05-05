Parlamentul dezbate astăzi, 5 mai 2026, începând cu ora 11:00, moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR. După dezbateri va urma votul, moment decisiv pentru menținerea sau căderea Executivului.

Moțiunea de cenzură dezbătută marți, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, este inițiată de PSD și AUR și a fost semnată de 254 de parlamentari, dintre care 175 de deputați și 79 de senatori. Printre semnatari se numără 92 de deputați și 36 de senatori PSD, 62 de deputați și 28 de senatori AUR, alături de parlamentari din alte grupuri sau neafiliați.

Procedura începe cu dezbaterea moțiunii. La fel ca în cazurile anterioare, este de așteptat ca opoziția să acuze Guvernul Bolojan de blocaje, eșecuri și abuzuri, în timp ce premierul va susține că au fost realizate reforme și că deficitul bugetar a fost redus. După schimburile de replici și atacurile politice, se va trece la vot.

Votul se desfășoară cu bile, în fața prezidiului fiind amplasate două urne: una pentru bile albe și una pentru bile negre. Fiecare deputat și senator primește câte două bile, una albă și una neagră. Pentru demiterea Guvernului Bolojan, bila albă se introduce în urna neagră, iar bila neagră în urna albă. Pentru votul „contra”, adică pentru susținerea Guvernului Bolojan, bila albă se introduce în urna albă, iar bila neagră în urna neagră. Dacă ambele bile sunt introduse în aceeași urnă, votul este considerat nul.

Deși votul la moțiunea de cenzură este, în mod normal, secret, deputații și senatorii PSD au anunțat că vor vota la vedere, urmând să arate bilele înainte de a le introduce în urne. În schimb, AUR a precizat că nu le va impune parlamentarilor să voteze la vedere în cazul acestei moțiuni.

Pentru ca moțiunea să fie adoptată, sunt necesare cel puțin 233 de voturi favorabile.

Situația voturilor nu este însă complet clară. În cazul PSD, senatorul Felix Stroe nu va putea participa la vot din motive medicale, deși a semnat moțiunea. De asemenea, Alexandrin Moiseev, afiliat anterior grupului PSD, a anunțat că nu va vota și a părăsit grupul, însă această plecare este compensată de intrarea în grupul PSD din Camera Deputaților a Rodicăi Plopeanu. În același timp, senatoarea Victoria Stoiciu a părăsit PSD și a refuzat să semneze moțiunea.

În tabăra AUR, unde toți cei 28 de senatori și 62 de deputați au semnat moțiunea, nu au fost înregistrate retrageri. Liderul formațiunii, George Simion, a transmis public că partidul nu va trăda electoratul.

În ceea ce privește Grupul PACE, conducerea a anunțat că majoritatea parlamentarilor săi vor vota în favoarea moțiunii, deși unul dintre semnatari, Liviu Fodoca, a declarat ulterior că nu va susține demersul.

Pe scena politică au existat și alte poziționări neclare sau fluctuante. Liderul SOS România, Diana Șoșoacă, a consultat publicul pe rețelele sociale cu privire la vot, iar partidul a anunțat o conferință de presă înaintea dezbaterii din Parlament. Printre semnatari se regăsesc și câțiva deputați aleși pe listele SOS România.

În același timp, votul deputaților din Grupul minorităților naționale, care are 17 membri, rămâne incert, întrucât conducerea nu a impus o linie de vot, decizia urmând să fie luată individual.

Un alt element de incertitudine îl reprezintă parlamentarii grupului UNIT, formați din membri care s-au desprins din POT. Deși au semnat inițial moțiunea, aceștia au anunțat că nu o vor vota, invocând lipsa unui candidat clar pentru funcția de prim-ministru și a unui plan concret de guvernare. Grupul a trecut și prin schimbări interne, după ce secretarul general Călin Groza și-a dat demisia din partid.

UDMR și USR au anunțat că vor participa la dezbateri, însă nu vor lua parte la votul propriu-zis asupra moțiunii.