Pentru anul 2026 nu sunt prevăzute majorări ale pensiilor. Punctul de referință va rămâne la nivelul de 81 de lei, ceea ce înseamnă că veniturile pensionarilor vor fi menținute la valorile stabilite la finalul anului 2025.

Această regulă se aplică atât pensiilor din sistemul public, cât și celor din sistemul special. Practic, pe parcursul anului 2026 nu vor exista ajustări în funcție de inflație sau de alți indicatori economici, iar sumele primite lunar vor rămâne neschimbate.

În acest context, eventualele diferențe între pensionari vor continua să fie determinate de contribuțiile realizate în timpul activității și de vechimea în muncă.

Schimbările importante sunt estimate să înceapă din 2027. Conform proiecțiilor bugetare, punctul de referință ar putea crește de la 81 de lei la 87 de lei, ceea ce ar însemna un avans de aproximativ 7,5%.

Această ajustare ar putea duce la creșteri diferite ale pensiilor, în funcție de contribuțiile acumulate de fiecare beneficiar de-a lungul anilor de muncă. În unele cazuri, majorările ar putea ajunge chiar și la 720 de lei.

Dacă acest scenariu se confirmă, pensia medie ar putea urca la aproximativ 3.029 de lei, comparativ cu aproximativ 2.818 lei în prezent. Diferențele vor depinde de punctajul individual și de istoricul contribuțiilor.

Tendința de creștere ar putea continua și în 2028, când punctul de referință este estimat la 94 de lei. În acest scenariu, pensia medie ar putea ajunge la aproximativ 3.271 de lei.

Pentru anul 2029, autoritățile iau în calcul menținerea aceluiași nivel, fără noi majorări ale punctului de referință. Chiar și în aceste condiții, între 2027 și 2029, pensiile ar putea crește în medie cu aproximativ 450 de lei.

Impactul final va varia însă de la o persoană la alta, în funcție de vechimea în muncă și de contribuțiile realizate. În paralel, este analizată și posibilitatea eliminării contribuției la sănătate pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, măsură care ar putea duce la venituri nete mai mari pentru o parte dintre pensionari.