Potrivit unor informații apărute în spațiul public, pe listele discutate informal ar figura mai multe nume din PNL, USR și UDMR, care ar putea prelua portofoliile eliberate după retragerea PSD din Guvern.

PNL:

Ministerul Transporturilor – Ilie Bolojan

Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu

USR:

Ministerul Agriculturii – Diana Buzoianu

Ministerul Energiei – Radu Miruță

Ministerul Muncii – Oana Țoiu

UDMR:

Ministerul Sănătății – Cseke Attila

Aceste variante nu sunt confirmate oficial.

Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Ene Dogioiu, a respins autenticitatea documentelor care circulă online, fără a indica exact la care dintre ele face referire.

„Ca urmare a unor informații vehiculate în spațiul public, precizez că nu există propuneri privind numirea unor miniștri interimari. Guvernul își desfășoară în prezent activitatea în formula în care a fost învestit de Parlament”, a transmis aceasta.

Totodată, oficialul a subliniat că listele prezentate public sunt „false și nu se bazează pe informații reale”.

Decizia politică a fost deja luată. Conducerea PSD, reunită în Biroul Permanent Național, a votat în unanimitate ieșirea de la guvernare.

Printre cei care ar urma să își depună demisiile se numără:

Marian Neacșu – viceprim-ministru

Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății

Ciprian Șerban – ministrul Transporturilor

Florin-Ionuț Barbu – ministrul Agriculturii

Bogdan Ivan – ministrul Energiei

Radu Marinescu – ministrul Justiției

Petre Florin-Manole – ministrul Muncii

Potrivit surselor politice, demisiile ar urma să fie depuse înaintea ședinței de Guvern de joi.

Tensiunile nu se opresc aici. PSD ia în calcul trecerea în opoziție și chiar depunerea unei moțiuni de cenzură, în contextul în care premierul Ilie Bolojan refuză să demisioneze.

Sorin Grindeanu a transmis că social-democrații pot părăsi guvernarea dacă nu se ajunge la un compromis politic. În paralel, în interiorul PSD se discută varianta instalării unui premier tehnocrat, scenariu care ar putea detensiona criza.

Premierul a declarat că Executivul este pregătit să gestioneze situația în cazul retragerii miniștrilor PSD, prin redistribuirea temporară a responsabilităților către ceilalți membri ai Cabinetului.

„Am discutat despre funcționarea guvernului în această situație ipotetică în care miniștrii PSD s-ar retrage și am convenit ca, în această situație, să înlocuim cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor care rămân, în așa fel încât proiectele care sunt în derulare să poată fi promovate și derulate în continuare”, a explicat Bolojan.

Acesta a insistat că prioritățile Executivului rămân investițiile și absorbția fondurilor europene:

„Vom vedea zilele următoare ce se va întâmpla. E un parlament pulverizat, e greu să faci majorități. Dacă joi miniștrii PSD se retrag, suntem pregătiți să îi înlocuim cu ceilalți miniștri. Avem mari priorități precum finalizarea marilor șantiere, ca să nu pierdem banii europeni. Toate sacrificiile făcute un an s-ar pierde”.

În urma discuțiilor de la Cotroceni, premierul i-a transmis președintelui Nicușor Dan că nu ia în calcul demisia și că își asumă în continuare mandatul.