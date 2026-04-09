Contestarea deciziei de pensionare: Soluții legale pentru recalcularea pensiei și apărarea drepturilor pensionarilor

Dr. Radu Pavel, avocatul coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, subliniază că aspectele legate de stabilirea, recalcularea și contestarea drepturilor de pensie necesită o atenție deosebită, deoarece consecințele juridice diferă în funcție de categoria de pensie, stagiul de cotizare, veniturile valorificate, documentele avute în vedere de autoritate și cadrul legal aplicabil fiecărei situații. Complexitatea acestor cauze nu se limitează doar la verificarea cuantumului pensiei stabilite prin decizia emisă de casa de pensii, ci implică o evaluare juridică și tehnică detaliată a dosarului de pensionare. Aceasta include analiza adeverințelor privind veniturile și sporurile, a perioadelor de cotizare și a eventualelor neconcordanțe dintre documentele depuse și datele reținute de autoritate.

În acest context, examinarea atentă a dosarului, a stagiului de cotizare, a punctajului, a condițiilor de pensionare, a procedurii administrative urmate și a motivelor pentru care anumite drepturi nu au fost recunoscute devine esențială pentru identificarea erorilor și pentru stabilirea unei strategii juridice adecvate. Corelarea etapelor de verificare a dosarului, formularea cererii de recalculare, redactarea contestației, susținerea probatoriului și, după caz, promovarea acțiunii în instanță sunt decisive pentru protejarea drepturilor persoanei interesate, astfel încât o eroare în stabilirea pensiei să nu se transforme într-o pierdere patrimonială pe termen lung.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește cadrul juridic general aplicabil în procesul de stabilire, calculare, revizuire, recalculare și contestare a drepturilor de pensie în România. Aceasta reglementează principiile fundamentale ale sistemului public de pensii și definește categoriile de pensii care pot fi acordate, cum ar fi pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia de invaliditate și pensia de urmaș, precum și condițiile în care aceste drepturi se deschid, se modifică sau se revizuiesc.

Totodată, legea clarifică atribuțiile Casei Naționale de Pensii Publice și ale fiecărei case de pensii, procedura de emitere a deciziilor de pensionare și mecanismele legale prin care acestea pot fi corectate atunci când nu reflectă drepturile cuvenite. Persoana interesată poate formula o cerere de recalculare a pensiei, o contestație la decizia de pensionare și, în funcție de situația concretă, poate solicita inclusiv o acțiune în recalculare sau anulare a deciziei de pensionare.

În practică, frecvent apar situații în care cuantumul pensiei este stabilit greșit, anumite venituri, sporuri sau adeverințe nu sunt valorificate, stagiul de cotizare nu este reținut integral, aspectele privind CASS nu sunt analizate corect sau drepturile de asigurări sociale sunt afectate prin aplicarea eronată a dispozițiilor legale. În asemenea cazuri, motivarea atentă a contestației deciziei de pensionare devine esențială, iar, uneori, este necesar și sprijinul unui expert în recalcularea pensiilor pentru a identifica diferențele dintre drepturile stabilite și cele legal cuvenite. În prezent, analiza sistemului de pensii din România în 2026 evidențiază importanța unui proces complex de stabilire a cuantumului pensiei, situațiile în care decizia de pensionare poate fi contestată și rolul crucial al avocatului în litigiile privind pensiile.

Sistemul de pensii din România este structurat pe patru piloni, fiecare având un regim juridic distinct și reguli proprii privind contribuțiile și acordarea drepturilor. Pilonul I reprezintă sistemul public de pensii, reglementat prin Legea nr. 360/2023, și cuprinde pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parțială, pensia de invaliditate și pensia de urmaș. Pilonul II este constituit din pensia privată obligatorie administrată de fonduri private, Pilonul III se referă la pensia facultativă bazată pe contribuții voluntare, iar Pilonul IV include pensiile ocupaționale oferite de angajatori. În afara acestor forme generale, legislația prevede și sisteme speciale, precum pensiile militare sau cele ale polițiștilor, magistraților ori personalului diplomatic, reglementate prin legi distincte.

În cadrul sistemului public, Casa Națională de Pensii Publice și fiecare casă de pensii județeană au atribuții clare în stabilirea și plata pensiilor, fiind responsabile de analiza documentelor depuse și de emiterea deciziilor corespunzătoare. În practică, pot apărea situații în care aceste instituții nu valorifică integral contribuțiile sau înscrisurile prezentate, ceea ce poate determina persoana interesată să formuleze o contestație a deciziei de pensionare sau, în anumite cazuri, să inițieze un demers juridic pentru contestarea acesteia.

Din perspectivă juridică, orice neconcordanță între datele din dosarul de pensionare și cele reținute în decizie poate afecta drepturile asiguratului. De aceea, verificarea atentă a modului în care au fost analizate stagiul de cotizare, veniturile și perioadele asimilate este esențială. În practică, cele mai frecvente erori includ omiterea unor adeverințe, înregistrarea incompletă a vechimii sau interpretarea greșită a regimului juridic aplicabil, inclusiv în privința contribuțiilor datorate și a efectelor aferente CASS.

În astfel de situații, persoana interesată poate depune o cerere de recalculare a pensiei, iar dacă soluția administrativă nu este favorabilă, poate iniția o acțiune judiciară pentru recalcularea pensiei în vederea corectării drepturilor stabilite. Atunci când decizia de pensionare este afectată de vicii de legalitate, se poate analiza și oportunitatea unei acțiuni în anularea deciziei, susținută printr-o motivare riguroasă bazată pe documentele justificative și pe dispozițiile legale aplicabile.

Cuantumul pensiei în sistemul public se determină prin raportarea la numărul total de puncte realizat de asigurat și la valoarea punctului de referință, conform prevederilor Legii nr. 360/2023. Punctajul obținut reflectă veniturile pentru care s-au plătit contribuții, durata stagiului de cotizare și eventualele puncte suplimentare acordate pentru stabilitate. Modul în care sunt înregistrate contribuțiile, veniturile brute și perioadele lucrate influențează direct nivelul pensiei și, implicit, exercitarea drepturilor de asigurări sociale.

În acest context, Casa Națională de Pensii Publice are obligația de a valorifica toate datele relevante din dosarul de pensionare, inclusiv adeverințele referitoare la sporuri sau alte venituri care pot modifica punctajul. În practică, însă, apar frecvent situații în care anumite venituri nu sunt incluse, perioadele de cotizare nu sunt corect recunoscute sau contribuțiile sunt interpretate eronat, inclusiv în ceea ce privește obligațiile legate de CASS, ceea ce poate conduce la stabilirea unui cuantum al pensiei sub nivelul legal cuvenit.

Din perspectivă juridică, astfel de erori pot justifica formularea unei cereri de recalculare a pensiei, mai ales atunci când există documente suplimentare care nu au fost avute în vedere la stabilirea inițială. În cazul în care diferențele persistă sau nu sunt remediate prin procedura administrativă, persoana interesată poate depune o contestație a deciziei de pensionare și, ulterior, dacă este necesar, poate iniția o acțiune de recalculare a pensiei în instanță.

În situațiile în care decizia este afectată de vicii evidente de legalitate, poate fi luată în considerare și posibilitatea anulării deciziei de pensionare, susținută printr-o argumentare temeinică și o motivare riguroasă. În numeroase cazuri, pentru a stabili cu exactitate diferențele dintre drepturile stabilite și cele cuvenite, este recomandată implicarea unui expert în recalcularea pensiilor, precum și obținerea de consultanță juridică specializată, pentru evaluarea corectă a documentelor și a impactului acestora asupra cuantumului pensiei.

Decizia de pensionare poate fi contestată ori de câte ori există diferențe între drepturile stabilite prin actul emis de autoritate și drepturile legal cuvenite persoanei interesate. În practică, cele mai frecvente situații apar atunci când anumite adeverințe de venit sau sporuri nu sunt valorificate, când perioadele de cotizare sunt omise, vechimea în muncă este reținută greșit, reducerile de vârstă nu sunt aplicate corect sau când apar erori materiale de calcul care afectează cuantumul pensiei. În astfel de cazuri, persoana interesată poate formula o contestație a deciziei de pensionare, iar, dacă este necesar, poate ataca direct actul administrativ. Analiza situației trebuie să înceapă întotdeauna cu verificarea dosarului de pensionare, a documentelor justificative și a modului în care casa de pensii a valorificat contribuțiile, veniturile și perioadele de stagiu, întrucât orice eroare poate influența în mod direct exercitarea drepturilor de asigurări sociale.

În materia contestării deciziei de pensionare, regula generală prevede că deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi atacate la instanța judecătorească competentă în termen de 45 de zile de la comunicare, iar deciziile necontestate în termen devin definitive, conform art. 127 alin. (1) și (2) din Legea nr. 360/2023. Jurisdicția asigurărilor sociale este exercitată de tribunale și curți de apel, tribunalele soluționând, în primă instanță, litigiile referitoare la deciziile de pensionare emise de casele teritoriale de pensii, precum și deciziile medicale în materia pensiei de invaliditate, potrivit art. 128 și art. 129. De asemenea, cererile formulate în legătură cu litigiile privind drepturi sau obligații de asigurări sociale sunt scutite de taxa de timbru, conform art. 132.

Pentru pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată sau pensia de urmaș, cadrul juridic al contestării este, în principiu, unitar, diferențele vizând mai ales motivele de fond ale contestației, cum ar fi calculul punctajului, valorificarea veniturilor, sporurilor sau stagiului de cotizare. În cazul pensiei de invaliditate, procedura include și o etapă medicală prealabilă, întrucât decizia medicală asupra capacității de muncă poate fi contestată în termen de 30 de zile la cabinetul de expertiză medicală emitent. Contestația este soluționată de comisiile medicale regionale de contestații, iar ulterior decizia acestora poate fi atacată în instanță, conform art. 64.

Legea prevede nu doar corectarea unor erori printr-o cerere de recalculare a pensiei, ci și posibilitatea promovării unei acțiuni de recalculare atunci când autoritatea competentă nu remediază situația pe cale administrativă. Dacă decizia emisă prezintă vicii de legalitate, poate fi analizată și opțiunea anulării deciziei de pensionare, susținută printr-o argumentare clară și o motivare riguroasă a contestației. Astfel de demersuri sunt necesare atunci când documentele depuse nu au fost luate în considerare, veniturile relevante nu au fost incluse în calcul, stagiul de cotizare a fost reținut incomplet sau există neconcordanțe între înscrisurile din dosar și soluția adoptată de autoritate. În acest context, verificarea modului în care Casa Națională de Pensii Publice sau casa de pensii a aplicat legea poate necesita atât consultanță juridică specializată în materia pensiilor, cât și analiza tehnică a unui expert în recalcularea pensiilor, mai ales în dosarele în care apar discuții privind contribuțiile, veniturile sau aspecte conexe, cum ar fi CASS.

Rolul avocatului în litigiile privind pensiile implică o analiză juridică și tehnică detaliată a dosarului de pensionare, având ca scop verificarea modului în care casa de pensii a aplicat dispozițiile legale și a valorificat documentele depuse. Această analiză presupune examinarea stagiului de cotizare, a veniturilor luate în calcul, a adeverințelor prezentate, precum și a respectării tuturor drepturilor de asigurări sociale. În practică, intervenția juridică este esențială pentru identificarea erorilor de calcul, a omisiunilor sau a interpretărilor greșite ale legii, care pot conduce la stabilirea unui cuantum al pensiei sub nivelul legal. În funcție de situația concretă, avocatul poate formula o contestație a deciziei de pensionare, o cerere de recalculare a pensiei sau, după caz, o acțiune de recalculare a pensiei, fiecare dintre aceste demersuri necesitând o fundamentare juridică riguroasă și o motivare coerentă a contestației.

Analiza efectuată de avocat include și verificarea modului în care Casa Națională de Pensii Publice sau structura teritorială competentă a interpretat contribuțiile, veniturile și perioadele de cotizare, precum și aspectele care pot fi legate de CASS, și identificarea eventualelor diferențe dintre datele din dosar și cele reținute în decizia emisă. În numeroase situații, pentru susținerea unei cereri de recalculare a pensiei sau a unei contestații, este utilă colaborarea cu un expert în recalcularea pensiilor, precum și obținerea unor consultații juridice specializate, în vederea stabilirii strategiei adecvate.

Atunci când demersurile administrative nu conduc la remedierea situației, poate fi necesară promovarea unei acțiuni de recalculare a pensiei sau solicitarea anulării deciziei de pensionare, în funcție de natura erorilor constatate. Sistemul de pensii din România este complex, structurat pe mai mulți piloni și reglementat prin norme distincte pentru fiecare categorie de pensie. Erorile în stabilirea drepturilor pot apărea fie din cauza nevalorificării unor documente, fie din aplicarea greșită a legii, iar aceste situații pot fi corectate printr-o contestație a deciziei de pensionare, prin formularea unei cereri de recalculare a pensiei sau, după caz, prin promovarea unei acțiuni în instanță. În toate aceste demersuri, analiza trebuie să aibă în vedere modul în care casa de pensii și Casa Națională de Pensii Publice au respectat dispozițiile legale și au asigurat exercitarea deplină a drepturilor de asigurări sociale.