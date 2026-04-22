În contextul în care se discută intens când ar putea depune PSD moțiunea de cenzură, conducerea partidului a decis, în ședința Biroului Politic Național, strategia de retragere din Executiv. Liderii social-democrați au votat în unanimitate pentru demisia miniștrilor din guvernul condus de Ilie Bolojan, marcând un pas decisiv în escaladarea crizei politice.

Potrivit informațiilor din interiorul partidului, demisiile ar urma să fie depuse imediat după finalizarea consultărilor politice, cel mai probabil înaintea următoarei ședințe de Guvern.

„Așteptăm terminarea consultărilor pentru depunerea demisiilor. Cel mai probabil mâine, înainte de ședință. Nu vor participa la ședință nici miniștrii, nici secretarii de stat PSD”, au precizat sursele.

Pentru a evita acuzațiile privind blocarea activității executive, atribuțiile miniștrilor PSD ar urma să fie preluate temporar de secretari de stat din alte formațiuni politice, inclusiv PNL, USR sau UDMR. Procedural, după înregistrarea demisiilor, premierul are la dispoziție cinci zile pentru a le transmite către Palatul Cotroceni, iar președintele Nicușor Dan are ulterior un termen de până la 15 zile pentru semnarea decretelor.

În paralel, PSD analizează și varianta unei retrageri totale din structurile administrative, inclusiv a secretarilor de stat și a prefecților, în eventualitatea depunerii moțiunii de cenzură.

„Retragem secretarii de stat și prefecții dacă ajungem la moțiune. Nu poate să ne prindă moțiunea cu oameni în guvern”, au subliniat sursele politice, care indică și posibilitatea ca Sorin Grindeanu să demisioneze ulterior din funcția de președinte al Camerei Deputaților.

În ceea ce privește funcționarea ministerelor rămase fără titulari, surse politice indică o posibilă redistribuire temporară a portofoliilor către reprezentanți ai PNL și USR. Astfel, premierul Ilie Bolojan ar putea prelua interimatul la Transporturi, în timp ce Ministerul Justiției ar putea fi coordonat de Cătălin Predoiu, iar alte portofolii, precum Sănătatea, Agricultura, Energia sau Munca, ar urma să fie gestionate de miniștri aflați deja în funcție în alte domenii. Aceste propuneri ar urma să fie înaintate președintelui pentru validare prin decret.

În acest context, premierul Ilie Bolojan a declarat că Executivul are în vedere măsuri pentru a asigura continuitatea activității guvernamentale, în eventualitatea retragerii miniștrilor PSD.

„Am discutat despre funcționarea Guvernului, în situația ipotetică în care miniștriii PSD s-ar putea retrage din Guvern. Vom lua decizii și vor fi înlocuiți pentru ca proiectele aflate în derulare să continue și să nu avem parte de blocaje. Este vorba despre proiectele care țin în special de PNRR, pentru că aici trebuie să respectăm niște jaloane, dintre acetea jumătate țin de Guvern. Vom încerca să menținem o situație cât mai aproape de normal, în condițiile date. Vă vom ține la curent în funcție de evoluția situației”, a spus acesta.

Semnalele privind retragerea miniștrilor social-democrați din Guvern devin tot mai clare, pe fondul tensiunilor crescute din coaliția de guvernare și al negocierilor politice în desfășurare. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat public că își va depune demisia, indicând un calendar imediat pentru acest pas.

Întrebat dacă și-a redactat deja demisia, oficialul a precizat că aceasta urmează să fie întocmită în scurt timp.

„Mâine este ziua demisiei, o voi scrie repede”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a făcut referire și la nemulțumirile legate de actuala situație politică, sugerând o concentrare excesivă a deciziei la nivelul conducerii executive.

„Tot ce regret este că democrația din România a ajuns să stea într-un singur om”, a afirmat acesta.

În ceea ce privește viitorul conducerii Ministerului Sănătății, Rogobete a indicat că nu există, în acest moment, o soluție stabilită pentru preluarea atribuțiilor.

„Nu cred că va fi delegat un secretar de stat, probabil prim-ministrul va numi pe cineva interimar din componența actuală a Guvernului”, a explicat ministrul.

Când ar putea depune PSD moțiunea de cenzură reprezintă întrebarea centrală în actuala criză politică, în condițiile în care liderii social-democrați analizează atent momentul și susținerea parlamentară necesară pentru a demite Guvernul Bolojan. Potrivit informațiilor din Parlament, scenariul luat în calcul vizează perioada de după 1 mai, pentru a permite finalizarea negocierilor politice.

În acest context, PSD încearcă să atragă sprijin atât din zona opoziției, cât și din interiorul Partidului Național Liberal, unde ar exista grupuri nemulțumite de actualul premier. Strategia include identificarea unor parlamentari liberali dispuși să voteze împotriva propriului guvern, într-un moment decisiv pentru stabilitatea Executivului.

„Se fac calcule pentru o moțiune de cenzură pe care Partidul Social Democrat să o depună după 1 mai pentru a da jos guvernul condus de Ilie Bolojan. PSD caută sprijin, fie la putere, din PNL, într-o tabără care să-l trădeze pe Ilie Bolojan, fie în opoziție”, a declarat corespondentul televiziunii. În acest context, liderul AUR, George Simion, a declarat că nu consideră credibilă o moțiune inițiată de PSD, însă a precizat că formațiunea pe care o conduce va vota orice inițiativă parlamentară îndreptată împotriva guvernului Bolojan. Acesta a condiționat susținerea de existența unor garanții politice, precum organizarea de alegeri anticipate sau reducerea numărului de parlamentari la 300. „La AUR, ceva mai devreme, tocmai și-a terminat discursul George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, care spune că nu crede într-o moțiune depusă de PSD, dar partidul său va vota orice demers inițiat de vreun partid împotriva guvernului Bolojan. El cere și garanții, cum ar fi alegeri anticipate sau reducerea numărului de parlamentari la 300”, spune corespondentul.

În paralel, premierul Ilie Bolojan continuă discuțiile cu partenerii din coaliția de guvernare care îi mai acordă sprijin. Acesta s-a întâlnit anterior cu reprezentanții minorităților naționale, conduși de Varujan Pambuccian, iar ulterior este programată o întrevedere cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, în vederea obținerii susținerii pentru un eventual guvern minoritar.

Totuși, UDMR și-a exprimat anterior rezervele față de participarea într-un astfel de executiv, argumentând că o astfel de formulă ar plasa partidul într-o poziție de dependență față de opoziție, unde PSD ar urma să se alăture AUR. De asemenea, Kelemen Hunor a avut discuții și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, însă nu au fost oferite detalii publice privind conținutul acestora.

„În paralel, Ilie Bolojan poartă discuții cu colegii din coaliția de guvernare, cei care i-au mai rămas alături. Ceva mai devreme s-a întâlnit cu reprezentanții minorităților, în frunte cu Varujan Pambuccian. Acum, în câteva momente, urmează să înceapă o întâlnire între Ilie Bolojan și președintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a încerca să obțină sprijin pentru un guvern minoritar. Un guvern minoritar, din care însă UDMR, din declarațiile făcute în zilele precedente, nu vrea să facă parte, pentru că asta ar însemna să fie la degetul mic al opoziției în care ar urma să treacă PSD, alături de AUR. Kelemen Hunor a fost mai devreme și în biroul președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Deocamdată nu știm ce s-a discutat. Ce au discutat cei doi nu a dorit să ne dezvăluie niciun amănunt președintele UDMR. Astăzi au venit și reprezentanții sindicatelor și urmează să ajungă și cei ai patronatelor la biroul lui Sorin Grindeanu. Liderii sindicaliști cereau un guvern cu puteri depline, care să reducă din deficitul bugetar și din această criză economico-socială prin care România trece în aceste zile", spune corespondentul protv.

De asemenea, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a purtat discuții separate, inclusiv cu liderii UDMR și cu reprezentanții mediului socio-economic. Întâlnirile cu sindicatele și patronatele au vizat presiunile legate de deficitul bugetar și de contextul economic tensionat.

„Liderii sindicaliști cereau un guvern cu puteri depline, care să reducă din deficitul bugetar și din această criză economico-socială prin care România trece în aceste zile”, a relatat corespondentul.

Pe lângă pregătirea moțiunii, PSD conturează o strategie de retragere controlată din Executiv, pentru a evita un blocaj instituțional. Surse din partid indică faptul că miniștrii și secretarii de stat social-democrați ar urma să demisioneze după consultările de la Palatul Cotroceni.

Pentru a menține funcționarea guvernamentală, atribuțiile ministeriale ar urma să fie preluate temporar de reprezentanți ai altor partide din coaliție, până la desemnarea unor miniștri interimari. Ulterior, premierul ar trebui să propună oficial aceste numiri către președintele Nicușor Dan, care are la dispoziție un termen legal pentru semnarea decretelor.

În același timp, PSD ia în calcul o retragere completă din structurile administrative, inclusiv a prefecților și secretarilor de stat, în cazul în care moțiunea de cenzură va fi depusă.

În ceea ce privește momentul exact, social-democrații nu exclud depunerea moțiunii imediat după 1 mai, dar lasă deschisă și varianta unei perioade de așteptare pentru a forța guvernul să solicite vot de încredere.

„Moțiunea nu chiar imediat, îl lăsăm câteva zile, poate vine la vot de încredere. Moțiunea nu e exclus să fie după 1 mai”, au precizat sursele din PSD.

Această abordare indică o strategie politică menită să maximizeze presiunea asupra premierului și să testeze soliditatea majorității parlamentare, într-un moment în care negocierile rămân fluide, iar pozițiile partidelor nu sunt definitiv consolidate.

Marcel Ciolacu respinge varianta unui premier tehnocrat și cere schimbarea lui Ilie Bolojan În contextul intensificării discuțiilor despre când ar putea depune PSD moțiunea de cenzură, fostul premier Marcel Ciolacu a transmis o poziție fermă împotriva ideii unui guvern condus de un tehnocrat, variantă vehiculată în spațiul public ca soluție de compromis pentru menținerea actualei coaliții. Declarațiile au fost făcute miercuri, în calitate de președinte al Consiliului Județean Buzău, într-un moment în care scena politică este marcată de negocieri intense. Acesta a susținut că soluția optimă ar fi retragerea actualului premier, în contextul unui blocaj economic pe care îl consideră evident. „Cred că cel mai bine e să plece ( Ilie Bolojan – n.r) şi atunci se rezolvă lucrurile, fiindcă oricum e un blocaj economic”, a declarat Marcel Ciolacu. În același timp, liderul social-democrat a respins categoric scenariul unui premier tehnocrat, invocând experiențe anterioare pe care le consideră nereușite. „Nu am crezut niciodată în soluţii de premier tehnocrat. Am trăit cu toţii perioada domnului Cioloş şi ştim cât de bine ne-a fost tuturor. În manualul de politică, scris sau nescris, puterea nu se cedează – şi presupun că domnul Bolojan a citit foarte bine acest manual, dar sunt şi cazuri când ar trebui să renunţi”, a mai declarat Ciolacu. Criticile au vizat și politicile economice ale actualului Executiv, în special noile reguli privind cofinanțarea proiectelor locale. Fostul premier a avertizat că impunerea unei cote de 20% fără surse clare de finanțare va genera blocaje în investiții și efecte negative în economie. „Să impui 20% cotă de cofinanţare, fără să laşi o perspectivă de unde vin aceşti bani, este o greşeală, greşeală care va avea costuri, fiindcă se vor bloca investiţii. Blocându-se investiţii, vor apărea şomeri, nu mai încasezi. În loc să încasezi TVA şi impozite pe muncă, vei constata că la sfârşitul anului nu vei mai avea colectarea pe care ţi-ai estimat-o”, a afirmat acesta. În completare, Ciolacu a subliniat că presiunea financiară asupra autorităților locale este amplificată de costuri suplimentare și de evoluțiile economice recente. „În afară de cei 20% solicitaţi din suma alocată de la bugetul de stat, mai sunt şi cheltuieli neeligibile, mai sunt diferenţe de costuri la materiale, mai ales că inflaţia a crescut, preţul la motorină a crescut. Toate aceste lucruri se vor regăsi în preţurile constructorilor”, a explicat liderul PSD. Acesta a mai precizat că ar fi fost necesară o planificare etapizată a investițiilor publice, care să permită atât autorităților locale, cât și constructorilor să gestioneze mai eficient resursele financiare. „Ciolacu consideră că trebuia făcut un program multianual etapizat, astfel încât să laşi posibilitatea şi constructorului şi autorităţii locale să contracteze un credit şi să îşi dimensioneze lucrările”. Declarațiile vin în ziua în care președintele Nicușor Dan are consultări la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare, după ce PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru guvernul condus de Ilie Bolojan, accentuând incertitudinea privind viitorul Executivului.

Tabel sinteză – elemente cheie privind moțiunea de cenzură: