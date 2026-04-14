Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a lansat marți, 14 aprilie 2026, un semnal de alarmă privind blocajul programului biletelor de tratament balnear pentru pensionari.

Deși actul normativ a fost pus în transparență de mai bine de două luni, implementarea acestuia este întârziată de lipsa avizului de la Ministerul de Finanțe.

Într-o intervenție la postul România TV, Florin Manole a descris situația ca fiind „cea mai lungă tergiversare” de acest gen.

„Subiectul este foarte important, pentru că am pus în transparență deja de două luni de zile actul normativ care dă 114.000 de bilete de tratament balnear. Pensionarii știu foarte bine despre ce este vorba, pentru că este un proiect recurent pe care ministerul îl face de foarte mulți ani de zile. 114.000 de pensionari vor putea merge la bazele de tratament balnear din România, doar că, din păcate și de neînțeles, încă nu avem aprobarea de la Ministerul de Finanțe. Anul ăsta cred că este cea mai lungă tergiversare a acestui proiect, pentru care avem buget”, a afirmat Florin Manole astăzi, 14 aprilie.

Florin Manole a subliniat că ministerul este pregătit să ofere 114.000 de bilete de tratament balnear, subliniind că fondurile necesare sunt deja prevăzute în bugetul Casei Naționale de Pensii și în bugetul de asigurări sociale.

Prin urmare, programul nu reprezintă o povară suplimentară pentru bugetul de stat.

Pensionarii au dreptul la aceste bilete, a declarat ministrul, care a subliniat că banii vor fi folosiți în interiorul țării și vor ajuta astfel și afacerile locale.

Oficialul a ținut să precizeze că aceste bilete nu sunt un simplu lux, ci o necesitate medicală. Tratamentul balnear este esențial pentru menținerea stării de sănătate a seniorilor, iar întârzierea procedurilor prin Casa de Pensii vine direct în defavoarea acestora, mai ales în pragul sezonului estival.

Florin Manole a încheiat cu un mesaj public direct către colegii de la Finanțe, solicitând deblocarea urgentă a proiectului: „Dați drumul proiectului, pentru că pensionarii așteaptă!”. Blocajul actual afectează zeci de mii de persoane care depind de aceste cure de recuperare efectuate în stațiunile din România.

„E nevoie de acest proiect, pentru că tratamentul balnear nu înseamnă doar o mică perioadă de recreere, ci uneori înseamnă și tratament – că de-aia și se numește tratament balnear. Deci oamenii aceștia au nevoie de aceste proceduri care se fac prin casa de pensii, ori anul ăsta se întârzie foarte mult, în defavoarea pensionarilor. E și un prilej, mulțumesc pentru o întrebare, să transmit mesajul ăsta public către Ministerul de Finanțe: dați drumul proiectului, pentru că pensionarii așteaptă, pensionarii au dreptul. Banii pentru acest proiect sunt în bugetul Casei Naționale de Pensii, sunt în bugetul de asigurări sociale, deci nu vin ca o povară de la buget și se vor cheltui tot în țară. Deci nu sunt bani care se pierd în concedii externe exagerate sau știu eu ce. Nu, sunt bani care se folosesc în România, pentru români, pentru pensionarii României”, a afirmat Florin Manole, ministrul Muncii.

Potrivit CNPP (Casa Națională de Pensii Publice), următoarele acte sunt necesare pentru obţinerea unui bilet de tratament: