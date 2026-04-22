Liderul AUR, George Simion, a declarat că nici PSD, nici PNL nu sunt partide serioase și că actuala coaliție este „defunctă”, fiind necesare noi negocieri politice la nivelul întregului sistem.

El a exprimat îndoieli cu privire la faptul că PSD va depune și va duce la capăt o moțiune de cenzură, în contextul în care social-democrații au fost cei care au inițiat ruperea coaliției.

Simion a reiterat că poziția AUR este clară, formațiunea urmând să voteze orice moțiune simplă sau de cenzură împotriva actualului guvern, fără a considera însă PSD un actor politic consecvent în acest demers.

Președintele AUR, George Simion, a afirmat că și PNL nu poate fi considerat un partid serios, adăugând că formațiunea sa va continua să susțină mai multe inițiative legislative considerate urgente.

El a amintit că AUR a cerut în repetate rânduri ca în Parlament să fie dezbătut proiectul privind reducerea numărului de aleși la 300 de parlamentari — 200 la Camera Deputaților și 100 la Senat — măsură promisă, potrivit lui, în campanie de premierul Ilie Bolojan. Simion a subliniat că această decizie reflectă voința exprimată de cetățeni.

De asemenea, liderul AUR a precizat că reprezentanții formațiunii vor solicita introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi de scrutin.

”A treia chestiune cerută de mine, ca preşedinte AUR, este renunţarea la subvenţiile publice, pentru partidele politice. Este un gest de solidaritate din partea clasei conducătoare, din partea clasei politice. Toate aceste trei măsuri duc la sacrificii din partea partidelor şi la o reformă şi la revenirea la democraţie printr-un vot în Parlament”, a spus Simion. ”Nu avem ce discuta, concret. Noi avem o politica clară, vrem să ajungem la alegere anticipate. Dacă se întâlneşte o majoritate care îşi doreşte acest lucru, ajungem la alegere anticipate. Mai departe, alianţe, votări, nevotări de moţiuni de cenzură, în primul rând nu cu noi, pentru că noi ceea ce spunem că facem şi facem. Şi în al doilea rând, nu până nu se întâlnesc aceste lucruri pe care le dorim împlinite”, a subliniat Simion, despre negocierile din Parlament.

Liderul AUR a afirmat că numeroase proiecte legislative au rămas nerezolvate în Parlament din cauza lipsei unei majorități clare și a criticat modul în care este gestionată agenda politică actuală.

Potrivit acestuia, obiectivul AUR este „revenirea la democrație”, inclusiv în activitatea parlamentară, și valorificarea perioadei actuale de negocieri politice pentru a promova măsuri considerate benefice pentru cetățeni. El a susținut că formațiunea sa nu se aliniază nici PSD, nici PNL și că își propune să reprezinte agenda alegătorilor.

Totodată, liderul AUR a apreciat că actuala coaliție de guvernare nu reprezintă o soluție politică, iar președintele Nicușor Dan nu și-ar îndeplini integral atribuțiile asumate.