Cazul a fost deschis de un pensionar care a contestat modul în care este tratată vechimea suplimentară obținută pentru activitatea în condiții speciale. Acesta a cerut ca anii acordați în plus pentru grupele de muncă să fie considerați contributivi, ceea ce ar fi dus la acordarea unor beneficii suplimentare la pensie.

Instanța a respins însă această solicitare și a stabilit că stagiul suplimentar aferent grupelor de muncă nu are caracter contributiv. Decizia este definitivă, fiind pronunțată de Curtea de Apel Pitești.

Potrivit hotărârii, apelul a fost respins ca nefondat, iar soluția a fost comunicată părților prin intermediul grefei instanței, pe 8 aprilie 2026, transmite Newsweek.

„Solutia pe scurt: Respinge, ca nefondat, apelul. Definitivă. Pronunțată, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, azi, 8 aprilie 2026, la Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă.”

Legea pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 prevede că pentru perioadele lucrate în grupa I și grupa a II-a de muncă se acordă un spor la vechime. Acesta este de 3 luni pentru fiecare an lucrat în grupa a II-a și de 6 luni pentru fiecare an lucrat în grupa I.

Cu toate acestea, acest spor este considerat perioadă necontributivă, ceea ce înseamnă că nu generează puncte suplimentare de stabilitate la calculul pensiei.

Situația a generat nemulțumiri în rândul pensionarilor care au lucrat în condiții grele, aceștia susținând că nu există o diferențiere suficientă între munca în condiții normale și cea în condiții speciale.

Pe acest subiect există puncte de vedere diferite. Specialistul în pensii Sorin Nemeș a explicat că perioadele suplimentare ar putea fi considerate stagii contributive, deoarece pentru munca în condiții grele s-au plătit contribuții mai mari față de cele din condiții normale.

„Perioadele suplimentare la vechimea în muncă au fost încadrate ca stagiu de cotizare în condiţii normale, ori stagiile de cotizare realizate în condiţii normale sunt întotdeauna stagii contributive, în sistemul public de pensii regula fiind contributivitatea”, a spus acesta pentru Newsweek.

Pe de altă parte, un alt specialist, Ion Dibaciu, a arătat că stagiul suplimentar nu poate fi considerat contributiv. Acesta a explicat că persoanele care au lucrat în grupe beneficiază deja de alte avantaje, cum ar fi reducerea vârstei de pensionare, punctaj suplimentar și vechime în plus.