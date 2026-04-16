Bilete la tratament balnear în 2026. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, în anul 2026 vor fi puse la dispoziție aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear, continuând astfel unul dintre cele mai importante programe sociale dedicate recuperării medicale și îmbunătățirii stării de sănătate a beneficiarilor.

Conform reglementărilor aprobate, o serie de tratament balnear va avea o durată totală de 16 zile, din care 12 zile sunt efectiv dedicate procedurilor terapeutice. Aceste bilete sunt distribuite prin structurile teritoriale ale CNPP și sunt alocate în funcție de criterii stabilite prin legislația în vigoare.

Programul are ca obiectiv principal recuperarea medicală și prevenția afecțiunilor cronice, în special în rândul pensionarilor și al altor categorii de asigurați care necesită astfel de servicii.

„A fost adoptată o hotărâre privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear pentru anul 2026, derulate prin Sistemul Organizat și Administrat de Casa Națională de Pensii Publice”, a spus joi Ioana Ene Dogioiu.

Executivul a stabilit și cadrul financiar necesar pentru implementarea programului în 2026. Ministerul Finanțelor a avizat proiectul de hotărâre, confirmând alocarea unei sume totale de 410 milioane de lei din bugetul asigurărilor sociale de stat.

„Ministerul Finanțelor susține toate măsurile care au un impact direct asupra sănătății și calității vieții cetățenilor. Am acordat avizul necesar acestui proiect și ne menținem angajamentul de a sprijini implementarea lui în condiții de responsabilitate și transparență. Tratamentul balnear nu este doar o formă de sprijin social, ci o investiție în sănătatea oamenilor și în capacitatea lor de a rămâne activi. În același timp, contribuim la susținerea unui sector economic important pentru România”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Această finanțare asigură acoperirea costurilor pentru întregul program de bilete de tratament balnear, inclusiv serviciile medicale și organizarea sejururilor în stațiuni de profil.

În plus, este introdusă alocarea gratuită a până la 15% din totalul biletelor către persoanele care beneficiază de legislație reparatorie. Măsura urmărește asigurarea unui acces echitabil la tratament pentru categoriile vulnerabile sau pentru cei care au drepturi speciale stabilite prin lege.

Principalii beneficiari ai programului sunt pensionarii și asigurații din sistemul public, iar impactul estimat include atât îmbunătățirea stării de sănătate, cât și reducerea presiunii asupra sistemului medical, prin accent pe prevenție și recuperare.

Casa Națională de Pensii Publice administrează întregul mecanism de acordare a biletelor de tratament balnear, de la stabilirea criteriilor de eligibilitate până la repartizarea efectivă a locurilor disponibile.

Programul este considerat un instrument important de politică socială, având un impact direct asupra sănătății publice, prin facilitarea accesului la tratamente de recuperare în stațiuni balneare specializate din România.

Biletele de tratament balnear reprezintă o componentă constantă a politicilor sociale destinate persoanelor vârstnice și asiguraților din sistemul public. Prin acest program, statul sprijină atât prevenția, cât și recuperarea medicală, reducând presiunea asupra sistemului de sănătate pe termen lung.

Pentru anul 2026, extinderea la peste 100.000 de bilete confirmă continuarea acestei politici publice și menținerea finanțării la un nivel semnificativ.