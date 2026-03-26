Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis că situația pensiilor trebuie rezolvată până la o dată clară: 1 ianuarie 2027. El a avertizat că, după acest moment, nu va mai exista nicio justificare pentru ca pensiile să nu fie mărite (indexate). A mai spus că deja este o problemă faptul că pensiile nu au fost indexate până acum.

Ministrul Muncii a explicat la „Ce se întâmplă?” și că taxa de sănătate aplicată pensiilor (CASS) este doar temporară și nu ar trebui să devină permanentă. Potrivit lui, această măsură urmează să fie eliminată tot de la 1 ianuarie 2027.

În același timp, Manole a transmis un mesaj ferm către Guvern: dacă obiectivele sociale nu vor fi respectate, ia în calcul să plece din funcție.

„La 1 ianuarie 2027 nu mai există absolut nicio scuză pentru nimeni […] ca pensiile să nu se indexeze. E deja foarte mult că nu au fost indexate. Există și acest CASS, care e și el o măsură temporară și care n-ar trebui să se permanentizeze. Măsura iese din vigoare la 1 ianuarie 2027”, a precizat Manole.

Întrebat dacă există riscul ca pensiile să rămână la același nivel și după 2027, din cauza problemelor economice, ministrul a spus că responsabilitatea este una politică. El a explicat că partidul PSD ar trebui să garanteze că pensiile nu vor mai fi înghețate în 2027.

„Eu cred că PSD trebuie să fie un garant […] că pensiile nu mai pot fi înghețate și în 2027”, a punctat Manole.

Ministrul Muncii a recunoscut că situația este tensionată din punct de vedere politic și a lăsat de înțeles că ar fi fost pregătit să plece din funcție. El a spus că nu ar mai avea niciun motiv să rămână dacă nu își poate îndeplini atribuțiile și că, în acest caz, ar exista o problemă. Întrebat dacă ar fi demisionat, a confirmat clar că a luat în calcul acest lucru.

În același timp, a explicat că obiectivele sociale vor deveni o prioritate în perioada următoare și că acestea vor fi tratate ca fiind foarte importante pentru anul 2027.